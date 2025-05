Par Nadim Siraj

Donald Trump n'est plus qu'à quelques semaines de son entrée à la Maison-Blanche en tant que 47e président des États-Unis. Mais son cri de guerre résonne déjà dans les couloirs du pouvoir à Pékin et a provoqué une onde de choc dans le monde entier.

L'escalade du magnat américain devenu politicien contre la Chine a tous les ingrédients d'une guerre froide qui fait boule de neige entre Washington et Pékin, les deux plus grandes superpuissances d'aujourd'hui.

Redéfinir les tensions entre les États-Unis et la Chine comme une « guerre froide » peut sembler farfelu à première vue. Mais si l'on creuse un peu, on constate d'indéniables ressemblances avec la guerre froide entre les États-Unis et l'URSS après la Seconde Guerre mondiale.

Peu après avoir battu Joe Biden lors de l'élection présidentielle de novembre, Donald Trump a proclamé une guerre commerciale, visant généralement à protéger l'économie américaine et plus particulièrement à freiner la Chine.

Il a déclaré qu'il imposerait des droits de douane élevés à la Chine, au Mexique, au Canada et à l'Inde. Peu de temps après, l'Union européenne a également été inscrite sur sa liste de cibles. Il a incité le bloc européen à acheter davantage de pétrole et de gaz américains, faute de quoi il s'exposerait à des droits de douane.

Après avoir annoncé son plan tarifaire, Trump a tenu un discours intimidant à l'égard d'autres cibles, déclarant qu'il souhaitait que les États-Unis prennent le contrôle du canal de Panama, ainsi que du Canada et du Groenland.

Mais il s'est montré particulièrement sévère à l'égard de la Chine, annonçant que le géant asiatique se verrait infliger des droits de douane plus élevés de 10 % - en plus des droits actuels - si Pékin ne prenait pas des mesures pour empêcher le fentanyl, une drogue interdite, d'entrer sur le territoire américain.

Les exportations : L'ADN de la croissance chinoise

Mais pourquoi Trump s'acharne-t-il à punir les importations chinoises ? Pourquoi se concentre-t-il uniquement sur le commerce ?

La réponse se trouve dans quelques chiffres qui montrent que l'ombre de la Chine sur un paysage économique américain stagnant devient rapidement plus longue, plus grande et plus sombre.

Au cours des dernières décennies, la Chine a montré qu'elle était bien partie pour remplacer l'Amérique en tant que première superpuissance économique mondiale, peut-être bien plus tôt que prévu.

Quel est l'ADN de cette croissance chinoise qui a effrayé Washington ? Il s'agit de la gestion magistrale du commerce international par la Chine. Plus précisément, la capacité de Pékin à continuer à gagner la perpétuelle « guerre des exportations » contre les États-Unis.

Ces derniers temps, les États-Unis ont enregistré d'énormes déficits annuels dans leurs échanges bilatéraux avec la Chine.

En 2023, le déficit commercial des États-Unis avec la Chine s'élevait à 279,4 milliards de dollars. Les exportations chinoises vers les États-Unis, d'une valeur de 427,2 milliards de dollars, ont largement dépassé les exportations américaines vers la Chine, évaluées à 147,8 milliards de dollars.

Les États-Unis auraient remarqué qu'en 2023, l'excédent commercial de la Chine atteignait le montant stupéfiant de 823 milliards de dollars. Il dépasse de loin celui de tous les autres pays de la planète. Ce chiffre est près de quatre fois supérieur à celui de l'Allemagne, qui arrive en deuxième position, avec un excédent commercial de 226 milliards de dollars.

Contrairement à l'énorme excédent commercial de la Chine, les États-Unis ont enregistré l'année dernière un déficit commercial de 1 150 milliards de dollars.

Entre 1979 (année où la Chine a commencé à ouvrir son économie) et 2018, les exportations chinoises de marchandises sont passées de 14 milliards de dollars à 2 500 milliards de dollars.

Aujourd'hui, les trois principaux marchés d'exportation de la Chine sont les États-Unis, les pays de l'UE et le bloc de l'ANASE, où elle exporte principalement des ordinateurs et des périphériques, des smartphones, des technologies de radiodiffusion, des équipements de transport, des vêtements et des articles ménagers.

La raison pour laquelle le camp Trump veut à tout prix revenir sur la guerre commerciale qu'il a menée en 2018 contre la Chine est amplement évidente. Le géant asiatique gagne silencieusement la guerre des exportations contre l'Amérique, qui aime se présenter comme la nation la plus puissante du monde.

