La Guinée équatoriale fait face à une pénurie de médicaments antirétroviraux (ARV), dans un pays où environ 62 000 personnes vivent avec le VIH et le sida, a annoncé vendredi le ministère de la Santé.

Le ministre de la Santé, Mitoha Ondo Ayecaba, a fait une déclaration rare à la télévision nationale après que des rumeurs persistantes sur des pénuries ont circulé sur les réseaux sociaux.

« La pénurie d'antirétroviraux découle d'une crise logistique mondiale sans précédent, déclenchée par des décisions internationales récentes », a expliqué Ayecaba.

Le président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo dirige ce pays d'Afrique centrale de 1,5 million d'habitants depuis 45 ans.

Décision de Trump

À son retour à la Maison-Blanche en janvier, le président Donald Trump a annoncé que les États-Unis se retireraient de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et mettraient fin à leur programme PEPFAR pour lutter contre le sida.

Ayecaba a indiqué que ces décisions avaient entraîné un effondrement de la chaîne d'approvisionnement mondiale des traitements contre le VIH, de la production à la livraison.

« La Guinée équatoriale n'était pas bénéficiaire du programme PEPFAR, mais l'impact sur la distribution mondiale a affecté notre capacité à recevoir les médicaments dans les délais habituels », a-t-il précisé.

« Étant donné que nous ne sommes pas un pays prioritaire en termes de volume, nos commandes ont été retardées », a-t-il ajouté.

Réception du premier lot

Ayecaba a annoncé que son ministère avait reçu un premier lot de médicaments antirétroviraux et attendait deux autres livraisons, qui devraient arriver d'ici dimanche, pour un total de plus de 13 tonnes de médicaments.

Plus de 62 000 personnes vivent avec le VIH dans le pays, selon un rapport officiel récent.

En mars, le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a averti que « les perturbations des programmes de lutte contre le VIH pourraient anéantir 20 ans de progrès » et entraîner « plus de 10 millions de nouveaux cas de VIH et 3 millions de décès liés au VIH – soit plus du triple du nombre de décès de l'année dernière ».