Kwesi Appiah, le coach ghanéen qui fait revivre le football au Soudan, pays en pleine guerre
L'entraîneur a transformé le Soudan en une équipe qui inspire l'espoir malgré la guerre. Quand le pays s'est qualifié pour la Can 2025, "tout le monde a déposé les armes et a dansé dans les rues."
28 août 2025

La légende ghanéenne, James Kwesi Appiah, a déjà connu de nombreux moments mémorables dans le football africain. Mais son dernier chapitre, en tant qu'entraîneur de l'équipe nationale soudanaise du CHAN, alors que le Soudan traverse une guerre civile brutale, pourrait être le plus remarquable.

Malgré le conflit qui a déplacé plus de 12 millions de personnes et forcé l'arrêt de la ligue nationale soudanaise, l'entraîneur de 64 ans a transformé les Faucons de Jediane en une équipe qui inspire l'espoir bien au-delà du terrain.

Sous la direction d'Appiah, le Soudan a atteint les demi-finales du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) PAMOJA 2024, s'est qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025 devant son pays natal, le Ghana, et se trouve à seulement un point derrière le Sénégal et la RDC dans son groupe de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026.

Pour une nation dont les matchs à domicile se jouent en Libye ou au Soudan du Sud et dont les joueurs s'entraînent constamment en déplacement, les succès du Soudan semblent presque miraculeux.

Appiah n'est pas étranger à l'histoire.

En tant que joueur, il faisait partie de l'équipe ghanéenne qui a remporté la CAN en 1982. Il est devenu le premier entraîneur Africain noir à diriger le Ghana lors d'une Coupe du Monde en 2014.

Il était également sur le banc en 2010 lorsque le Ghana a atteint les quarts de finale, la meilleure performance africaine en Coupe du Monde à l'époque.

Le parcours du Soudan à travers la guerre

Lorsque la guerre a éclaté en avril 2023, la ligue soudanaise s'est arrêtée. Des clubs de premier plan comme Al Hilal et Al Merrikh ont rejoint temporairement la ligue mauritanienne pour permettre aux joueurs de rester actifs dans le football compétitif.

Beaucoup de joueurs de l'équipe d'Appiah ont perdu des proches, tandis que d'autres sont séparés de leurs familles dispersées dans des camps de réfugiés.

Pourtant, le football est devenu un rare moment de paix pour une équipe qu'Appiah a réunie quatre jours avant le début de la compétition CHAN et qui ne s'est entraînée que trois fois avant le tournoi.

La plupart du temps, nous recevons des messages indiquant qu'un des garçons a perdu un proche. Mais je leur rappelle toujours : vous êtes ceux qui pouvez apporter des sourires à votre peuple. Même lorsque les combats continuent, quand nous jouons, parfois les armes se taisent pendant une semaine ou deux.

James Kwesi Appiah, sélectionneur du Soudan
Cet espoir a uni les Soudanais, tant au pays qu'à l'étranger.

Battre le Ghana, inspirer une nation

Dans un retournement de situation, le Soudan d'Appiah a éliminé son propre pays, le Ghana, des qualifications pour la CAN 2025 — la première absence du Ghana en 20 ans.

« En tant que Ghanéen, bien sûr, j'étais triste », a admis Appiah.

« Mais une fois que vous êtes un professionnel, vous regardez là où vous travaillez. Ma responsabilité est envers le Soudan. »

La campagne footballistique du Soudan est devenue un symbole de résilience — malgré une défaite 4-0 contre le Niger, ils se sont repris pour décrocher leur qualification, déclenchant une joie immense.

« Tout le monde a déposé les armes et a dansé dans les rues », se souvient Appiah à propos des célébrations.

La philosophie d'Appiah va au-delà des tactiques. « Je dis aux joueurs de se sentir comme s'ils étaient Messi ou Ronaldo », a-t-il expliqué. « Ils ne doivent jamais se sous-estimer. »

Son approche a transformé des joueurs comme le gardien Mohamed Abooja, l'attaquant Mohamed Abdulrahman, ainsi que les vétérans Abuaagla Abdallah et Ramadan Agab en leaders du football.

Leurs camps d'entraînement en Arabie Saoudite ont renforcé leur condition physique et leur préparation tactique.

Les supporters soudanais, issus de clubs locaux rivaux, encouragent comme une seule entité indivisible, le football offrant un moment d'évasion psychologique et de soulagement face aux horreurs de la guerre.

SOURCE DE L'INFORMATION:TRT Afrika and agencies
