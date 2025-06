Par Mubarak Aliyu

Dans un monde où les guerres commerciales sont de plus en plus influencées par la géopolitique et l'utilisation stratégique des tarifs douaniers, l'Afrique dispose d'une opportunité unique pour recalibrer sa position dans l'économie mondiale.

Au cœur de ce défi et de ce potentiel se trouve une faille persistante dans l'architecture du commerce mondial : l'écart important entre les tarifs consolidés et les tarifs appliqués.

Cet écart a longtemps empêché les pays africains de protéger leurs industries émergentes et de tirer une plus grande valeur de leurs exportations.

Bien que la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) soit souvent vantée pour son potentiel à stimuler le commerce intra-africain, sa valeur stratégique dépasse l'intégration régionale.

Elle peut et doit servir de plateforme permettant aux pays africains de négocier collectivement de meilleures conditions commerciales mondiales, leur permettant d'aligner les tarifs appliqués sur leurs engagements consolidés et de récupérer l'espace politique nécessaire pour favoriser le développement industriel.

L'écart entre les tarifs consolidés et appliqués

Les tarifs consolidés représentent les taux maximums que les pays peuvent appliquer selon les règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), offrant une marge de manœuvre pour soutenir les politiques industrielles.

Les tarifs appliqués, en revanche, sont les taux réels utilisés aux frontières.

Pour de nombreux pays africains, les tarifs consolidés sur des produits clés comme les textiles, le cacao et les produits agricoles sont élevés, atteignant souvent 40 à 50 %, offrant un espace théorique pour protéger les secteurs stratégiques.

Cependant, sous la pression des nations plus riches, des conditions d'aide et des accords commerciaux mondiaux, ces pays sont souvent contraints d'appliquer des tarifs beaucoup plus bas, généralement dans la fourchette de 5 à 15 %.

Cette pratique prive effectivement les gouvernements africains des outils nécessaires pour protéger les industries naissantes d'une concurrence mondiale prématurée.

En conséquence, les économies africaines continuent de servir principalement d'exportateurs de matières premières, incapables de gravir la chaîne de valeur ou de développer une industrie manufacturière locale.

L'industrie du cacao en Côte d'Ivoire illustre parfaitement ce dilemme.

Bien qu'étant le premier producteur mondial de cacao, ce pays d'Afrique de l'Ouest ne perçoit qu'une fraction des bénéfices générés par l'industrie mondiale du chocolat.

L'Union européenne applique des droits de douane nuls sur le cacao brut mais de 7 à 15 % sur le chocolat transformé, décourageant ainsi la valeur ajoutée en Côte d'Ivoire.

Parallèlement, la Côte d'Ivoire est poussée à réduire ses tarifs sur les importations de chocolat, étouffant la transformation locale et renforçant son rôle d'exportateur de matières premières.

Le Burkina Faso, le Mali et le Niger, qui ont récemment formé un bloc connu sous le nom d'Alliance des États du Sahel (AES), font face à des défis similaires, notamment dans le secteur minier.

Malgré son statut de troisième producteur d'or d'Afrique, l'économie du Mali reste fortement dépendante des exportations d'or brut, avec une transformation locale limitée et une faible valeur ajoutée.

Historiquement, les faibles tarifs appliqués et les codes d'investissement libéraux du pays, façonnés par les programmes d'ajustement structurel et l'influence des donateurs, ont favorisé les entreprises minières étrangères.

Cela a découragé la croissance des entreprises minières locales et limité les recettes de l'État, tout en créant une dépendance à l'exportation de ressources non transformées.

Des obstacles similaires existent pour les mines d'or du Burkina Faso et le secteur de l'uranium au Niger.

Cependant, les États membres de l'AES ont démontré des efforts pour repositionner leurs politiques commerciales.

Alors que le Niger a retiré des licences à certaines entreprises occidentales, le gouvernement soutient encore des investissements étrangers sélectifs sous des conditions plus strictes, comme en témoigne le soutien au projet d'uranium Dasa de Global Atomic, une entreprise canadienne, qui s'aligne sur les nouvelles priorités nationales.

Le Mali a également révisé son code minier pour augmenter les participations de l'État et renforcer les exigences de contenu local.

Récemment, le gouvernement burkinabé a promu la propriété locale en augmentant la participation de l'État dans les projets miniers, tout en renégociant les termes avec les investisseurs étrangers. Ces mesures marquent un tournant vers une posture commerciale plus affirmée et axée sur le développement.

Rôle stratégique de la ZLECAf

Plutôt que de considérer la ZLECAf uniquement comme un outil pour le commerce régional, les dirigeants africains devraient la positionner comme un mécanisme de renégociation collective du commerce mondial.

L'accord unit 54 pays africains sous un cadre de marché unique, donnant au continent une voix plus forte et plus cohérente dans les forums commerciaux internationaux comme l'OMC.

Cette force collective devrait être utilisée pour résister aux pressions qui obligent les nations africaines à compromettre leurs propres politiques industrielles.

En alignant les calendriers tarifaires nationaux sur les objectifs de la ZLECAf et en veillant à ce que les tarifs appliqués reflètent les besoins de développement des industries locales, les pays peuvent regagner un espace politique crucial.

De plus, les protocoles de la ZLECAf devraient être conçus pour permettre une coordination tarifaire, où les taux appliqués sont calibrés pour soutenir le commerce intra-africain et résister aux pressions externes exploitantes.

Par exemple, les secteurs identifiés comme stratégiques pour l'industrialisation, tels que l'agro-industrie, les textiles et la fabrication légère, devraient être protégés grâce à des tarifs appliqués coordonnés au niveau régional et reflettant les engagements consolidés.

Vers un commerce équitable et une croissance industrielle

La faible part de l'Afrique dans le commerce mondial, qui ne représente que 2 %, n'est pas seulement le résultat d'inefficacités du marché, mais aussi d'un déséquilibre structurel codifié dans les règles commerciales qui entravent la valeur ajoutée sur le continent.

L'écart persistant des tarifs est l'une des manifestations les plus conséquentes de ces règles, enfermant les pays dans une dépendance aux matières premières et leur refusant l'opportunité de bâtir des économies résilientes et diversifiées.

En utilisant la ZLECAf comme bloc de négociation, les pays africains peuvent commencer à combler cet écart.

Cela nécessiterait non seulement une coordination technique mais aussi un engagement politique pour prioriser un commerce axé sur le développement plutôt qu'une libéralisation pour elle-même. Ce n'est qu'alors que le commerce pourra servir d'outil de développement inclusif, plutôt que de mécanisme de dépendance continue.

Mubarak Aliyu est analyste politique et écrivain, spécialisé dans l'Afrique de l'Ouest et les régions du Sahel. Ses domaines d'expertise incluent la gouvernance et le développement inclusif en Afrique.

Clause de non-responsabilité : Les opinions exprimées par l’auteur ne reflètent pas nécessairement celles de TRT Afrika.