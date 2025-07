Le Sénégal est devenu vendredi le 56e pays et le premier pays africain francophone à signer les Accords Artemis, dirigés par les États-Unis, visant à établir des normes internationales pour une exploration spatiale pacifique, y compris la création d'une base permanente sur la Lune.

Le président de l'Agence Sénégalaise d'Études Spatiales (ASES), Maram Kaire, a assisté à une cérémonie de signature au siège de la NASA à Washington, DC, en présence de hauts responsables de la NASA.

« En signant les Accords Artemis, l'agence spatiale du Sénégal a franchi une nouvelle étape pour renforcer les liens entre nos deux nations », a déclaré la NASA dans un communiqué.

Avant le Sénégal, le Nigeria, le Rwanda et l'Angola avaient déjà rejoint ce pacte depuis le continent africain.

Pourquoi est-ce important ?

Le Sénégal, qui a créé son agence spatiale nationale en 2023, avait déjà collaboré avec la NASA en 2021 en contribuant à l'observation de l'occultation de l'astéroïde Orus, cible de la mission Lucy. En août 2024, le Sénégal a lancé son premier satellite, GAINDESAT-1A.

Les Accords Artemis, introduits pour la première fois en mai 2020, s'appuient sur le Traité de l'Espace de 1967 et visent à établir des principes communs pour des activités spatiales responsables.

RELATED TRT Global - Sénégal : L’ambassadeur d'Israël hué à l’Université de Dakar

Les principes clés incluent l'enregistrement des objets spatiaux, la prévention des interférences nuisibles, le partage des données scientifiques et l'assistance en cas d'urgence.

Dans le cadre de ce pacte, les États-Unis envisagent de construire une base lunaire permanente, en utilisant la Lune comme tremplin pour des missions vers Mars et pour l'extraction de ressources.

Le programme Artemis est considéré comme l'initiative d'exploration spatiale humaine la plus ambitieuse et la plus diversifiée à ce jour.