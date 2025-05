Lorsque le capitaine Ibrahim Traoré a pris le pouvoir au Burkina Faso à la suite d’un coup d’État en septembre 2022, il était perçu comme un autre officier militaire dans le cycle incessant des changements de leadership en Afrique de l’Ouest.

À 37 ans, le plus jeune chef d’État au monde est passé d’un soldat pratiquement inconnu à une figure rassemblant un large soutien, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de son pays.

Les réseaux sociaux regorgent de vidéos virales de ses discours, de matchs de football improvisés et de conversations avec des citoyens ordinaires, renforçant une image soigneusement cultivée d’accessibilité, en contraste frappant avec ses prédécesseurs.

Ses paroles résonnent auprès d’une population de plus en plus méfiante à l’égard de l’influence étrangère, en particulier celle de l’ancienne puissance coloniale, la France.

« Mon plus grand regret est d’avoir passé une bonne partie de ma jeunesse à écouter des stations de radio comme RFI et France 24 », déclare Traoré avec sa franchise caractéristique lors d’une récente interview.

« Je suis allé dans des pays où ces stations de radio étaient fermées, mais nous avons pris des applications, enregistré leurs journaux et écouté. Puis quelque chose a fait tilt. J’ai commencé à comprendre qu’ils conditionnent nos esprits à accepter ce qu’ils veulent. »

Le politologue Javas Bigambo explique l’attrait croissant de Traoré à travers le prisme d’un continent qui a dû se plier aux oppresseurs coloniaux, souvent pour des raisons qui ne lui étaient pas propres.

« Il parle ou agit d’une manière qui ostracise et exorcise politiquement la domination des puissances impérialistes depuis longtemps, dans ce cas précis, le gouvernement français. »

Le discours anti-colonial de Traoré a trouvé un écho sur un continent où de nombreux jeunes se sentent exploités par des puissances étrangères et parfois aussi par certains dirigeants locaux.

Alain Aimé Nyamitwe, ancien ministre des Affaires étrangères du Burundi, estime que l’âge de Traoré joue autant en sa faveur que son charisme.

« Ibrahim Traoré est populaire, surtout parmi la jeunesse africaine, parce qu’il est jeune comme eux. Rappelons que 60 % de la population africaine est composée de personnes de moins de 25 ans, ce qui signifie que les jeunes voient en Traoré l’un des leurs, leur représentant et un modèle », déclare Nyamitwe.

L’ascension de Traoré semble toutefois avoir un prix. Les forces de sécurité du Burkina Faso ont récemment intercepté des communications détaillant un « complot majeur » visant la présidence, selon le ministre burkinabé de la Sécurité, Mahamadou Sana.

« Le capitaine Traoré a eu le malheur d’être une cible clé pour une possible élimination, notamment par des groupes associés aux puissances impérialistes, irritées par son ascension et son maintien au pouvoir », affirme Bigambo.

Le gouvernement de Traoré a allégué que le dernier complot visant à l’éliminer provenait de la capitale ivoirienne, Abidjan. Cette accusation a suivi l’arrestation et le limogeage de plusieurs officiers de l’armée burkinabé quelques jours plus tôt. Le gouvernement ivoirien a nié ces allégations.

Nyamitwe appelle à la prudence dans l’interprétation des défis internes auxquels Traoré est confronté comme le résultat d’un complot transnational.

« Je n’irais pas jusqu’à dire que la Côte d’Ivoire elle-même, en tant qu’État, est impliquée dans ce prétendu complot de coup d’État, car nous n’avons pas de preuves », dit-il.

« Il sera nécessaire de suivre les meilleures pratiques en matière de relations internationales, de médiation pour essayer d’apaiser la situation entre les deux pays, et peut-être aussi envisager une forme de coopération judiciaire », ajoute le diplomate burundais et ancien ministre.

Les partisans de Traoré sont descendus dans les rues de Ouagadougou en réponse aux menaces signalées contre leur leader.

Le slogan « Traoré n’est pas seul » n’est pas qu’une simple déclaration. C’est un cri passionné.

