Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré que l'ambassadeur d'Afrique du Sud aux États-Unis “n'est plus le bienvenu” dans le pays.

Dans un post sur X, Rubio a accusé vendredi Ebrahim Rasool d'être un “politicien raciste” qui déteste le président Donald Trump et l'a déclaré “persona non grata”.

“L'ambassadeur d'Afrique du Sud aux États-Unis n'est plus le bienvenu dans notre grand pays”, a écrit Rubio.

Il n'a pas donné d'autres raisons.

Rubio a partagé un lien vers un article de Breitbart couvrant les remarques faites par Rasool lors d'un séminaire sur la politique étrangère plus tôt dans la journée de vendredi, lorsqu'il a souligné que Trump “mobilise un suprémacisme contre le pouvoir en place” dans son pays et à l'étranger.

Le département d'État n'a pas fourni de détails supplémentaires et il n'est pas certain que l'ambassadeur se trouvait aux États-Unis au moment où la décision a été prise. Rubio a publié son message alors qu'il rentrait à Washington après avoir participé à une réunion des ministres des Affaires étrangères du Groupe des sept (G7) au Québec.

Retombées entre les États-Unis et l'Afrique du Sud

Cette décision intervient après que Trump a signé un décret réduisant l'aide et l'assistance au gouvernement sud-africain.

Dans ce décret, Trump a estimé que les Afrikaners d'Afrique du Sud, qui sont les descendants de colons principalement néerlandais, étaient visés par une nouvelle loi autorisant le gouvernement à exproprier des terres privées.

Le gouvernement sud-africain a nié que sa nouvelle loi soit liée à la race et a déclaré que les propos de Trump sur le pays et la loi étaient pleines de fausses informations et de distorsions.