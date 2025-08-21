Par Millicent Akeyo

Lorsque l'auteure danoise Karen Blixen a ouvert ses mémoires Out of Africa avec la phrase immortelle, « J'avais une ferme en Afrique, au pied des collines de Ngong », elle a présenté au monde un Kenya figé dans l'ambre colonial.

Ce portrait sépia, immortalisé par Hollywood et embelli dans l'imaginaire collectif, ne raconte qu'une fraction de l'histoire du Kenya.

Le Kenya d'aujourd'hui étonnerait Blixen, qui écrivait sous le pseudonyme d'Isak Dinesen. C'est une nation qui produit régulièrement des champions olympiques et des détenteurs de records mondiaux en athlétisme, qui a offert au monde la plateforme de transfert d'argent mobile M-Pesa, et où la Silicon Savannah émerge rapidement comme un pôle technologique, favorisant l'innovation et les startups.

Imaginez une troupe de lions à portée de vue des tours de bureaux étincelantes de la capitale Nairobi, ou des girafes traversant la route à seulement 20 minutes du centre-ville, et vous obtenez un décor aussi unique que possible.

Bienvenue dans le Kenya moderne, un lieu qui défie toutes les attentes, puis les balaie d'un revers de main et appelle cela un mardi.

Des contrastes saisissants

S'étendant sur environ 580 000 kilomètres carrés, le Kenya se classe parmi les pays de taille moyenne en Afrique en termes de superficie. À l'intérieur de ces frontières se trouve un monde d'une diversité à couper le souffle. Des sommets enneigés du mont Kenya aux plages bordées de palmiers de la côte, des plaines célèbres du Maasai Mara aux lacs parsemés de flamants roses, le paysage émerveille à chaque tournant.

Mais les paysages de carte postale ne racontent qu'une partie de l'histoire. Plus de 50 millions de personnes habitent le Kenya, représentant plus de 40 communautés ethniques qui parlent environ 60 langues et dialectes, dont l'anglais et le swahili.

Parmi elles, les Maasai et les Samburu, dont le mode de vie pastoral et les tenues traditionnelles saisissantes font d'eux le visage culturel de cette nation d'Afrique de l'Est.

« Nous croyons que la culture est la chose que nous devons embrasser ; nous devons l'aimer », déclare Joshua Ole Kaputa, organisateur d'un festival maasaï, à TRT Afrika. « Quand vous venez dans ce pays et que vous ne voyez pas un Maasaï, vous n'avez pas visité le Kenya. Donc, je dis que le Kenya, c'est les Maasaï et les Maasaï, c'est le Kenya. »

Un héritage sportif

Les coureurs de fond kenyans ont inscrit leurs noms dans l'histoire olympique, leurs parcours commençant sur des chemins poussiéreux de village et se terminant sur des pistes internationales.

Le légendaire Kipchoge Keino a ouvert la voie, stupéfiant le monde dans les années 1960 et 1970 avec des médailles d'or olympiques qui ont inspiré des générations.

Eliud Kipchoge, souvent salué comme le plus grand marathonien de tous les temps, a marqué l'histoire en 2019 en devenant le premier homme à courir un marathon en moins de deux heures dans des conditions simulées.

« Au Kenya, nous disons : 'Ne chassez pas deux lièvres à la fois, vous les manquerez tous les deux' », plaisante Kipchoge. « Nous avons beaucoup d'athlètes talentueux. Le premier pas est d'oser penser, de briser les barrières, et ensuite d'oser agir. Si tous ceux qui osent s'entraîner le font, j'ai montré la voie. »

Les richesses de la nature