Par La Rédaction

La Tanzanie a achevé la construction de plusieurs barrages dans ses parcs nationaux afin d'éviter que la faune sauvage ne quitte les zones protégées pour chercher de l'eau en zone habitée pendant la saison sèche.

La ministre des Ressources naturelles et du Tourisme Pindi Chana a déclaré lundi au parlement à Dodoma, la capitale du pays, que ces barrages contribueraient à réduire les incidents impliquant des animaux dangereux ou destructeurs - notamment pendant la saison sèche, où certains animaux quittent les zones protégées à la recherche d'eau et de nourriture et pénètrent souvent dans les zones résidentielles.

Présentant les propositions budgétaires de son ministère pour l'exercice 2025-2026, Chana a indiqué que deux barrages avaient été construits dans le parc national de Nyerere, trois dans le parc national de Tarangire, un dans le parc national de Mikumi et deux dans le parc national du Serengeti.

Forage de puit d’eau

La ministre Chana a également confirmé qu’un puit d’eau a été foré dans le parc national de Mkomazi.

Notant qu'un barrage avait aussi été construit dans la réserve de chasse de Rungwa et un autre dans le parc animalier de Makuyuni, Chana a ajouté que sept autres barrages étaient en cours de construction dans cinq réserves.

Elle a précisé que le ministère continuait à utiliser les technologies modernes pour surveiller la faune, notamment les éléphants, en les équipant de colliers de communication spéciaux pour obtenir des données en temps réel sur leurs déplacements et pouvoir les contrôler avant qu'ils ne nuisent aux humains.

En Tanzanie, qui abrite la plus importante population de lions au monde, les attaques de ces félins sont fréquentes.

Entre 1990 et 2004, au moins 563 personnes ont perdu la vie et plus de 308 ont été blessées à la suite d’attaques de lions.