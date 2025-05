Le président de la Zambie, Hakainde Hichilema, a renouvelé ce dimanche ses appels à l'unité panafricaine et au développement inclusif alors que le continent célébrait la Journée de la Liberté de l'Afrique, marquant les 62 ans de la fondation de l'Organisation de l'Unité Africaine.

« Nous devons faire taire les armes et investir dans la paix. L'instabilité n'importe où sur le continent est une instabilité partout. L'Afrique ne peut pas se permettre d'être divisée par des conflits alors que le rêve d'unité et de prospérité est à portée de main », a déclaré le président Hakainde Hichilema dans un message publié sur Facebook pour commémorer cette journée.

Hichilema a rendu hommage aux leaders fondateurs du continent, notamment Kenneth Kaunda de Zambie, Julius Mwalimu Kambarage Nyerere de Tanzanie et Kwame Nkrumah du Ghana. Il a souligné que leur vision d'indépendance, d'unité et de solidarité panafricaine doit désormais être portée par une nouvelle génération de dirigeants.

Lire aussi : Comment la Turquie prépare la prochaine génération de bâtisseurs de changement en Afrique

« La génération actuelle de dirigeants africains doit relever le défi en donnant la priorité à une croissance économique inclusive, fondée sur la transparence, une gestion budgétaire prudente et un engagement à faire en sorte que le développement crée des emplois et des opportunités pour tous les Africains, en particulier les jeunes et les femmes qui restent l'épine dorsale de l'avenir de notre continent », a-t-il ajouté.

Appels à des réformes du système financier mondial

Hichilema a également plaidé pour des réformes des systèmes financiers mondiaux qui ont longtemps marginalisé les pays africains.

« Le continent doit continuer à plaider pour une architecture financière internationale plus équitable, une architecture qui ne renforce plus les inégalités historiques mais qui permette à l'Afrique de définir sa propre voie vers un développement durable », a-t-il déclaré.

La Journée de la Liberté de l'Afrique marque la fondation en 1963 de l'Organisation de l'Unité Africaine, précurseur de l'Union africaine.