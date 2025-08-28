La légende ghanéenne, James Kwesi Appiah, a déjà connu de nombreux moments mémorables dans le football africain. Mais son dernier chapitre, en tant qu'entraîneur de l'équipe nationale soudanaise du CHAN, alors que le Soudan traverse une guerre civile brutale, pourrait être le plus remarquable.

Malgré le conflit qui a déplacé plus de 12 millions de personnes et forcé l'arrêt de la ligue nationale soudanaise, l'entraîneur de 64 ans a transformé les Faucons de Jediane en une équipe qui inspire l'espoir bien au-delà du terrain.

Sous la direction d'Appiah, le Soudan a atteint les demi-finales du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) PAMOJA 2024, s'est qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025 devant son pays natal, le Ghana, et se trouve à seulement un point derrière le Sénégal et la RDC dans son groupe de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026.

Pour une nation dont les matchs à domicile se jouent en Libye ou au Soudan du Sud et dont les joueurs s'entraînent constamment en déplacement, les succès du Soudan semblent presque miraculeux.

Appiah n'est pas étranger à l'histoire.

En tant que joueur, il faisait partie de l'équipe ghanéenne qui a remporté la CAN en 1982. Il est devenu le premier entraîneur Africain noir à diriger le Ghana lors d'une Coupe du Monde en 2014.

Il était également sur le banc en 2010 lorsque le Ghana a atteint les quarts de finale, la meilleure performance africaine en Coupe du Monde à l'époque.

Le parcours du Soudan à travers la guerre

Lorsque la guerre a éclaté en avril 2023, la ligue soudanaise s'est arrêtée. Des clubs de premier plan comme Al Hilal et Al Merrikh ont rejoint temporairement la ligue mauritanienne pour permettre aux joueurs de rester actifs dans le football compétitif.

Beaucoup de joueurs de l'équipe d'Appiah ont perdu des proches, tandis que d'autres sont séparés de leurs familles dispersées dans des camps de réfugiés.

Pourtant, le football est devenu un rare moment de paix pour une équipe qu'Appiah a réunie quatre jours avant le début de la compétition CHAN et qui ne s'est entraînée que trois fois avant le tournoi.