« Ceux qui n’ont pas construit le Burkina Faso et veulent le détruire, nous sommes là pour leur dire : ‘non’. Ils devraient rester là où ils sont et détruire là-bas. Ils ne devraient pas venir détruire le Burkina Faso. Nous sommes d’accord avec notre président ; nous sommes heureux de notre président. Nous sommes d’accord avec tout ce qu’il fait », déclare l’activiste Blandine Gansonre.

L’annonce par le gouvernement d’avoir déjoué un complot contre Traoré n’est pas un cas isolé.

En janvier 2024, les autorités ont annoncé avoir déjoué une tentative de coup d’État par « des militaires, certains retraités, d’autres actifs, et des civils » visant à déstabiliser le pays.

Trois mois auparavant, en septembre 2023, les forces de sécurité avaient affirmé avoir déjoué une autre tentative de coup d’État.

Nyamitwe identifie des failles structurelles derrière ces luttes de pouvoir.

« Les différentes tentatives de coup d’État dont nous entendons parler s’expliquent aussi par des transitions prolongées, car une transition déclenchée par un coup d’État militaire devra se terminer à un moment donné. La question est de savoir comment Traoré dira : ‘D’accord, c’est la fin de la transition, maintenant nous passons aux élections ?’ », s’interroge-t-il.

Traoré avait justifié son coup d’État de 2022 contre le président intérimaire de l’époque, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, en l’accusant d’avoir abandonné la mission de restauration de la sécurité et de l’intégrité territoriale du pays.

Traoré s’était engagé à donner la priorité à la lutte contre le terrorisme et à restaurer l’intégrité territoriale du Burkina Faso.

Nyamitwe offre une perspective critique. « Je ne serais peut-être pas d’accord avec ceux qui disent qu’il a réussi à freiner l’insurrection dans le nord. Si quelque chose, la situation s’est aggravée depuis son arrivée au pouvoir. Mais une chose est claire, il a multiplié les efforts pour intégrer des groupes qui pourraient peut-être le soutenir dans la lutte contre les activités terroristes », dit-il.

Selon Nyamitwe, la stratégie de Traoré « repose sur le changement de partenariats ».

Lorsqu’il est arrivé au pouvoir, Traoré s’est tourné vers la Russie et la Turquie comme alternatives aux puissances occidentales ayant des empreintes coloniales.

« De nombreux autres outils doivent être utilisés pour freiner le mouvement du terrorisme, y compris des incitations économiques », déclare Nyamitwe.

Bigambo offre une évaluation plus positive, affirmant que Traoré a réussi là où son prédécesseur évincé avait échoué. « Depuis que Traoré est arrivé au pouvoir, je pense que près de 1,5 million de personnes déplacées sont retournées chez elles », dit-il.

Au-delà des questions de sécurité, Traoré a pris le contrôle de mines d’or clés, nationalisant des actifs dans une tentative audacieuse de récupérer la richesse minérale du Burkina Faso des intérêts étrangers.

En tant que quatrième producteur d’or d’Afrique, les ressources substantielles du pays ont historiquement enrichi les entreprises et systèmes financiers occidentaux plutôt que les communautés locales.

Ce nationalisme économique a attiré des critiques de la part des entreprises occidentales, mais aussi des éloges et de l’affection de la part des Africains, qui estiment que le continent a été longtemps exploité par les puissances occidentales.

« Nous voulons que des institutions telles que l’Union africaine et même la CEDEAO, ainsi que les Nations Unies, exigent des preuves matérielles critiques », plaide Bigambo.

« Elles ne doivent pas permettre d’interférer dans les affaires internes du Burkina Faso et doivent élaborer un plan pour empêcher l’extermination du capitaine Traoré simplement à cause des intérêts impérialistes et de l’exploitation des ressources naturelles au Burkina Faso. »

Alors que le jeune leader du Burkina Faso poursuit son mandat, la question reste de savoir s’il pourra transformer cet engouement populiste en un changement durable. Sans cela, son héritage pourrait simplement ajouter un autre chapitre à l’histoire politique mouvementée du pays.