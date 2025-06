Je porte en moi les échos du déplacement, les cris silencieux du traumatisme et la lueur obstinée de l'espoir qui définissent la vie au Soudan du Sud.

J'ai parcouru les chemins fracturés de cette nation, de la promesse éphémère de la paix à la dure réalité des conflits renouvelés.

Mon parcours reflète les luttes que je confronte aujourd'hui en tant que conseiller pour Médecins Sans Frontières, où je suis témoin chaque jour des conséquences invisibles de la guerre.

Je comprends que même lorsque les coups de feu cessent et que la poussière retombe, les souvenirs, la peur et le traumatisme persistent, laissant des blessures invisibles qui s'infectent sous la surface. Ces blessures, je suis déterminé à les aider à guérir.

Je connais bien le poids de la guerre, l'ayant vécu moi-même : déplacé, déraciné, contraint de recommencer plusieurs fois.

Je suis né au Soudan, puis j'ai déménagé au Soudan du Sud après l'accord de paix global de 2005, pour ensuite fuir à nouveau vers le Soudan lorsque la guerre a éclaté en 2013.

Une décennie plus tard, en 2023, j'ai encore une fois fui pour retourner au Soudan du Sud.

J'ai compris les luttes silencieuses de ceux qui ont survécu à la guerre, non seulement la perte de leurs maisons, mais aussi la perte de la paix intérieure.

Aujourd'hui, je consacre ma vie à aider les autres à naviguer dans la même douleur que j'ai autrefois portée seul.

Lorsque nous sommes arrivés au Soudan après le début de la guerre en 2013, j'étais à l'école primaire. Malgré l'instabilité, j'ai repris mes études, m'adaptant au passage de ma langue maternelle à l'anglais en cinquième année.

Des maisons et des esprits brisés

Cependant, à l'université, j'ai dû passer à l'arabe, car l'enseignement supérieur au Soudan utilisait principalement cette langue. J'ai poursuivi un diplôme en psychologie et, alors que je travaillais pour obtenir une licence en droit, la guerre m'a de nouveau rattrapé.

En fuyant à nouveau vers le Soudan du Sud en mai 2023, j'ai été témoin d'une scène chaotique de désespoir et d'espoir à la frontière de Joda-wunthow.

Heureusement, j'ai trouvé un emploi avec l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), où j'ai travaillé dans la sensibilisation à la protection après avoir traversé la frontière.

En mai 2024, j'ai rejoint MSF à Renk, dans l'État du Haut-Nil, en tant qu'agent de santé mentale communautaire, puis conseiller.

À Renk et dans d'autres points frontaliers, des milliers de réfugiés et de rapatriés traversent la frontière vers le Soudan du Sud, épuisés et brisés. Beaucoup ont perdu des membres de leur famille, leurs maisons et leur sentiment de sécurité.

Dans chaque conflit, les gens se précipitent pour soigner les blessures physiques : les blessures par balle, les os cassés et les corps mal nourris.

Mais les blessures invisibles, celles qui s'enveniment en silence, sont tout aussi dévastatrices.

La guerre ne brise pas seulement les maisons ; elle brise les esprits et les âmes. Ce que nous ne réalisons pas, c'est que si notre santé mentale est instable, notre santé physique en souffre également.

Mes propres expériences de déplacement et de conflit ont façonné mon approche du conseil.

J'ai appris à anticiper les effondrements émotionnels et à éviter de re-traumatiser les individus. Je comprends que simplement parler des événements traumatisants peut être nuisible, alors je m'efforce d'utiliser les méthodes les plus appropriées et sensibles.

Les rapatriés et réfugiés avec lesquels je travaille présentent une gamme de défis psychologiques : crises de panique, flashbacks, cauchemars, dépression, anxiété et stress.

Pour beaucoup, le déplacement n'est pas un événement unique—c'est un cycle.

Certains ont fui les conflits plusieurs fois, et à chaque fois, le traumatisme s'approfondit.

Dans la communauté de Renk, nous rencontrons des croyances diverses sur la santé mentale.

Certaines communautés ne reconnaissent pas la maladie mentale comme une condition médicale, la percevant plutôt comme une malédiction ou une punition des ancêtres.

D'autres l'acceptent mais craignent la stigmatisation et la discrimination.

Notre rôle en tant que travailleurs de la santé mentale n'est pas seulement de traiter les traumatismes, mais aussi d'éduquer les gens. Nous leur expliquons que les problèmes de santé mentale sont comme des maladies physiques : ils peuvent être traités et ne sont pas un signe de faiblesse.

Cependant, le plus grand défi reste le manque de soins psychiatriques.

Il n'y a pas d'hôpital psychiatrique à Renk, ce qui signifie que ceux souffrant de troubles mentaux graves, comme une dépression suicidaire, restent souvent sans traitement.

La guérison est possible

Certains finissent dans la rue, vulnérables et isolés. Nous avons besoin de plus d'investissements dans les soins psychiatriques.

Être conseiller en santé mentale dans une zone de conflit n'est pas facile.

Il y a des jours où j'écoute tellement de douleur que je me sens submergé. Mais je me rappelle : si je n'écoute pas, qui le fera ? Si je ne les aide pas à guérir, qui le fera ?

Ce qui me donne de l'espoir ? Peut-être est-ce de savoir que, malgré les cycles interminables de guerre, les gens rêvent encore d'un avenir meilleur.

Peut-être est-ce dans les petites victoires : un patient qui dort enfin paisiblement, un jeune qui trouve le courage de parler de sa douleur, une communauté qui commence lentement à accepter la santé mentale comme une partie essentielle de la guérison.

Le Soudan du Sud est imprévisible. Mais pour l'instant, je reste, j'écoute et j'aide.

Parce que même en temps de guerre ou de conflit, la guérison est possible. C'est ce qui me motive.

L'auteur, Pal Ker Mun Biet, travaille comme conseiller pour Médecins Sans Frontières et confronte les conséquences invisibles de la guerre.

Clause de non-responsabilité : Les opinions exprimées par l'auteur ne reflètent pas nécessairement celles de TRT Afrika.