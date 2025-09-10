Michael Otieno se souvient encore de la douleur de la canne. Pas seulement sur ses mains, mais aussi sur son estime de soi. Dans son école primaire à l'ouest du Kenya, la canne était aussi courante qu'un tableau noir.
« Si vous arriviez en retard, vous étiez frappé. Si vous oubliiez vos devoirs, vous étiez frappé. Ce n'était pas une question d'enseignement ; c'était une question d'instiller la peur », raconte ce comptable de 32 ans vivant à Nairobi à TRT Afrika.
« Cette peur ne m'a pas rendu meilleur élève. Elle m'a rendu anxieux. Elle m'a fait croire que la violence était la première solution à un problème. Il m'a fallu des années pour désapprendre cela et tourner la page. »
Otieno n'est pas le seul à porter les cicatrices des punitions corporelles à l'âge adulte. Selon un nouveau rapport de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) – « Les punitions corporelles des enfants : l'impact sur la santé publique » – les châtiments physiques au nom de la correction des enfants restent alarmants de par leur fréquence et causent des dommages durables à leur santé et à leur développement.
Un malaise généralisé
L'étude révèle qu'environ 1,2 milliard d'enfants dans le monde subissent des punitions physiques à la maison chaque année.
Les pays africains ne font pas exception, avec des taux rapportés par les parents montrant que 77 % des enfants au Togo et 64 % en Sierra Leone, âgés de 2 à 14 ans, ont été soumis à des punitions corporelles le mois précédant l'enquête.
Les écoles ne semblent pas offrir d'échappatoire. L'étude montre que 70 % des enfants à travers l'Afrique subissent des punitions corporelles au cours de leur scolarité.
« Il existe désormais des preuves scientifiques accablantes que les punitions corporelles comportent de multiples risques pour la santé des enfants », déclare Etienne Krug, directeur du département des déterminants de la santé à l'OMS. « Elles n'offrent aucun bénéfice pour le comportement, le développement ou le bien-être des enfants, ni pour les parents ou les sociétés. Il est temps de mettre fin à cette pratique nuisible. »
Des dommages durables
Le rapport de l'OMS détaille comment les punitions corporelles déclenchent des réponses biologiques néfastes, notamment une augmentation des hormones de stress et des modifications de la structure et du fonctionnement du cerveau. Des preuves scientifiques montrent que les enfants exposés à de telles punitions ont 24 % moins de chances d'être sur la bonne voie de développement par rapport à leurs pairs qui n'y ont pas été confrontés.
La santé mentale est également affectée, avec des risques accrus d'anxiété, de dépression et de faible estime de soi qui persistent souvent à l'âge adulte.
Adeola Okonkwo, une éducatrice travaillant à Lagos, au Nigeria, conseille régulièrement aux parents d'adopter des méthodes alternatives pour imposer la discipline.
« L'argument est toujours : 'J'ai été battu et je vais bien', » dit Okonkwo. « Mais est-ce vrai ? Tant d'entre nous portent des blessures cachées qui se reflètent dans notre rapidité à répondre avec colère, notre incapacité à exprimer nos émotions et un besoin profond d'approbation. Nous confondons respect et peur. Nous brisons l'esprit de nos enfants et appelons cela de la discipline. »
Rompre le cycle
L'étude de l'OMS confirme ce qui était peut-être toujours su mais ignoré : les enfants frappés sont plus susceptibles de devenir des adultes qui font de même, normalisant la violence comme une réponse acceptable à un problème.
Ces enfants montrent également un comportement de plus en plus agressif et une probabilité accrue de conduite violente ou criminelle plus tard dans la vie.
Bien que de nombreux pays africains aient interdit les punitions corporelles dans les écoles, l'étude indique que la législation seule ne suffit pas à éliminer les croyances profondément enracinées sur la manière dont les enfants devraient être disciplinés à la maison et en classe.
L'OMS précise que la législation doit être complétée par des campagnes de sensibilisation et un soutien professionnel pour les parents et les enseignants.
Pour des personnes comme Otieno, l'étude sert de validation à ce qu'ils ont ressenti mais ont eu du mal à exprimer en raison des conditionnements sociaux.
« Nous devons nous demander ce que nous enseignons réellement à nos enfants », dit-il à TRT Afrika.
« Leur apprenons-nous à distinguer le bien du mal, ou leur apprenons-nous que le pouvoir justifie la violence ? Mettre fin à cela ne signifie pas manquer de respect à notre culture ; cela signifie choisir un avenir plus sain et plus intelligent pour la prochaine génération. La science est claire. Le mal est réel. Le moment du changement est maintenant. »