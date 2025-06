Désormais il va réunir 32 clubs et doit se dérouler, cette année, du 14 juin au 13 juillet aux Etats-Unis. La réforme vise à “offrir plus d'opportunités aux clubs d'Afrique, d'Asie et des Amériques et maintenir l'intérêt mondial”, mais beaucoup critiquent la surcharge des calendriers. Voici son palmarès.

Cependant, des clubs comme Corinthians (2012) ou TP Mazembe (finaliste en 2010) ont montré que les équipes non européennes peuvent créer des surprises.

Voici quelques palmarès de vainqueurs de cette compétition

Championnat du monde des clubs de la FIFA (jusqu'en 2001) :

2000 : SC Corinthians Paulista (Brésil)

2001 : annulé

Coupe du monde des clubs de la FIFA (depuis 2005) :

2005 : Sao Paulo FC (Brésil)

2006 : SC Internacional Porto Alegre (Brésil)

2007 : AC Milan (Italie)

2008 : Manchester United FC (Angleterre)

2009 : FC Barcelone (Espagne)

2010 : FC Inter Milan (Italie)

2011 : FC Barcelone (Espagne)

2012 : SC Corinthians Paulista (Brésil)

2013 : FC Bayern Munich (Allemagne)

2014 : Real Madrid CF (Espagne)

2015 : FC Barcelone (Espagne)

2016 : Real Madrid CF (Espagne)

2017 : Real Madrid CF (Espagne)

2018 : Real Madrid CF (Espagne)

2019 : Liverpool FC (Angleterre)

2020 : FC Bayern Munich (Allemagne)

2021 : Chelsea FC (Angleterre)

2022: Real Madrid CF (Espagne)

2023: Manchester City FC (Angleterre)

2024 : Real Madrid CF (Espagne)