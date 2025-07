Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a déclaré que l'un des principaux objectifs stratégiques de la Turquie est d'assurer la continuité de l'accord actuel entre l'Iran et Israël et d'empêcher toute violation du cessez-le-feu qui pourrait menacer une paix durable dans la région.

S'exprimant après sa rencontre avec le ministre britannique des Affaires étrangères, David Lammy, dans la capitale turque lundi, Fidan a souligné qu'Ankara et Londres sont deux partenaires stratégiques partageant des objectifs communs sur plusieurs questions clés.

« Nous sommes tous deux membres de l'OTAN, non membres de l'UE, mais nous maintenons des liens solides avec l'Europe », a-t-il noté.

Fidan a souligné la forte coopération entre les deux pays dans des domaines tels que l'économie, la défense et la technologie, ajoutant : « Notre volume d'échanges bilatéraux approche régulièrement l'objectif de 30 milliards de dollars. »

Mise à jour de l'accord de libre-échange

« C'est un objectif que nous poursuivons avec une forte détermination ces dernières années », a-t-il souligné.

Il a ajouté que les deux nations ont fait des efforts considérables à ce sujet et a mis en avant que la mise à jour de l'accord de libre-échange existant est essentielle pour débloquer de nouvelles opportunités commerciales et d'investissement.

Le ministre des Affaires étrangères a également mis en lumière les efforts en cours dans le domaine de la défense, déclarant : « Notre coopération dans l'industrie de la défense progresse remarquablement bien. »

« De l'acquisition d'Eurofighter à d'autres projets communs, nos entreprises et institutions travaillent efficacement », a-t-il ajouté.

Il a également noté que les perspectives de politique étrangère des deux pays s'alignent sur de nombreuses questions mondiales, notamment la guerre à Gaza, en Syrie, en Iran, en Irak, ainsi que le conflit entre la Russie et l'Ukraine, ajoutant que les deux parties soutiennent un cessez-le-feu entre Moscou et Kiev.

Dossier Israël-Iran

Revenant sur le conflit Israël-Iran, le ministre turc des Affaires étrangères a déclaré : « Assurer que l'accord entre l'Iran et Israël soit respecté, que le cessez-le-feu ne soit pas violé, et que cela mène à une paix durable est actuellement l'un de nos objectifs stratégiques les plus importants. »

« D'autre part, il est également crucial pour nous de voir une fin à la tragédie à Gaza grâce à un cessez-le-feu et à une solution basée sur la formule des deux États », a-t-il souligné.

Fidan a également remercié Lammy pour la décision du Royaume-Uni de lever les sanctions contre la Syrie.

« Ils ont également convenu de visiter la Syrie prochainement. C'est un domaine de coopération important pour nous », a-t-il signalé, ajoutant que la stabilité et la sécurité en Syrie bénéficieront non seulement à la région mais à l'ensemble de la communauté mondiale.

« Nous continuerons notre collaboration dans ce domaine », a-t-il conclu.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a également reçu Lammy au complexe présidentiel à Ankara.