C'est ce qui fait le plus mal aux États-Unis. D'où la reprise de la guerre des droits de douane, qui vise à stopper la progression de la Chine dans le commerce international.

Le retour de la guerre froide

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, George Orwell a popularisé l'expression « guerre froide » dans un article de journal en 1945. Peu après, le monde a été témoin d'une longue guerre froide entre l'Occident dirigé par les États-Unis et l'Union soviétique, qui s'est déroulée de 1947 à 1991.

Gita Gopinath, première directrice générale adjointe du FMI, a averti que le monde entrait dans un état de « deuxième guerre froide ». Selon elle, la guerre froide entre les États-Unis et la Chine pourrait faire disparaître des milliers de milliards de dollars de l'économie mondiale, soit environ 7 000 milliards de dollars.

Les dirigeants des États-Unis et de la Chine se sont abstenus de qualifier la confrontation de guerre froide, mais les experts en politique étrangère des deux parties reconnaissent qu'il s'agissait d'un scénario réel.

Pendant la guerre froide, le bloc de l'Ouest s'est opposé au bloc de l'Est. Le bloc occidental comprenait l'Occident dirigé par les États-Unis, y compris les pays de l'OTAN et la majeure partie de l'Europe occidentale. Le bloc de l'Est était dirigé par l'URSS et comprenait d'autres pays non occidentaux, dont la Chine.

En théorie, la guerre froide était fondée sur la lutte idéologique entre le capitalisme occidental et le communisme soviétique. Mais l'intention sous-jacente était de s'assurer le contrôle du paysage économique mondial.

Le bras de fer actuel entre les États-Unis et la Chine, en particulier depuis la première guerre commerciale de l'administration Trump en 2018, repose sur un schéma similaire. Dans cette nouvelle guerre froide, un bloc occidental dirigé par les États-Unis affronte un bloc oriental qui comprend également le Sud. La Chine dirige le bloc, la Russie étant considérée comme son équipe B.

En termes d'idéologie, les États-Unis cherchent à présenter la deuxième guerre froide comme un combat entre la démocratie occidentale de libre marché et la prétendue autocratie chinoise. Mais l'objectif réel des États-Unis est de stopper net la croissance économique chinoise.

La guerre froide américano-soviétique a vu les deux parties s'affronter sur de multiples points chauds, par le biais de déploiements militarisés, d'escalades nucléaires, de batailles directes, de guerres par procuration, de blocus, d'échanges de rhétorique et de récits de propagande.

La guerre froide entre les États-Unis et la Chine présente un schéma d'engagement similaire, le développement de l'IA venant ajouter une dimension supplémentaire à la confrontation.

L'écriture est sur le mur

Les signes d'une nouvelle guerre froide sont clairs comme de l'eau de roche - comme les guerres tarifaires de Trump dans les deux termes ; le rôle de la Chine dans la formation des BRICS pour contrer le G7 de l'Occident ; l'initiative chinoise Belt and Road (BRI) ; et la coopération anti-occidentale entre la Chine, la Russie, l'Iran et la Corée du Nord.

Il y a aussi le soutien tacite de la Chine à la Russie dans la guerre en Ukraine, la décision des États-Unis de sanctionner la Russie ainsi que l'association de Pékin et de Moscou pour contourner le dollar et mener des échanges bilatéraux en yuan et en rouble dans le cadre d'une campagne de « dé-dollarisation ».

Nous assistons également à une escalade de la guerre des puces électroniques, à une course aux progrès de la technologie de l'intelligence artificielle, à une intensification de la lutte pour l'exploration de l'espace et à l'obstination des États-Unis à déployer le système de défense antimissile THAAD en Corée du Sud, en Israël, en Roumanie et dans les Émirats arabes unis, contre l'avis de la Chine et de la Russie.

La deuxième guerre froide donne des frissons au monde entier, comme l'avait fait la précédente, avec de multiples points d'ignition géographiques qui couvent en même temps.

Prenons, par exemple, la position de Washington sur Taïwan, le Xinjiang, Hong Kong, le Tibet et les différends en mer de Chine méridionale. Les États-Unis utilisent cet ensemble de points chauds pour maintenir la Chine sous pression.

