Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, se rendra en Égypte le 9 août pour une visite diplomatique de haut niveau qui inclura une rencontre avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, selon des sources diplomatiques turques.
Ce déplacement intervient alors que les deux nations célèbrent 100 ans de relations diplomatiques. Il s'agit de la deuxième visite de Fidan au Caire cette année, après sa participation à la réunion du 23 mars de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) et du Groupe de contact de la Ligue arabe sur Gaza.
Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelatty, avait précédemment effectué une visite bilatérale en Turquie le 4 février, et les deux ministres s'étaient rencontrés pour la dernière fois en juin lors de la 51e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI à Istanbul.
La crise à Gaza au cœur des discussions
Les discussions au Caire porteront sur les relations bilatérales, les développements régionaux et le renforcement de la coopération multidimensionnelle entre les deux pays.
La question de Gaza devrait dominer les pourparlers, les deux parties devant échanger leurs points de vue sur les négociations de cessez-le-feu entre le Hamas et Israël, sous la médiation de l'Égypte, du Qatar et des États-Unis, ainsi que coordonner leurs efforts pour garantir la livraison ininterrompue de l'aide humanitaire.
Fidan devrait également souligner que les actions d'Israël sapent la solution à deux États et que ses récentes démarches en vue de l'annexion de Gaza constituent les plus grands obstacles à la paix et à la stabilité régionales.
Les ministres examineront les résultats de la Conférence internationale sur la Palestine, tenue à New York du 28 au 30 juillet avec la participation de la Turquie, et discuteront de la coopération pour soutenir la reconstruction de Gaza — une initiative soutenue par la Turquie lors d'une réunion de l'OCI à Djeddah plus tôt cette année.
Priorités régionales et bilatérales
Les discussions aborderont également les développements en Libye, au Soudan, en Somalie et dans d'autres régions d'Afrique du Nord, de l'Est et du Sahel, explorant les moyens par lesquels les deux pays peuvent contribuer conjointement à la stabilité régionale.
Les relations bilatérales entre la Turquie et l'Égypte ont gagné en dynamisme ces dernières années grâce à des contacts fréquents et des visites réciproques.
Cette année marque le centenaire de l'établissement des relations diplomatiques, avec la prochaine réunion du Conseil de coopération stratégique de haut niveau prévue pour 2026 sous la coprésidence des présidents Recep Tayyip Erdogan et Abdel Fattah al-Sissi. La réunion inaugurale s'était tenue à Ankara en septembre 2024.
L'Égypte reste le principal partenaire commercial de la Turquie en Afrique, avec des échanges bilatéraux atteignant 8,8 milliards de dollars en 2024. Les deux parties visent à porter ce chiffre à 15 milliards de dollars dans les années à venir. Les investissements turcs en Égypte sont estimés à environ 3,5 milliards de dollars.
Cette visite intervient à un moment de renouveau des engagements diplomatiques entre Ankara et Le Caire, avec la crise de Gaza jouant un rôle central dans leur coopération.