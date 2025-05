Par Murat Sofuoglu

De hauts responsables russes et ukrainiens sont prêts à se rencontrer à Istanbul pour la première fois depuis qu'ils ont signé un accord historique sur les céréales dans la mégapole turque en 2022.

Alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé à Ankara et pourrait se rendre à Istanbul pour les pourparlers organisés par la Turquie, il n'a pas été précisé si le président russe Vladimir Poutine participerait aux discussions.

Ces pourparlers d'Istanbul, qui ont lieu plus de trois ans après le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine en février 2022, sont considérés comme la première tentative sérieuse de mettre fin au conflit, le plus sanglant en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

Le président américain Donald Trump, qui effectue une tournée au Moyen-Orient, a annoncé à bord d'Air Force One que « si quelque chose se produisait, je me rendrais (à Istanbul) vendredi si c'est approprié ». Ses commentaires sont interprétés comme des signes clairs que les États-Unis et d'autres parties prenantes n'ont pas encore abandonné l'espoir d'un voyage de dernière minute de Poutine à Istanbul.

Il est également possible que Trump se rende à Istanbul ou à Ankara pour rencontrer le président turc Recep Tayyip Erdogan et qu'il appelle publiquement Poutine à se présenter à la réunion sur l'Ukraine.

« Je ne sais pas s'il (Poutine) serait là si je n'étais pas là. Je sais qu'il aimerait que je sois là, et c'est une possibilité. Si nous pouvions mettre fin à la guerre, j'y penserais », a déclaré Trump aux journalistes qui l'accompagnent dans sa tournée.

Si les espoirs sont grands quant à l'issue positive des pourparlers, les analystes estiment qu'il existe de réelles différences entre les attentes des deux parties en conflit.

Alors que les Ukrainiens attendent au moins une trêve de 30 jours de la réunion d'Istanbul, les Russes souhaitent un accord de paix sur le modèle du projet d'accord d'Istanbul pour 2022, qui proposait la neutralité de Kiev et l'acceptation du russe comme deuxième langue officielle de l'Ukraine. L'Ukraine envisagerait également de réduire son armée et de tenir compte des préoccupations de la Russie en matière de sécurité, selon le projet.

Mais le texte n'a pas été ratifié car l'Ukraine a refusé de reconnaître la souveraineté russe sur certaines régions occupées, dont la Crimée.

Sergei Markov, universitaire russe de renom et ancien conseiller de Poutine, estime que les chances de succès des négociations à Istanbul sont « assez faibles », pour diverses raisons allant de la « réticence » de Zelensky à tenir des discussions sérieuses avec Moscou aux grandes divergences entre les deux parties sur l'utilité d'un cessez-le-feu.

La Russie croit fermement que Kiev a un objectif caché dans sa demande de cessez-le-feu inconditionnel soutenue par les puissances occidentales, qui est de faire face à la crise militaire croissante, explique Markov à TRT World. Il pense que Zelensky veut utiliser la période de cessez-le-feu comme une opportunité pour inviter les troupes britanniques, françaises et d'autres pays occidentaux sur le territoire ukrainien.

Selon Markov, Zelenskyy cherche également à obtenir le déploiement de systèmes de défense aérienne américains en Pologne et en Roumanie, les deux pays d'Europe de l'Est voisins de l'Ukraine, afin de protéger à la fois les troupes de Kiev et les soldats occidentaux.

Ces derniers mois, l'Ukraine a subi des revers militaires sur plusieurs fronts.

Moscou considère l'appel au cessez-le-feu de 30 jours sans conditions comme la proposition de « tous les ennemis de la Russie », souligne Markov, mais il ajoute également que le Kremlin n'est pas opposé à un cessez-le-feu s'il fournit des garanties claires qu'aucune troupe étrangère et aucune aide militaire ne seront envoyées en Ukraine.

« Zelensky (est) venu en Turquie uniquement à cause de la pression de Trump », et non pour un véritable accord de paix, affirme Markov.

Avant son voyage en Turquie, Zelensky a indiqué que « l'Ukraine est prête à tout format de négociations, et nous n'avons pas peur des réunions. »

Mais un article du Wall Street Journal, citant des « fonctionnaires informés de la position de Kiev », a suggéré que les négociateurs ukrainiens ne cherchaient qu'à parler d'un cessez-le-feu sans aborder d'autres questions.

Au-delà du désaccord sur l'appel à un cessez-le-feu inconditionnel, d'autres problèmes se posent, notamment sur le contenu d'un éventuel accord de paix, avance l'analyste russe.

Il fait référence à la position de Moscou, qui a accepté le projet d'accord de 2022 à Istanbul, et au refus de l'Ukraine de l'accepter.

Le processus de signature d'un accord de paix basé sur les négociations d'Istanbul de 2022 a été « interrompu » en raison de la réticence de Zelensky à conclure un accord avec la Russie et de l'opposition des dirigeants britannique et américain, Boris Johnson et Joe Biden, selon Markov.

Les deux parties peuvent-elles revenir au format d'Istanbul ?

« Pour la Russie, il est important de poursuivre les négociations d'Istanbul afin de préciser les conditions d'un éventuel accord issu des négociations de 2022 », estime Markov.

Parmi ces conditions figure la démilitarisation de l'Ukraine, qui doit réduire la taille de son armée et de ses armes lourdes à un niveau tel qu'elle ne puisse pas cibler des territoires situés à l'intérieur de la Russie.

Il mentionne également que l'Ukraine doit mettre fin aux « mesures anti-russes » telles que les restrictions à l'utilisation de la langue russe, et démanteler les groupes d'extrême-droite tels que la Brigade Azov.

Markov considère ces politiques ukrainiennes présumées comme les « causes profondes » du conflit, une opinion qui rejoint l'appel de Poutine selon lequel toute négociation avec les Ukrainiens devrait viser à « éliminer les causes profondes ».

« La Russie veut poursuivre ces négociations avec l'Ukraine pour parvenir à un accord de paix », insiste l'analyste, faisant référence au format d'Istanbul. « La Russie rejette clairement le discours occidental selon lequel Moscou est l'agresseur », ajoute Markov.

Mais d'autres analystes estiment que, quel que soit l'agresseur, la situation militaire actuelle de l'Ukraine est bien meilleure qu'en 2022, car les Ukrainiens tiennent davantage de territoires russes que lors des premiers jours de l'« opération militaire spéciale » de Moscou.

Cela signifie que l'Ukraine n'est pas disposée à accepter les conditions russes d'il y a trois ans.

Certains suggèrent même que Zelensky est prêt à se rendre à Ankara plutôt qu'à Istanbul « afin de marquer une rupture avec cette ligne de négociation ».

Facteur de réticence

Les Russes et les Ukrainiens se sont mutuellement reproché de ne pas être parvenus à un accord de paix jusqu'à présent.

Les analystes affirment que les deux parties veulent montrer à Trump leur volonté de parvenir à un accord, mais reprochent à l'autre partie d'empêcher la conclusion d'un accord.

« Zelensky prévoit de montrer à Trump que les Russes ne sont pas disposés à conclure un accord de paix, de sorte que l'administration Trump puisse revenir aux politiques de l'administration Biden », dit Markov.

Mais les analystes occidentaux considèrent également la récente offre de « discussions directes » de Poutine comme une tactique politique visant à montrer au président américain sa volonté de parvenir à un accord de paix avec l'Ukraine.