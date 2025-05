La Fondation Maarif de Turquie (TMV) et l’Agence turque de coopération et de coordination (TİKA) ont illuminé la soirée du 15 mars en organisant un iftar [repas de rupture de jeûne] solidaire pour les enfants vivant dans des orphelinats à Niamey.

Près de 1000 personnes ont pris part à cet événement empreint d’émotion, en présence de l'Ambassadeur de Turquie à Niamey, Özgür Çınar, ainsi que de représentants du secteur public et privé turc, de l’Association des diplômés de Turquie, d’ONG et du personnel des Écoles d’amitié Niger-Turquie.

L’iftar a été marqué par les discours inspirants de l’Ambassadeur Çınar, du représentant de TMV au Niger, İbrahim Duman, et du représentant de TİKA au Niger, Tanju Polat.

La soirée s’est poursuivie avec des spectacles multilingues (turc, arabe, français et anglais) présentés par les élèves des Écoles d’amitié Niger-Turquie, suivis d’animations joyeuses, dont un spectacle de clown, des jeux et une distribution de cadeaux.

Ce moment de partage et de fraternité a non seulement réchauffé le cœur des enfants orphelins, mais aussi renforcé les liens d’amitié entre la Turquie et le Niger.

