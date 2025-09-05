Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune a affirmé, ce jeudi à Alger, que le continent Africain doit prendre sa place dans l'ordre économique mondiale. “L'Afrique est appelé en urgence à prendre sa place dans l'ordre économique mondiale”, a-t-il déclaré, en présidant la cérémonie d’ouverture de la 4e foire commerciale intra-africaine (IATF 2025). Un événement qui se poursuivra jusqu'au 10 septembre courant.

Le chef de l'État algérien a souligné, ce faisant, les enjeux économiques et géopolitiques auxquels est confrontée l’Afrique qui, a-t-il appuyé, “ne pas être la grande victime de l’ordre économique mondial”. En insistant sur cette situation, Abdelmadjid Tebboune a cité des chiffres montrant, selon lui, “la faible influence de notre continent dans les décisions au sein des instances financières internationales et ses faibles parts dans le commerce international”.

Il a rappelé que “le droit de vote de l’Afrique au sein du FMI ne dépasse pas les 6,5 %, soit la part la plus faible”. Elle a également, a-t-il indiqué, une “part tout aussi faible au niveau de la Banque mondiale, ne dépassant pas les 11 %, au moment où le commerce inter-africain frôle à peine les 15 %”, alors que le commerce inter-européen se situe à 60 % ».

Abdelmadjid Tebboune, a également rappelé “la part de l’Afrique dans les IDE (investissements directs étrangers) ne dépassant pas non plus les 6 %, avec près de 74 milliards de dollars, ce qui reste très faible (…)”. “Cela prive nos économies d’opportunités de croissance et de postes d’emplois pour nos jeunes”, a-t-il dit.

Signature d’importants contrats