Par Nuri Aden

C’est un vendredi après-midi ensoleillé, et la plage de Liido, dans la capitale somalienne Mogadiscio, est en pleine effervescence.

Les eaux turquoises de l’océan Indien viennent doucement caresser le rivage tandis que les visiteurs nagent, se prélassent ou jouent sur le sable doré. Ce mélange de vues et de sons crée une ambiance balnéaire classique et accueillante.

Fini le temps où les visages étrangers sur la plage de Liido suscitaient des regards méfiants de la part des locaux. Aujourd’hui, presque personne ne s’arrête à la vue de visiteurs venus d’Europe, d’Asie ou du Moyen-Orient qui affluent dans cette zone animée de la ville.

Liido représente ce que la Somalie aspire à devenir : une nation qui a tourné la page de son passé pour retrouver sa place légitime sur la carte mondiale.

Une histoire mouvementée

Pendant des décennies, la Somalie était définie par les troubles internes et la perception qu’en avait le monde. Les visiteurs étrangers se limitaient aux soldats de la paix de l’Union africaine, aux diplomates, aux travailleurs humanitaires, aux expatriés et au personnel des Nations unies.

Peu importait le désir des étrangers de découvrir la Somalie, les exigences de sécurité et les restrictions de mouvement prenaient le dessus.

Ce pays d’Afrique de l’Est, avec ses plages magnifiques, ses sites historiques, ses marchés animés et sa riche cuisine et culture, a depuis reconstruit son image en tant que destination touristique incontournable.

Chaque mois, des dizaines de voyageurs internationaux réservent désormais leurs voyages en ligne et explorent librement les nombreuses merveilles de la Somalie.

Ce n’est pas seulement une question de relancer le tourisme, c’est aussi de renouer, de guérir les blessures et de permettre au monde de voir la Somalie sous un nouveau jour.

Monica, une voyageuse internationale chevronnée, raconte sa découverte de la Somalie comme une expérience pleine de surprises. « La Somalie regorge de lieux magnifiques, empreints d’histoire et embellis par des merveilles naturelles. Les habitants nous ont accueillis chaleureusement, toujours souriants. La visite était vraiment incroyable », confie-t-elle à TRT Afrika.

Un autre visiteur se souvient de son voyage privé de deux jours comme d’un avant-goût qui lui a donné envie de revenir. « Mon guide, Ahmed, était exceptionnel : des connexions fluides à l’aéroport et des expériences authentiques à travers les marchés, les mosquées historiques et une magnifique côte étendue », dit-il.

Changer le narratif

Autrefois, l’étoile du tourisme somalien brillait de mille feux.

Des années 1960 aux années 1970, Mogadiscio portait bien son surnom de « Perle de l’océan Indien », charmant les voyageurs du monde entier.

Les villes portuaires animées, les parcs animaliers riches en faune et flore variées, et les plages immaculées attiraient les visiteurs en quête d’aventure et d’authenticité.

Les troubles civils ont jeté une ombre sur cet héritage, fermant les hôtels, réduisant au silence les marchés et occultant les merveilles naturelles du pays.

Ce n’est qu’à la fin de 2017 que la Somalie a repris le chemin du retour, rejoignant l’Organisation mondiale du tourisme des Nations unies en tant que 157e membre.

En 2019, le ministère somalien de l’Information, de la Culture et du Tourisme a lancé une ambitieuse Politique nationale du tourisme, avec pour vision de faire de la Somalie la destination de choix pour les voyageurs du monde entier d’ici 2030.

Ce rêve n’est pas vain. La sécurité s’améliore progressivement, des politiques favorables aux investisseurs transforment le paysage, et les membres de la diaspora somalienne reviennent à leurs racines, apportant des capitaux, de l’innovation et de l’espoir.

« La Somalie démontre sa préparation pour le tourisme mondial grâce à des investissements stratégiques dans les infrastructures, à la promotion agressive de son littoral époustouflant et à des efforts dédiés au renforcement des capacités », déclare Daud Aweis, ministre de l’Information, de la Culture et du Tourisme, à TRT Afrika.

