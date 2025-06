By Salman Niyazi

Lorsque les missiles sont tombés sur des sites nucléaires iraniens, le monde a commencé à s'attendre à la réponse de Moscou.

Car l'Iran est le partenaire stratégique de la Russie, fournisseur de drones pour la guerre de l'Ukraine, collègue allié en confrontation contre l'Occident. Sûrement Vladimir Poutine, l'homme qui a envoyé des troupes pour sauver les mercenaires d'Assad en Syrie et Wagner pour soutenir les chefs de guerre libyens, n'abandonnerait pas Téhéran dans son heure de besoin?

La réponse n'est pas venue sous forme d’avions de guerre russes ou de déploiement de systèmes de défense aérienne, mais dans les tons mesurés de la protestation diplomatique.

Poutine a condamné les attaques comme "absolument non provoquées", a offert les services de Moscou en tant que médiateur, et a assuré au monde que les spécialistes russes de la centrale nucléaire de Bushehr iraniens resteraient en sécurité - parce qu'Israël avait promis de ne pas leur faire du mal.

Pour un pays qui se projette en tant que champion du Sud mondial contre l'hégémonie occidentale, c'était une réponse remarquablement sobre.

Cette retenue révèle plus sur la vraie nature de la pensée stratégique russe que toute quantité de rhétorique révolutionnaire.

Quelle est la hiérarchie des intérêts russes ?

Pour comprendre pourquoi la Russie traite l'Iran différemment de la Syrie ou de la Libye, il faut d'abord saisir la hiérarchie des menaces et des opportunités qui façonne la vision du monde de Moscou.

Dans ce calcul, tous les alliés ne sont pas égaux, et tous les ennemis ne justifient pas le même niveau de confrontation.

La Syrie a offert à la Russie quelque chose de précieux: une base navale d'eau chaude en Méditerranée, un pied au cœur du Moyen-Orient et une chance d'humilier les États-Unis en sauvant un acteur dont Washington veut se débarasser.

L'intervention a été coûteuse mais stratégiquement transformatrice, annonçant le retour de la Russie en tant que puissance militaire mondiale après des décennies de déclin post-soviétique.

La Libye a présenté une proposition différente mais tout aussi attrayante.

Soutenir les forces de Khalifa Haftar a nécessité un minimum d'investissement russe, quelques contractuels de Wagner, des armes obsolètes et une couverture diplomatique, tout en obtenant potentiellement l'accès aux voies de pétrole et de migration africaines.

Les risques étaient gérables, l'opposition fragmentée et l'engagement américain incertain.

L'Iran, cependant, représente une catégorie de défi entièrement différente. Soutenir Téhéran contre Israël et les États-Unis signifierait une confrontation directe avec deux puissances nucléaires, dont l'un reste la force militaire dominante du monde.

Ce n’est pas un soutien à un régime au bord de la chute, ni à un seigneur de guerre régional - mais un risque de guerre mondiale.

Le modèle syrien: coopération entre les ennemis

L'aspect le plus révélateur de l'approche de la Russie en Iran est peut-être comment il reflète les mécanismes de désescalade que Moscou a développés avec Israël sur la Syrie.

Depuis 2015, les forces russes et israéliennes ont opéré dans l'espace aérien syrien sous un ensemble complexe de compréhensions qui permettent aux deux parties de poursuivre leurs objectifs sans déclencher un affrontement direct.

Israël a acquis le droit de frapper des positions iraniennes en Syrie; La Russie a obtenu l'acquiescement d'Israël à la présence plus large de Moscou dans la région.

Lorsque les F-16 israéliens ont détruit les expéditions d'armes iraniennes ou éliminé les commandants de la garde révolutionnaire, les systèmes de défense aérienne russe ont regardé dans l'autre sens, tant que Moscou reçoit une notification préalable.

Cet arrangement s'est avéré si durable que lorsque le régime d'Assad s'est finalement effondré fin 2024, les responsables israéliens auraient fait pression pour la préservation des bases russes en Syrie.

Mieux vaut le diable que vous connaissez, a raisonné Tel Aviv.

La même logique régit désormais la réponse de la Russie aux frappes sur l'Iran.

Les assurances de Poutine concernant la sécurité des travailleurs russes de Bushehr ne sont pas seulement des subtilités diplomatiques ; ils sont des preuves d'une compréhension préexistante avec Israël sur les limites de toute opération iranienne.

L'économie de la retenue

Au-delà des calculs militaires se trouvent une considération plus prosaïque mais tout aussi importante: l'argent. L'économie russe frappée par les sanctions dépend de plus en plus des relations avec les pays qui voient l'Iran avec suspicion ou hostilité pure et simple.

L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis sont devenus des partenaires cruciaux pour Moscou, aidant à soutenir les prix du pétrole grâce à la coordination de l'OPEP, tout en fournissant des canaux alternatifs pour l'investissement et le commerce.

Ces monarchies du Golfe achètent des armes russes, ignorent les sanctions occidentales et offrent à Poutine une bouffée d’air économique dont il a désespérément besoin.

Une étreinte trop proche de l'Iran compromettrait ces relations.

Riyad et Abu Dhabi peuvent tolérer la coopération nucléaire de la Russie avec Téhéran ou même les transferts d'armes discrets, mais ils ne pardonneraient pas à Moscou d'aider l'Iran à dominer le Golfe ou à menacer leurs propres territoires.

Les chiffres racontent l'histoire: les investissements du Golfe en Russie atteignent des dizaines de milliards de dollars, tandis que l'économie iranienne, affaiblie par des sanctions et l'isolement international, offre des possibilités beaucoup plus limitées.

Pour un pays qui lutte contre une guerre coûteuse en Ukraine, le choix est net.

Le piège ukrainien

Ce qui nous amène à l'éléphant dans la salle: la guerre en cours de la Russie en Ukraine a fondamentalement modifié la capacité d'intervention mondiale de Moscou.

Le conflit a consommé d'énormes ressources militaires, épuisé les stocks d'armes et exposé les limites des forces conventionnelles russes.

Lorsque Poutine a lancé "une opération militaire spéciale" en février 2022, la Russie a maintenu des capacités militaires importantes en réserve.

Aujourd'hui, après près de quatre ans, ces réserves sont largement attachées au front ukrainien. Ouvrir un deuxième front contre Israël ou pire, contre les États-Unis serait un suicide stratégique.

Les responsables iraniens auraient exprimé leur déception face au soutien tiède de la Russie, s'attendant à ce que leur approvisionnement en drones Shahed et des missiles balistiques garantisse un soutien plus robuste de Moscou.

Mais le calcul du Kremlin est d’une logique froide : pourquoi risquer des actifs militaires rares alors que le sort de l'Iran ne déterminera pas le résultat en Ukraine?

De plus, les armes fournies par Téhéran ont déjà été “adaptées” et mises en production dans les usines russes. Moscou a gagné ce dont il avait besoin du partenariat sans devenir otage des ambitions iraniennes.

Le jeu de la médiation

Les offres répétées de Poutine pour assurer une médiation entre l'Iran et ses adversaires reflètent une compréhension sophistiquée des limites actuelles de la Russie.

Incapable de correspondre à la puissance militaire américaine, Moscou cherche à se positionner comme un acteur diplomatique indispensable, le seul pouvoir capable de combler des différences apparemment irréconciliables.

Cette approche offre plusieurs avantages.

Elle place la Russie au centre de la gestion mondiale de la crise, renforçant l'image de Moscou comme une grande puissance. Il offre la possibilité d'extraire les concessions de tous les côtés en échange d'une coopération russe. Et cela évite les énormes risques de confrontation militaire directe.

La stratégie de médiation fait également appel à la vision de Poutine d'un ordre mondial multipolaire dans lequel la Russie est l'un des nombreux centres de grande puissance, chacun avec sa propre sphère d'influence.

Dans cette conception, Moscou n'a pas besoin de vaincre les États-Unis militairement, il a simplement besoin de démontrer que Washington ne peut pas imposer sa volonté unilatéralement.

L’essentiel est d’avoir formulé ces propositions, peu importe le fait que Trump les a rejetées. La Russie s'est imposée comme un acteur des enjeux du Moyen-Orient, même si elle n'est pas la dominante.

L’impasse idéologique

Sous la rhétorique de la solidarité anti-occidentale se trouve une vérité plus fondamentale: la relation de la Russie avec l'Iran a toujours été transactionnelle plutôt qu’idéologique.

Moscou n'a aucune envie de voir l'Iran devenir une puissance nucléaire, ce qui réduirait l'effet de levier russe sur Téhéran.

