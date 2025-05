Elon Musk a annoncé la fin de son rôle en tant qu'employé spécial du gouvernement dans l'administration du président Donald Trump, marquant ainsi la conclusion de son implication avec le Département de l'Efficacité Gouvernementale (DOGE).

Musk, qui avait été nommé pour diriger des efforts visant à réduire la bureaucratie fédérale et les dépenses publiques, a exprimé sa gratitude envers le président Trump pour cette opportunité de servir.

Dans une publication sur sa plateforme de médias sociaux X, Musk a écrit : « Reconnaissant envers le président Trump pour l'opportunité de servir. Ce fut une expérience difficile mais enrichissante. »

Peu après son message, un responsable de la Maison-Blanche a confirmé son départ et a indiqué que son processus de démission « commencera ce soir ».

Le départ de Musk intervient après ses critiques publiques à l'égard du « grand et beau projet de loi » du président Trump, un paquet législatif incluant des réductions d'impôts et des mesures de contrôle de l'immigration, mais qui augmente considérablement le déficit fédéral.

Musk a qualifié ce projet de loi de contre-productif par rapport à la mission du DOGE et a exprimé sa déception.

Durant son mandat, Musk a mené des mesures drastiques de réduction des coûts via le DOGE, incluant des licenciements massifs et la résiliation de contrats fédéraux. Ces actions ont suscité de vives critiques, des manifestations – notamment contre Tesla –, des dizaines de procès, ainsi que des préoccupations concernant des tentatives d'accès à des données gouvernementales privées.

Un juge fédéral a récemment autorisé une plainte déposée par 14 États américains contre Musk et le DOGE à aller de l'avant.

Cette plainte accuse Musk et le DOGE d'actions inconstitutionnelles, notamment l'accès non autorisé aux systèmes de données gouvernementaux, l'annulation de contrats fédéraux et le licenciement d'employés fédéraux.

Se recentrer sur ses entreprises

Musk prévoit de se recentrer sur ses entreprises, Tesla et SpaceX, et de réduire ses contributions politiques. Malgré un optimisme initial, Musk a admis sa frustration face à la résistance bureaucratique à Washington.

La Maison-Blanche prévoit de mettre en œuvre certaines des réductions recommandées par le DOGE via des annulations budgétaires. Le Bureau du Budget du Congrès estime que ce projet de loi augmentera les déficits de 3,8 trillions de dollars sur une décennie, tandis que les organismes de surveillance restent sceptiques quant aux affirmations selon lesquelles il sera neutre pour le déficit.