La Turquie et le Niger ont signé un accord de coopération militaire jeudi lors du Salon international de l'industrie de la défense (IDEF) 2025 à Istanbul.

L'Accord de coopération financière militaire a été signé par le vice-ministre turc de la Défense nationale, Alpaslan Kavaklioglu, et le secrétaire général du ministère nigérien de la Défense nationale, Sani Kache.

La cérémonie de signature de l'accord s'est conclue par une séance photo commémorative réunissant les responsables des deux pays.

Le salon de la défense, qui dure six jours et a débuté mardi, se tient simultanément au Centre des expositions d'Istanbul, à l'aéroport Atatürk, à l'hôtel Wow et à la marina d'Ataköy.

L'IDEF, qui se déroule du 22 au 27 juillet, est organisé par KFA Fairs avec le soutien du Secrétariat des industries de défense de Turquie (SSB) et de la Fondation des forces armées turques.

Le Salon international de l'industrie de la défense est organisé en partenariat médiatique avec l'agence Anadolu, sous l'égide du ministère turc de la Défense, avec le soutien de la Présidence des industries de défense, et géré et supervisé par la Fondation des forces armées turques.

Le salon de la défense de six jours, qui a débuté mardi, se tient simultanément à l'Istanbul Fair Center, à l'aéroport Ataturk, à l'hôtel Wow et à la marina d'Atakoy.

L'IDEF, qui se déroule du 22 au 27 juillet, est organisée par KFA Fairs avec le soutien du Secrétariat des industries de la défense de Turquie (SSB) et de la Fondation des forces armées turques.

Le salon international des industries de la défense est organisé en partenariat avec l'agence Anadolu, sous les auspices du ministère turc de la défense, avec le soutien de la présidence des industries de la défense, et géré et supervisé par la Fondation des forces armées turques.