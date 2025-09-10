Michael Otieno se souvient encore de la douleur de la canne. Pas seulement sur ses mains, mais aussi sur son estime de soi. Dans son école primaire à l'ouest du Kenya, la canne était aussi courante qu'un tableau noir.

« Si vous arriviez en retard, vous étiez frappé. Si vous oubliiez vos devoirs, vous étiez frappé. Ce n'était pas une question d'enseignement ; c'était une question d'instiller la peur », raconte ce comptable de 32 ans vivant à Nairobi à TRT Afrika.

« Cette peur ne m'a pas rendu meilleur élève. Elle m'a rendu anxieux. Elle m'a fait croire que la violence était la première solution à un problème. Il m'a fallu des années pour désapprendre cela et tourner la page. »

Otieno n'est pas le seul à porter les cicatrices des punitions corporelles à l'âge adulte. Selon un nouveau rapport de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) – « Les punitions corporelles des enfants : l'impact sur la santé publique » – les châtiments physiques au nom de la correction des enfants restent alarmants de par leur fréquence et causent des dommages durables à leur santé et à leur développement.

Un malaise généralisé

L'étude révèle qu'environ 1,2 milliard d'enfants dans le monde subissent des punitions physiques à la maison chaque année.

Les pays africains ne font pas exception, avec des taux rapportés par les parents montrant que 77 % des enfants au Togo et 64 % en Sierra Leone, âgés de 2 à 14 ans, ont été soumis à des punitions corporelles le mois précédant l'enquête.

Les écoles ne semblent pas offrir d'échappatoire. L'étude montre que 70 % des enfants à travers l'Afrique subissent des punitions corporelles au cours de leur scolarité.

« Il existe désormais des preuves scientifiques accablantes que les punitions corporelles comportent de multiples risques pour la santé des enfants », déclare Etienne Krug, directeur du département des déterminants de la santé à l'OMS. « Elles n'offrent aucun bénéfice pour le comportement, le développement ou le bien-être des enfants, ni pour les parents ou les sociétés. Il est temps de mettre fin à cette pratique nuisible. »

Des dommages durables

Le rapport de l'OMS détaille comment les punitions corporelles déclenchent des réponses biologiques néfastes, notamment une augmentation des hormones de stress et des modifications de la structure et du fonctionnement du cerveau. Des preuves scientifiques montrent que les enfants exposés à de telles punitions ont 24 % moins de chances d'être sur la bonne voie de développement par rapport à leurs pairs qui n'y ont pas été confrontés.