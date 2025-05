Par Yahya Habil

Lors d'une récente audition devant la commission des forces armées du Sénat américain, Michael Langley, chef du commandement américain pour l'Afrique (AFRICOM) et général du corps des Marines, a accusé le président de transition du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, de corruption généralisée, en déclarant : « Tous les revenus des réserves d'or du Burkina Faso servent à protéger le régime de la junte militaire ».

Cette accusation a suscité l'indignation de la communauté africaine mondiale, en particulier des panafricanistes, qui se sont rapidement rendus sur Internet pour exprimer leur mécontentement.

Ibrahim Traoré et les dirigeants des pays voisins, le Mali et le Niger - respectivement Assimi Goïta et Abdourahamane Tiani - sont les visages actuels de la lutte de l'Afrique contre l'impérialisme occidental et ont depuis lors formé une confédération connue sous le nom d'Alliance des États du Sahel.

Les partisans de Traoré considèrent l'accusation du général américain comme une provocation dirigée contre la confédération, qu'ils considèrent comme un bastion de l'autodétermination africaine face à l'hégémonie impérialiste occidentale.

Ce qui rassemble véritablement la communauté africaine mondiale derrière Traoré, c'est sa position anti-impérialiste et panafricaine.

Alternatives à l'Occident

Panafricaniste révolutionnaire, Traoré est devenu populaire parmi les Africains du monde entier, car son ascension au pouvoir est considérée comme celle qui a débarrassé le Burkina Faso des chaînes de l'hégémonie française et occidentale.

La France et l'Occident ont considéré la perte de leur emprise sur le Burkina Faso et le reste du Sahel comme un coup dur pour leur stratégie géopolitique internationale.

En effet, la diminution de l'influence occidentale au Sahel signifie l'expansion de la sphère d'influence russe, la Russie étant depuis un certain temps le principal rival de l'Occident en Afrique.

Les liens de plus en plus étroits entre la Russie et les États de la confédération du Sahel en témoignent : le Burkina de Traoré a récemment accordé une nouvelle licence d'exploitation aurifère à la société russe « Nordgold ».

Pour ne rien arranger à la situation de l'Occident, la Russie n'est pas la seule puissance à resserrer ses liens avec les États du Sahel, puisque la Turquie a également établi sa présence et son influence dans le Sahel.

À l'instar de la Russie, la Turquie a signé un protocole d'accord avec le Niger dans le domaine de l'exploitation minière en octobre de l'année dernière.

Ce rapprochement est une mauvaise nouvelle pour l'Occident, car la Turquie entretient des relations compliquées avec la France en ce qui concerne les affaires africaines, et la France, comme on le sait, représente les intérêts occidentaux au Sahel.

Il est donc tout à fait naturel que les décideurs occidentaux ciblent et pointent du doigt les États du Sahel, Traoré et ses entreprises aurifères.

Les panafricanistes en sont conscients, et c'est ce qui explique leur indignation face aux accusations de Langley, car ils semblent penser que l'Occident voudrait rétablir son influence au Sahel et qu'il ferait ou utiliserait n'importe quoi pour justifier une intervention dans la région.

Cette approche n'est pas étrangère aux politiques étrangères occidentales et américaines, puisque nous avons déjà vu des accusations similaires servir de carburant aux interventions occidentales menées par les États-Unis dans des régions du monde où les intérêts de l'Occident étaient menacés.

Les politiques nationalistes de Traoré

Il n'y a pas de meilleur exemple que l'invasion de l'Irak en 2003, justifiée par l'affirmation que l'Irak développait des armes de destruction massive, alors qu'apparemment le gouvernement irakien agissait simplement comme un obstacle aux intérêts occidentaux au Moyen-Orient.

Des similitudes peuvent donc être établies entre le cas de l'Irak et celui du Burkina Faso. Il est clair que l'Occident n'aime pas les régimes nationalistes qui défient la domination occidentale, qu'ils soient panarabes ou panafricanistes.

Le Burkina Faso de Traoré correspond parfaitement à cette description, comme en témoignent les politiques nationalistes mises en œuvre dans le pays.

Ainsi, le pays a nationalisé les mines d'or de Boungou et de Wahgnion.

Plus symboliquement, le français a été abandonné en tant que langue officielle du pays et les vêtements occidentaux ont été interdits pour les fonctionnaires et les avocats, au profit des vêtements traditionnels burkinabè.

Pour la communauté africaine mondiale, ces actions représentent une bouffée d'air frais. Pour de nombreux Africains, Traoré est le symbole de la jeunesse africaine et un visage rafraîchissant du pouvoir qui peut mettre fin à l'influence occidentale toujours gênante en Afrique.

Préjugés et hypocrisie de l'Occident

D'autre part, l'Occident devrait cesser de se comporter comme le gardien de la démocratie dans le monde, car il a lui-même abandonné les valeurs fondamentales de la démocratie.

Après sa récente métamorphose en populisme et en ploutocratie, l'actuelle administration américaine en particulier n'a pas beaucoup de valeurs démocratiques à faire valoir.

Les Africains ont vu clair dans les administrations américaines successives et leurs approches politiques. Ils ont vu ces administrations successives suivre des schémas similaires en ce qui concerne le ciblage des régimes africains qui ne sont pas alignés sur les intérêts occidentaux.

Ils savent désormais que les décideurs politiques occidentaux ne se préoccupent pas vraiment du bien-être des nations africaines et de la moralité de leurs dirigeants, mais plutôt de savoir si ces derniers servent leurs intérêts ou non.

En d'autres termes, les Africains savent très bien que l'Occident fermerait les yeux sur des dirigeants lourdement corrompus tant qu'ils serviraient leurs intérêts.

C'est précisément la raison pour laquelle les Africains lancent aujourd'hui un cri de protestation « No More » pour défier l'Occident qui ne cesse de vilipender les régimes africains qu'ils considèrent comme aberrants.

L'auteur, Yahya Habil, est un journaliste libyen indépendant spécialisé dans les affaires africaines.

Avertissement : les opinions exprimées par l'auteur ne reflètent pas nécessairement les opinions, les points de vue et les politiques éditoriales de TRT Afrika.