Il existe également d'autres points chauds, tels que le pacte de sécurité AUKUS entre les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Australie, qui vise la domination de l'Indo-Pacifique ; l'empreinte croissante de la Chine et de la Russie en Afrique ; les liens de plus en plus étroits de la Chine avec l'Afghanistan et le Golfe ; et, plus récemment, le dégel des tensions frontalières entre l'Inde et la Chine, deux membres clés des BRICS.

Il est clair que cette nouvelle guerre froide met aux prises un bloc occidental dirigé par les États-Unis et un bloc oriental dirigé par la Chine, ce qui nous rappelle la confrontation entre les États-Unis et l'URSS.

En gardant la Seconde Guerre froide à l'esprit, Trump a constitué un cabinet qui brosse un tableau inquiétant. Son administration est remplie de faucons débordant de ferveur et d'esprit anti-chinois.

C'est le cas de David Perdue, critique à l'égard de la Chine, qui a été choisi par Trump pour devenir ambassadeur des États-Unis en Chine. Il y a aussi Marco Rubio comme secrétaire d'État, Mike Waltz comme conseiller à la sécurité nationale, Pete Hegseth comme secrétaire à la défense, Scott Bessent comme secrétaire au Trésor et Howard Lutnick comme secrétaire au commerce.

Cette liste représente une perspective collective visant à contenir la Chine sur de multiples fronts : tarifs douaniers, Taïwan, droits de l'homme, mer de Chine méridionale, Hong Kong, semi-conducteurs, intelligence artificielle, etc.

Au-delà des mots

Comment Pékin a-t-il réagi aux récents coups de gueule de Trump ? Les réponses des dirigeants chinois ont été pacifistes, mais pas soumises. Le 10 décembre, le président chinois Xi Jinping a averti qu'une guerre économique entre les États-Unis et la Chine ne ferait « aucun gagnant ».

La Chine est allée au-delà des mots dans ses représailles aux provocations de Trump. Au début du mois de décembre, les États-Unis ont imposé des restrictions visant la capacité de la Chine à fabriquer des puces. En réponse, la Chine a interdit les exportations vers les États-Unis de matériaux et de pièces essentiels à la production de semi-conducteurs.

La Chine a également ciblé les fabricants de drones américains pour protester contre les ventes d'armes américaines à Taïwan. L'administration de Xi a sanctionné six responsables de l'industrie de la défense américaine et pas moins de 13 entreprises de défense basées aux États-Unis.

Contrairement à Trump 1.0, la Chine a décidé d'utiliser ses atouts pour négocier.

Il est intéressant de noter qu'au milieu de la rhétorique anti-Chine, Trump a joué une carte déroutante en invitant son grand rival Xi à son investiture le 20 janvier. Le président chinois n'a pas encore confirmé sa présence.

La guerre tarifaire de Trump et les sanctions répétées contre la Chine dans cette guerre froide peuvent-elles arrêter la marche de Pékin vers une plus grande supériorité économique ?

Il semble peu probable que l'Amérique de Trump soit en mesure de faire une trop grande entaille à l'économie chinoise. Le gouvernement de Xi semble plus enhardi à affronter l'Occident, quelle que soit la virulence de la rhétorique de Trump et le caractère punitif des nouvelles sanctions.

Après tout, malgré leur animosité, les deux superpuissances sont beaucoup trop interdépendantes sur le plan économique pour risquer un découplage complet et une guerre totale.

L'histoire miraculeuse des exportations chinoises dépend de l'accès aux marchés américains. La Chine est le premier détenteur de bons du Trésor américain. Les entreprises américaines considèrent de plus en plus la Chine comme un marché en expansion. Et les deux pays ont besoin l'un de l'autre en tant que chaînes d'approvisionnement essentielles en matière de technologies de pointe.

L'Amérique et la Chine sont profondément interdépendantes, c'est le paradoxe malaisé de cette guerre froide.

La belligérance de Trump se poursuivra. Il en ira de même pour les mesures de rétorsion et d'évitement de la Chine. Seul le temps nous dira comment les deux rivaux géreront la nouvelle guerre froide lorsqu'elle deviendra plus glaciale, plus effrayante et plus amère en 2025.

L'auteur, Nadim Siraj, est un journaliste et auteur basé en Inde qui écrit sur la diplomatie, les conflits et les affaires internationales.

Clause de non-responsabilité : les opinions exprimées par l'auteur ne reflètent pas nécessairement les opinions, les points de vue et les politiques éditoriales de TRT Afrika.