« Nous redéfinissons le récit et mettons en lumière le potentiel inexploité et la résilience remarquable de notre pays. »

Diverses attractions

La topographie de la Somalie, qui s'étend sur 637 000 km², recèle une biodiversité extraordinaire, des forêts de Sanaag enveloppées de brume aux savanes parsemées d'acacias, en passant par des écosystèmes marins spectaculaires.

Des sanctuaires comme la forêt de Daallo et le parc national de Gacan-Libaax abritent des trésors rares tels que l'âne sauvage de Somalie et l'antilope de Dibatag.

Lag Badana, l'une des nombreuses régions promouvant l'écotourisme, est digne d'un million de bobines Instagram. L'île de Sa'ad ad-Din est une autre destination fascinante qui invite les aventuriers à explorer ses récifs coralliens et ses sables blancs intacts.

Le patrimoine culturel de la Somalie est tout aussi merveilleux. Les mystérieuses peintures rupestres de Laas Geel, vieilles de près de 7 000 ans, offrent un aperçu de l'évolution humaine.

Les villes portuaires historiques comme Zeila et les ruines de Gondershe évoquent les anciens réseaux commerciaux et les liens scolaires. Des merveilles architecturales comme le Masjid al-Qiblatayn murmurent des histoires de foi et de fierté.

Le musée national restauré, des monuments comme Daljirka Dahsoon et Dhagaxtuur, et les mosquées Arba'a Rukun et Ali Jimale font partie des autres trésors qui méritent d'être explorés.

Architectes du renouveau

Le renouveau de la Somalie en tant que destination touristique est le fait d'entrepreneurs comme Omar Muhudin Abdulle, fondateur de l'initiative « Visit Mogadishu ».

« Nous changeons les récits en favorisant les connexions entre la Somalie et le monde », explique à TRT Afrika Omar, dont les visites guidées incarnent le nouvel esprit du tourisme somalien.

Des pionniers du numérique tels que Said Fadhaye d'« Explore Somalia » et feu Hodan Nalayeh ont également joué un rôle dans le dévoilement du pays au monde.

« Les collaborations avec les influenceurs du secteur du voyage, les blogueurs et les journalistes contribuent à réécrire le récit de la Somalie, en remplaçant les stéréotypes par des expériences authentiques et des histoires captivantes », affirme Aweis.

Les zones touristiques stratégiques de Jazeera, Liido, Berbera et Zeila alimentent la dynamique économique. Selon les projections de SOMINVEST, l'industrie touristique somalienne connaîtra une croissance annuelle impressionnante de 6,8 %, supérieure aux moyennes régionales.

La connectivité aérienne a également fait un bond en avant, rompant un isolement qui durait depuis des décennies. La liaison Istanbul-Mogadishu mise en place par Turkish Airlines en 2012 a ouvert la voie, incitant d'autres compagnies aériennes internationales et régionales à suivre l'exemple.

La récupération réussie par la Somalie de la gestion de son espace aérien et son partenariat avec l'Association internationale du transport aérien confirment la confiance et le potentiel de croissance.

L'industrie hôtelière est en plein essor, avec près de 500 hôtels et plus de 850 restaurants dans tout le pays. « Le renforcement de la sécurité et la prospérité croissante ont fait de la Somalie une destination de voyage de premier choix, avec une nourriture abordable, des transports modernes et une hospitalité de classe mondiale, y compris deux nouveaux hôtels cinq étoiles », détaille l'ambassadeur Fathudin Ali Mohamed.

L'Agence somalienne de l'immigration et de la citoyenneté a facilité l'obtention de visas touristiques, tandis que l'Institut somalien du tourisme et de l'hôtellerie met en place des professionnels formés pour gérer l'industrie.

La toute première exposition sur le voyage et le tourisme en Somalie, organisée à Mogadiscio en 2024, a marqué une étape importante en réunissant les parties prenantes pour tracer l'avenir du secteur.

Bien que la Somalie soit encore loin de rivaliser avec des destinations africaines établies comme le Kenya et la Tanzanie, la piste de croissance est claire.

Comme le dit le ministre Aweis, "le tourisme n'est plus un rêve, c'est une opportunité d'investissement. Nous sommes en train de reconstruire à partir de zéro et le monde commence à s'en rendre compte”.