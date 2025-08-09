Des dizaines de milliers de manifestants pro-palestiniens se sont rassemblés samedi soir sur la place Beyazit à Istanbul, après la prière, pour dénoncer le génocide perpétré par Israël et la famine imposée à Gaza.

Cette mobilisation, organisée avec la participation d’ONG et de nombreux citoyens, s’est poursuivie par une marche en direction de la mosquée historique Sainte-Sophie.

Les manifestants ont cherché à attirer l’attention sur la gravité de la crise humanitaire et à exprimer leur solidarité avec la population de Gaza, dans un contexte marqué par une escalade des violences ainsi que de graves pénuries alimentaires et médicales.

Les organisateurs ont appelé la communauté internationale à agir de toute urgence pour mettre fin aux souffrances dans la région.