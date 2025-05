Les rebelles du M23 élargissent leur emprise dans l'est de la République démocratique du Congo, leur dernière conquête en date étant la ville minière de Luhwindja, située dans la partie sud-est de la province du Sud-Kivu, ont confirmé des responsables à Anadolu mercredi.

« Les combats ont commencé à 10 heures et ont duré jusqu'à 23 heures mardi entre le M23 et des volontaires connus sous le nom de Wazalendo, qui sont des citoyens s'engageant pour aider l'armée congolaise », a déclaré Kyalundawa Mwangye, un responsable local de la société civile à Luhwindja, à Anadolu par téléphone.

Cependant, il a ajouté : « Le M23 était plus fort et les a chassés de la ville, et nous sommes toujours confinés chez nous. »

Selon des témoins, les rebelles semblaient avoir ciblé la ville pour ses ressources naturelles précieuses, notamment l'or et le cuivre.

Combats intenses

Interrogé sur la récente prise de la ville par les rebelles, le porte-parole de l'armée congolaise, le général Sylvain Ekenge, a exprimé sa déception face au fait que le M23 continue de s'emparer de territoires sans véritable résistance, avertissant que si les provocations persistent, ils en seront tenus responsables et répondront en conséquence.

Lors de son entretien téléphonique avec Anadolu, il n'a cependant pas mentionné la prise de la ville de Luhwindja par les rebelles du M23.

Par ailleurs, des affrontements se poursuivent dans la région orientale de la RDC depuis mercredi matin, selon des sources locales.

Des combats intenses ont également été signalés dans le village de Minembwe entre l'armée congolaise et le groupe rebelle Twirwaneho, lié au groupe rebelle burundais Red-Tabara basé qui serait soutenu par le M23.

Malgré les pourparlers de paix en cours entre le groupe rebelle et le gouvernement congolais, le pays reste plongé dans un conflit depuis plus de trois décennies, causant la mort de milliers de civils et forçant de nombreux autres à fuir en tant que réfugiés, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays.