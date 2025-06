Dans le cadre d'une opération militaire de grande envergure contre l'Iran vendredi, Israël a ciblé et aurait détruit l'installation nucléaire de Natanz, située à 300 kilomètres au sud de Téhéran.

Officiellement connue sous le nom d'installation nucléaire Shahid Ahmadi Roshan depuis 2012, le site de Natanz a jusqu'à présent servi de principal centre d'enrichissement d'uranium de l'Iran.

L'Iran insiste sur le fait que l'enrichissement d'uranium – le processus qui rend cet élément utilisable comme combustible nucléaire – est destiné à des fins pacifiques, comme la production d'énergie.

Cependant, les nations occidentales et Israël accusent l'Iran de chercher secrètement à produire de l'uranium hautement enrichi pour fabriquer des armes nucléaires.

À quoi ressemble l'installation ?

Le site nucléaire de Natanz se compose de trois bâtiments souterrains et de six structures en surface. Les installations cachées se trouvent à plus de 40 mètres sous le niveau du sol. Elles sont protégées par une coque en acier et en béton, estimée à 8 mètres d'épaisseur.

Les matériaux nucléaires et les équipements d'enrichissement dans les usines de Natanz restent sous la surveillance de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), un organisme des Nations Unies chargé de réguler l'utilisation de l'énergie nucléaire.

L'existence du complexe de Natanz a été révélée pour la première fois en 2002 par l'Organisation des Moudjahidines du peuple d'Iran, un groupe dissident, déclenchant une crise diplomatique sur les ambitions nucléaires du pays.

Depuis lors, Natanz est au cœur des efforts internationaux visant à limiter le programme nucléaire iranien, notamment avec le Plan d'action global conjoint (JCPOA) de 2015, qui limitait les activités d'enrichissement de l'Iran en échange d'un allègement des sanctions.

Dans le cadre du JCPOA, l'Iran avait accepté de plafonner l'enrichissement d'uranium à 3,67 %, un niveau adapté à la production d'énergie nucléaire, mais bien en deçà des 90 % nécessaires pour un usage militaire.

Le retrait des États-Unis du JCPOA en 2018 sous la présidence de Donald Trump a permis à l'Iran de reprendre et d'accélérer ses activités d'enrichissement.

Dans les négociations renouvelées pour un nouvel accord nucléaire, Téhéran s'est initialement montré ouvert à limiter les niveaux d'enrichissement et les stocks.

Cependant, il continue de rejeter toute demande de démantèlement de son infrastructure nucléaire, invoquant ses besoins civils.

Sous des attaques répétées

Natanz a été fréquemment la cible d'opérations secrètes et ouvertes d'Israël visant à perturber le programme nucléaire iranien.

L'une des premières attaques notables fut la cyberattaque Stuxnet, découverte en 2010 mais probablement en développement depuis 2005. Attribué aux États-Unis et à Israël, le virus Stuxnet a endommagé près de 1 000 centrifugeuses utilisées pour l'enrichissement d'uranium.

D'autres incidents incluent une explosion en 2020, attribuée à une bombe israélienne, qui a endommagé une usine d'assemblage de centrifugeuses, et une panne d'électricité en 2021 causée par une autre attaque présumée israélienne, perturbant l'approvisionnement en énergie et endommageant des centrifugeuses.

Les attaques israéliennes sur Natanz montrent l'objectif de longue date de Tel-Aviv d'empêcher l'Iran de se doter d'un arsenal nucléaire, perçu comme une menace existentielle.

Les actions d'Israël contre l'Iran ne se limitent pas aux cyberattaques sur les installations nucléaires.

Tel-Aviv a fréquemment ciblé des scientifiques nucléaires, comme Mohsen Fakhrizadeh, considéré comme l'architecte du programme nucléaire militaire iranien, tué dans une attaque à la bombe orchestrée par Israël près de Téhéran en 2020.

Téhéran accuse également Israël et les États-Unis d'avoir tué Mostafa Ahmadi Roshan, une figure clé du programme nucléaire iranien à Natanz, en janvier 2012.

L'Iran a réagi en renforçant Natanz, notamment en construisant des installations souterraines plus profondes, apparemment hors de portée des bombes dites “brise-bunker” conçues par les États-Unis.

Que s'est-il passé le 13 juin ?

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que les frappes visaient à paralyser les installations nucléaires iraniennes, y compris Natanz.

Les médias d'État iraniens ont rapporté plusieurs frappes sur Natanz, avec de lourdes fumées s'échappant du site, bien que l'étendue exacte des dégâts reste incertaine.

L'AIEA a confirmé que Natanz avait été ciblé, mais aucune augmentation des niveaux de radiation n'a été signalée. Cela suggère que les couches de confinement protégeant le stock nucléaire iranien n'ont pas été compromises.

Pourquoi le bombardement de Natanz est-il important ?

Les frappes visaient à perturber la capacité de l'Iran à produire de l'uranium de qualité militaire, un objectif qu'Israël poursuit depuis des décennies. L'installation de Natanz est le lieu où l'Iran a produit la grande majorité de son combustible nucléaire.

Bien que le stock nucléaire n'ait pas été directement compromis, les dommages à l'infrastructure de Natanz pourraient retarder les activités d'enrichissement de l'Iran.

L'attaque a transformé le conflit Israël-Iran, passant d'opérations secrètes à des actions militaires ouvertes. L'assassinat de hauts responsables militaires et scientifiques iraniens a poussé l'Iran à promettre des représailles.

Le guide suprême iranien, Ali Khamenei, a qualifié l'attaque d'acte “amer et douloureux”, laissant présager une éventuelle réponse par missiles ou drones.

En conséquence, le Moyen-Orient pourrait sombrer dans une nouvelle guerre, impliquant potentiellement les États-Unis, qui ont promis de défendre Israël.

Les négociations sur l'accord nucléaire dans l'impasse

Le moment de l'attaque complique les efforts diplomatiques pour conclure un deuxième accord nucléaire, médié par Oman.

La colère de l'Iran face à l'attaque et à la perte de figures clés risque de durcir sa position au milieu des menaces de destruction proférées par l'ancien président Trump.

Les propositions précédentes en discussion incluaient le plafonnement de l'enrichissement, la réduction des stocks et le renforcement de la surveillance par l'AIEA, rappelant les termes du JCPOA de 2015.

En échange, l'Iran cherche la levée des sanctions américaines, qui ont paralysé son économie.