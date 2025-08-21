Par Millicent Akeyo
Lorsque l'auteure danoise Karen Blixen a ouvert ses mémoires Out of Africa avec la phrase immortelle, « J'avais une ferme en Afrique, au pied des collines de Ngong », elle a présenté au monde un Kenya figé dans l'ambre colonial.
Ce portrait sépia, immortalisé par Hollywood et embelli dans l'imaginaire collectif, ne raconte qu'une fraction de l'histoire du Kenya.
Le Kenya d'aujourd'hui étonnerait Blixen, qui écrivait sous le pseudonyme d'Isak Dinesen. C'est une nation qui produit régulièrement des champions olympiques et des détenteurs de records mondiaux en athlétisme, qui a offert au monde la plateforme de transfert d'argent mobile M-Pesa, et où la Silicon Savannah émerge rapidement comme un pôle technologique, favorisant l'innovation et les startups.
Imaginez une troupe de lions à portée de vue des tours de bureaux étincelantes de la capitale Nairobi, ou des girafes traversant la route à seulement 20 minutes du centre-ville, et vous obtenez un décor aussi unique que possible.
Bienvenue dans le Kenya moderne, un lieu qui défie toutes les attentes, puis les balaie d'un revers de main et appelle cela un mardi.
Des contrastes saisissants
S'étendant sur environ 580 000 kilomètres carrés, le Kenya se classe parmi les pays de taille moyenne en Afrique en termes de superficie. À l'intérieur de ces frontières se trouve un monde d'une diversité à couper le souffle. Des sommets enneigés du mont Kenya aux plages bordées de palmiers de la côte, des plaines célèbres du Maasai Mara aux lacs parsemés de flamants roses, le paysage émerveille à chaque tournant.
Mais les paysages de carte postale ne racontent qu'une partie de l'histoire. Plus de 50 millions de personnes habitent le Kenya, représentant plus de 40 communautés ethniques qui parlent environ 60 langues et dialectes, dont l'anglais et le swahili.
Parmi elles, les Maasai et les Samburu, dont le mode de vie pastoral et les tenues traditionnelles saisissantes font d'eux le visage culturel de cette nation d'Afrique de l'Est.
« Nous croyons que la culture est la chose que nous devons embrasser ; nous devons l'aimer », déclare Joshua Ole Kaputa, organisateur d'un festival maasaï, à TRT Afrika. « Quand vous venez dans ce pays et que vous ne voyez pas un Maasaï, vous n'avez pas visité le Kenya. Donc, je dis que le Kenya, c'est les Maasaï et les Maasaï, c'est le Kenya. »
Un héritage sportif
Les coureurs de fond kenyans ont inscrit leurs noms dans l'histoire olympique, leurs parcours commençant sur des chemins poussiéreux de village et se terminant sur des pistes internationales.
Le légendaire Kipchoge Keino a ouvert la voie, stupéfiant le monde dans les années 1960 et 1970 avec des médailles d'or olympiques qui ont inspiré des générations.
Eliud Kipchoge, souvent salué comme le plus grand marathonien de tous les temps, a marqué l'histoire en 2019 en devenant le premier homme à courir un marathon en moins de deux heures dans des conditions simulées.
« Au Kenya, nous disons : 'Ne chassez pas deux lièvres à la fois, vous les manquerez tous les deux' », plaisante Kipchoge. « Nous avons beaucoup d'athlètes talentueux. Le premier pas est d'oser penser, de briser les barrières, et ensuite d'oser agir. Si tous ceux qui osent s'entraîner le font, j'ai montré la voie. »
Les richesses de la nature
Les mêmes hauts plateaux qui produisent des champions abritent également certaines des merveilles naturelles du monde, notamment la Grande Migration des gnous dans le Maasai Mara, qui attire des millions de visiteurs chaque année.
« J'ai vu les migrations tellement de fois, mais cela ne devient jamais ennuyeux », affirme Maggie Reya, une opératrice de tourisme. « C'est quelque chose de spectaculaire ; nous revenons sans cesse et c'est nouveau chaque jour. »
La touriste Hashmita Shah s'émerveille à l'idée de son voyage dans les contrées sauvages du Kenya. « S'ils disent qu'il y a sept merveilles dans le monde, je dirais que celle-ci serait la première merveille », confie-t-elle à TRT Afrika. « J'ai visité de nombreux pays, mais je n'ai jamais vécu une telle expérience dans la nature. »
Terre et innovation
Le Kenya figure parmi les plus grands exportateurs mondiaux de thé et de fleurs coupées, et l'un des principaux fournisseurs africains de café, de produits horticoles et de produits d'élevage.
Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l'agriculture contribue à plus de 30 % du PIB du Kenya.
Les ports du pays jouent également un rôle important dans le dynamisme économique, aux côtés de la technologie.
Le Kenya reste l'une des nations les plus influentes d'Afrique sur les plans politique, économique et diplomatique. Le pays sert de plaque tournante régionale, de négociateur de paix et d'hôte pour les bureaux centraux des Nations Unies.
Nairobi figure parmi les villes à la croissance la plus rapide du continent et est la seule capitale au monde à posséder un parc national à quelques pas du quartier des affaires. Le parc national de Nairobi abrite les Big Five – lions, éléphants, rhinocéros, buffles et léopards.
Un chemin vers le progrès
Le voyage contemporain du Kenya a commencé avec l'insurrection des Mau Mau dans les années 1950, qui a conduit le pays à obtenir son indépendance de la Grande-Bretagne en 1963.
Le président fondateur Jomo Kenyatta, l'un des plus grands leaders d'Afrique, a donné le ton pour que le pays retrouve son identité avant que Daniel arap Moi ne prenne le relais. Les 24 années de règne de ce dernier sous un régime de parti unique de facto ont pris fin lorsque la pression des citoyens a forcé le retour à la démocratie multipartite dans les années 1990.
Depuis lors, le flambeau est passé de Mwai Kibaki et Uhuru Kenyatta à l'actuel président, William Ruto, élu cinquième président du pays en 2022.
Les défis persistent, mais la nation continue d'avancer, le président Ruto affirmant souvent que le peuple et le gouvernement doivent faire des sacrifices alors que le pays se tourne vers un meilleur développement social, économique et politique.
Jusqu'ici, le Kenya conserve ce qui a longtemps fait son charme : sa beauté naturelle époustouflante, son excellence athlétique et son dynamisme économique.