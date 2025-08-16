Le vainqueur de la Premier League 2024-2025, Liverpool a levé le rideau sur la nouvelle saison de Premier League avec un succès spectaculaire, 4 à 2, à domicile, face à Bournemouth vendredi.

Dans un Anfield empreint d'émotions où de nombreux hommages, dont une minute de silence, a été rendus à l'attaquant portugais Diogo Jota, mort dans un accident de la route en juillet, les champions en titre ont offert une image séduisante, guidés entre autres par leur recrue française, Hugo Ekitiké, auteur de l'ouverture du score (37e).

De quoi pour Arne Slot se féliciter d'un mercato très dispendieux cet été (334 millions d'euros dépensés).

Bien en jambes et déjà buteur la semaine dernière face à Crystal Palace lors du Community Shield (défaite 3-2 aux tirs au but), le Français a inscrit son premier but à Anfield.

Le Néerlandais Cody Gakpo a ensuite fait le break au retour des vestiaires (49e) avant qu'Antoine Semenyo ne redonne de l'espoir à Bournemouth au bout de deux contres (64e et 77e).