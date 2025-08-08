Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, se rendra en Égypte le 9 août pour une visite diplomatique de haut niveau qui inclura une rencontre avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, selon des sources diplomatiques turques.

Ce déplacement intervient alors que les deux nations célèbrent 100 ans de relations diplomatiques. Il s'agit de la deuxième visite de Fidan au Caire cette année, après sa participation à la réunion du 23 mars de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) et du Groupe de contact de la Ligue arabe sur Gaza.

Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelatty, avait précédemment effectué une visite bilatérale en Turquie le 4 février, et les deux ministres s'étaient rencontrés pour la dernière fois en juin lors de la 51e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI à Istanbul.

La crise à Gaza au cœur des discussions

Les discussions au Caire porteront sur les relations bilatérales, les développements régionaux et le renforcement de la coopération multidimensionnelle entre les deux pays.

La question de Gaza devrait dominer les pourparlers, les deux parties devant échanger leurs points de vue sur les négociations de cessez-le-feu entre le Hamas et Israël, sous la médiation de l'Égypte, du Qatar et des États-Unis, ainsi que coordonner leurs efforts pour garantir la livraison ininterrompue de l'aide humanitaire.

Fidan devrait également souligner que les actions d'Israël sapent la solution à deux États et que ses récentes démarches en vue de l'annexion de Gaza constituent les plus grands obstacles à la paix et à la stabilité régionales.