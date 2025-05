Par Murat Sofuoglu

De nombreux musulmans du monde entier se préparent à un nouveau ramadan, mois de jeûne dans l'islam, qui marquera cette année le 1 401e anniversaire du premier mois sacré.

Selon le calendrier grégorien, c'est en 624 de notre ère que le premier ramadan a été observé dans la ville de Médine, dans l'actuelle Arabie saoudite.

Cette date marque également la deuxième année de l'Hijrat, ou migration en anglais, qui a joué un rôle crucial dans l'histoire de l'islam. Sous la pression des païens, cette petite communauté de musulmans a été contrainte de quitter la ville de La Mecque et de se réfugier à Médine en 622.

Suivant les instructions du prophète Mohamed, ses compagnons, les premiers musulmans, ont choisi de commencer leur propre calendrier avec la date du début de l'Hijrat, un événement profondément transformateur, marquant son commencement.

Le premier ramadan pour les musulmans a eu lieu en mars, un mois de printemps où les températures dans la péninsule arabique, y compris à Médine, étaient plus clémentes qu'en été, lorsque de fortes chaleurs s'abattent sur les zones désertiques et urbaines.

"Ô croyants ! Le jeûne vous est prescrit - comme à ceux qui vous ont précédés - afin que vous deveniez conscients [d'Allah]", dit le Coran, qui ordonne aux musulmans de jeûner comme l'ont fait les autres croyants de Dieu qui les ont précédés dans le passé.

Selon Kasif Hamdi Okur, professeur de théologie islamique à l'université de Hitit, ces versets ont été révélés au prophète Mohammed en février 624 après J.-C., soit au cours du mois de Shawwal de la deuxième année de l'Hégire.

Alors que le prophète Mohammed et certains musulmans jeûnaient certains jours au cours de mois particuliers à La Mecque avant les versets du Coran sur le ramadan, jeûner 30 ou parfois 29 jours d'affilée sans aucune interruption était une expérience extraordinaire pour les premiers musulmans, explique M. Okur à TRT World.

"Il existe des documents datant de l'époque du prophète Mohammed qui indiquent que même les premiers musulmans ont eu du mal à s'habituer au jeûne du ramadan la première année", explique-t-il, soulignant qu'il s'agit de l'une des mesures coraniques visant à créer une société musulmane (Ummah) unique, spirituellement disciplinée, qui peut faire face à des difficultés tant psychologiques que physiques.

Peu de temps avant la révélation des versets du Ramadan, les musulmans ont également changé leur direction de prière (Kiblah) de Jérusalem (Quds dans le Coran) à la Kaaba de la Mecque, la structure cubique construite par le prophète Abraham pour prier le Dieu unique, selon la croyance musulmane.

Tous ces changements sont intervenus après que les disciples du prophète eurent établi une base solide à Médine.

En changeant le sens de la prière et en jeûnant de manière ininterrompue pendant un mois, les premiers musulmans ont profondément ressenti qu'ils formaient une communauté religieuse différente des autres groupes monothéistes, chrétiens et juifs, dont les membres vivaient à leurs côtés à Médine, développant ainsi une forte conscience de leur propre identité, selon M. Okur.

Il ajoute que le premier ramadan a remarquablement coïncidé avec le premier engagement militaire crucial, la bataille de Badr, entre les musulmans basés à Médine et les paganistes de la Mecque. Bien que le nombre total de participants à la bataille dans les deux camps n'ait pas dépassé 1 200 combattants, son résultat final en faveur des musulmans a assuré la survie historique de la nouvelle religion monothéiste, lui permettant de s'épanouir dans le monde entier au fil des siècles.

Mais le jeûne n'est pas imposé à tout le monde. Le Coran, qui a toujours promis de maintenir une voie médiane pour les croyants afin de rendre leur vie simple et équitable, a prévu des exceptions pour les personnes très âgées, les malades, les femmes enceintes et les enfants afin de les exempter du jeûne, explique le professeur.

Si un adulte musulman a des raisons légitimes de ne pas jeûner, il doit nourrir un pauvre pendant une journée pour chaque jour où il n'a pas pu jeûner, selon le Coran.

Ramadan : un marathon moral

Malgré les difficultés du jeûne, qui met à l'épreuve l'endurance physique du musulman ainsi que sa force psychologique, comme le sentiment d'immense soulagement que procure la fin d'un marathon, le ramadan apporte beaucoup de bénédictions et de pardon de la part de Dieu, comme l'a promis le prophète Mohammed.

"Malheur aux serviteurs qui ont atteint ce mois de Ramadan et qui ne peuvent être pardonnés", dit le prophète Muhammad", précise M. Okur.

Dans la doctrine islamique, le jeûne ne consiste pas seulement à s'interdire de manger et de boire, mais à tenter de se purifier de ses fautes, explique Ali Celik, doyen de la faculté de théologie de l'université de Dumlupinar, qui a beaucoup écrit sur le ramadan et le jeûne.

"Dans la pratique du Prophète, le jeûne n'est pas seulement une forme d'adoration consistant à se priver de nourriture. Le Messager d'Allah (SAW : qu'Allah l'honore et lui accorde la paix) considère le jeûne comme un bouclier qui protège les musulmans du mal. Être plus patient dans ses relations avec les gens, éviter les mauvaises paroles font partie des caractéristiques fondamentales de la personne qui jeûne", explique Celik à TRT World.