Poutine accorde encore moins d'intérêt à la lutte contre l'Amérique et Israël pour faire progresser les ambitions régionales iraniennes.

Cette approche pragmatique explique pourquoi la Russie déçoit constamment les attentes iraniennes.

En 2019, Moscou a refusé de vendre des systèmes de défense aérienne du S-400 à l'Iran, citant des préoccupations israéliennes. Lorsque Téhéran a demandé des avions modernes, la Russie n'a fait que de vagues promesses.

Et lorsque les frappes ont commencé en juin 2025, Moscou a choisi des manifestations diplomatiques au soutien militaire.

Pour l'Iran, ces déceptions révèlent la nature creuse des partenariats basés sur l'hostilité partagée envers l'Occident. La Russie soutient l'Iran uniquement si que cela sert les intérêts russes - rien de plus, rien de moins.

Le prix de l'empire

La réponse prudente de la Russie à la crise iranienne illumine une vérité plus large sur les limites de l'ambition impériale au XXIe siècle. Contrairement à l'Union soviétique, qui pourrait brandir de manière crédible la menace de la guerre nucléaire mondiale pour protéger ses clients, la Russie moderne doit choisir ses batailles avec plus d’attention.

L'intervention en Syrie a réussi parce qu'elle était limitée dans la portée et était confrontée à une réponse occidentale divisée et incertaine.

La Libye présentait des risques et des coûts encore plus élevés.

Mais la défense de l'Iran contre Israël et les États-Unis nécessiterait le type d'engagement qui pourrait être trop coûteux.

Ce n'est pas nécessairement un signe de faiblesse russe ; cela reflète en fait une compréhension plus sophistiquée du pouvoir dans le monde moderne.

En évitant la surexposition, Moscou préserve sa capacité à intervenir là où le succès est plus probable et les enjeux plus gérables.

L'avenir du partenariat

Alors que les sites iraniens fumaient et que les diplomates russes publient des déclarations minutieuses, l'avenir de l'axe de Moscou-Téhran reste incertain.

L'Iran a appris que l'amitié russe a des limites strictes. La Russie a démontré que son soutien s'accompagne de conditions que Téhéran pourrait trouver de plus en plus difficile à accepter.

Pourtant, le partenariat est peu susceptible de s'effondrer entièrement. Les deux pays restent sous la pression occidentale, tous deux bénéficient d'une coopération dans certaines régions, ont des alternatives limitées.

Ce qui changera, c'est la nature des attentes iraniennes et des engagements russes.

L'Iran peut rechercher des liens plus étroits avec la Chine, un pouvoir avec une plus grande capacité et une plus grande volonté de défier la domination américaine.

La Russie peut de plus en plus traiter l'Iran comme un partenaire utile mais facultatif plutôt que comme un allié stratégique.

Le calcul de la survie

En fin de compte, la réponse de la Russie à la crise iranienne révèle l'arithmétique froide qui régit les relations de grande puissance. L'idéologie compte moins que la géographie, la rhétorique moins que les ressources, la solidarité moins que la survie.

Poutine jouer au défenseur d'un ordre mondial multipolaire, mais il est avant tout le gardien des intérêts de l'État russe. Et ces intérêts, en ce moment de l'histoire, ne s'étendent pas à la guerre nucléaire contre les ambitions iraniennes.

Pour l'Iran, c'est une leçon dure mais précieuse dans les réalités de la politique internationale. Dans un monde où même les alliés ont leur prix, Téhéran doit finalement compter sur sa propre force et sa ruse pour survivre.

Pour la Russie, la crise iranienne représente à la fois un défi et une opportunité, une chance de démontrer une pertinence diplomatique tout en évitant la catastrophe militaire.

La question de savoir si Moscou peut maintenir cet équilibre délicat déterminera non seulement le sort du partenariat russo-iranien, mais le rôle plus large de la Russie dans un ordre mondial en évolution rapide.

Les missiles ont peut-être cessé de tomber, mais les questions qu'ils ont soulevées sur l'alliance, l'ambition et le véritable prix de l'amitié résonnent longtemps après que les fumées se sont dissipées.

Avertissement : Les opinions exprimées par l'auteur ne reflètent pas nécessairement les opinions, points de vue et politiques éditoriales de TRT Afrika.