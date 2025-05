Par La Rédaction

Le Maroc est à l'avant-garde d'une initiative révolutionnaire visant à créer le tout premier « Atlas » international du patrimoine culinaire et une plateforme numérique dédiée.

L'Agence de presse marocaine MAP rapporte que ce projet, fruit d'une collaboration entre l'UNESCO, le ministère de la Culture d'Arabie saoudite et le ministère de la Culture du Maroc, a pour objectif de cartographier, documenter et célébrer les traditions culinaires du Maroc et du monde entier.

Baptisé « Atlas international de la gastronomie et plateforme numérique », ce projet vise à renforcer la valeur de la gastronomie en tant que « patrimoine vivant » à transmettre aux générations futures.

Selon l'UNESCO, les pratiques alimentaires sont étroitement liées à de nombreux aspects du développement socio-économique et de la vie culturelle, notamment l'agriculture, la pêche, les savoir-faire traditionnels et les techniques culinaires.

L'alimentation

« Plus que de simples recettes, les pratiques alimentaires englobent un réseau complexe de pratiques, de savoirs et d'expressions culturelles autour de la nourriture. »

« Des anciens rituels agricoles et de pêche aux techniques raffinées transmises de génération en génération, de la joie partagée des repas collectifs à la profonde connexion entre la nourriture et la nature – les pratiques alimentaires sont un patrimoine vivant. »

Le Maroc, fier de son riche paysage culinaire, compte déjà cinq de ses quinze éléments de patrimoine culturel reconnus par l'UNESCO profondément enracinés dans les pratiques alimentaires.

Ces éléments vont du vibrant Festival des cerises de Sefrou aux pratiques alimentaires traditionnelles associées à l'arbre indigène d'argan. Le Maroc affirme que son attachement profond au patrimoine culinaire en fait un incubateur idéal pour cette nouvelle initiative mondiale.

Face aux « effets pervasifs du changement climatique, aux forces de la mondialisation et à l'affaiblissement de la transmission des savoirs intergénérationnels, ces précieuses traditions alimentaires sont confrontées à des menaces sans précédent », avertit l'UNESCO.

Besoin d'urgence

L'agence souligne que la sagesse contenue dans des pratiques telles que les techniques agricoles durables, l'utilisation d'ingrédients locaux diversifiés et l'essence même de l'identité culturelle risque de disparaître.

En guise d'interventions, l'UNESCO indique qu'une cinquantaine de pratiques culinaires traditionnelles figurent déjà sur ses listes du patrimoine culturel immatériel. Mais davantage doivent être préservées.

« Ce projet, ancré dans la Convention de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, est une démarche proactive pour contrer ces défis. »

« Il vise à produire de nouvelles connaissances et à développer des outils numériques interactifs qui serviront de répertoire dynamique des pratiques alimentaires mondiales », ajoute l'agence onusienne.

La plateforme numérique ambitionne de mettre en lumière la diversité des traditions culinaires et de partager des récits inspirants ainsi que des bonnes pratiques pour leur préservation, provenant de communautés et de pays du monde entier, à destination des générations futures.

Le projet est déjà en marche, avec des ateliers axés sur les résultats de la phase de conception et l'exploration du potentiel des technologies numériques pour la sauvegarde des pratiques alimentaires.

L'UNESCO indique que la conception de la plateforme numérique est en cours, avec un programme de présentation prévu d'ici le 31 décembre 2026.