"Allah n'a pas besoin d'un homme qui n'abandonne pas les mauvaises paroles et les mauvaises actions pour abandonner le manger et le boire", dit un hadith rapporté par Muhammed al Bukhari, un érudit musulman, soulignant le côté spirituel du jeûne du Ramadan. Les hadiths sont des paroles du prophète Mohammed.

En conséquence, le prophète et ses compagnons multipliaient les autres cultes pendant le ramadan.

"En particulier, au cours des dix derniers jours du Ramadan, il préférait s'adonner à l'adoration en entrant dans l'Itikaf à la mosquée", explique M. Celik. Itikaf signifie se séparer des autres, consacrer son temps à l'adoration plutôt qu'aux affaires mondaines afin de mieux comprendre la direction de sa vie.

Toutes les activités humaines étaient également organisées en fonction des rituels du ramadan, car les premiers musulmans considéraient le ramadan comme une période "centrée" sur leur vie spirituelle, explique M. Okur. "Lorsque les habitants de la Turquie expriment leur amour pour les anciens ramadans, ils font généralement référence à l'époque prémoderne, où les heures de travail étaient également organisées en fonction des rituels du mois de jeûne."

Toutefois, l'adoration et le jeûne ne signifient pas l'abandon du travail et des autres pratiques de la vie quotidienne, observe Celik. "Le Messager d'Allah (SAW) essayait de ne pas interrompre sa vie quotidienne pendant le Ramadan, et s'il devait faire quelque chose pendant le jeûne, il le faisait. Il ne retardait aucune tâche à accomplir sous prétexte de jeûner", explique M. Celik.

Il est intéressant de noter que même pendant la marche pour la bataille de Badr, qui coïncidait avec le Ramadan, le Prophète, qui était également le commandant militaire des musulmans, jeûnait, ajoute le professeur. Dans l'islam, se battre pour une cause juste est également considéré comme un devoir religieux, au même titre que le jeûne pendant le ramadan.

La marche des musulmans vers la Mecque, qui a abouti à la conquête de la ville natale du prophète contre la domination païenne, s'est également déroulée pendant le ramadan, souligne M. Celik, ce qui montre l'attitude laborieuse du prophète, même pendant le mois de jeûne.

Quelle était leur nourriture ?

Il y a une grande différence entre les musulmans d'aujourd'hui et les premiers musulmans, non seulement en termes de moralité, mais aussi en termes d'attitude à l'égard de la rupture du jeûne.

"Il existe de grandes différences entre nous et les compagnons du Prophète en ce qui concerne la nourriture du Ramadan. Les premiers musulmans n'avaient pas la possibilité de manger comme nous le faisons aujourd'hui en termes de diversité et de quantité", explique M. Okur.

Les musulmans appellent l'iftar, le repas de rupture du jeûne, et le suhur, le repas d'avant l'aube. "Pendant leur suhur, ils mangeaient probablement quelques dattes et de l'eau. C'était tout", explique le professeur, décrivant un type de suhur qui est aujourd'hui presque impensable pour de nombreux foyers musulmans.

"Le repas de rupture du jeûne de notre prophète était extrêmement simple, loin du luxe et du gaspillage", explique Celik. S'ils trouvaient un seul type de nourriture, ils étaient heureux de l'avoir dans leur iftar, ajoute Okur. Pendant les iftars d'aujourd'hui, il y a différents types de nourriture, de la soupe au riz, et d'autres plats sont ajoutés, tels que des fruits et des desserts.

"Leurs iftars et suhurs étaient si simples. Ils écrasaient une datte en la mélangeant avec de la farine ou de l'eau pour préparer leur propre nourriture. Ou bien ils mélangeaient de la farine grillée avec de l'huile d'olive pour préparer un autre plat", explique-t-il.

Mais il y avait aussi des gens qui n'avaient même pas ce genre de nourriture à Médine en 624. "En conséquence, le prophète Mohammed a exhorté les musulmans mieux disposés financièrement à inviter d'autres musulmans sans nourriture sur leur table d'iftar", ouvrant ainsi la voie au développement de la solide tradition musulmane consistant à inviter des amis, des parents et des pauvres à partager leur nourriture sur des tables d'iftar communes.

Des personnes comme Suffah, compagnons célibataires et sans domicile fixe du prophète, qui ont émigré de La Mecque à Médine et ont consacré leur vie à l'acquisition de connaissances religieuses auprès du prophète, étaient trop pauvres pour s'offrir de tels repas. "Le prophète incitait les autres musulmans à accueillir les personnes de la Suffah et à ne pas les laisser sur la table de l'iftar", explique M. Okur.

Le prophète, qui était plus généreux qu'à d'autres moments du ramadan, invitait également les croyants dans le besoin à sa table à l'iftar et au suhur et leur offrait des friandises, explique Celik.

"Mais en fin de compte, malgré leur simplicité, leurs iftars et suhurs étaient à la fois plus sains et plus humbles que les nôtres aujourd'hui", conclut M. Okur.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp