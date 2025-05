Par Jolezya Adeyemo

Le crâne de l'homme de Broken Hill est l'une des pièces maîtresses du musée national de Lusaka, en Zambie. Ce fossile humain a été découvert en 1921 dans la ville de Kabwe, à environ trois heures de route de Lusaka. Il a été décrit comme "le premier fossile humain d'importance historique découvert en Afrique".

Cependant, quelque chose ne va pas avec l'exposition. Ce que vous trouverez à Lusaka n'est pas le véritable homme de Broken Hill, mais une réplique.

En 1921, la Zambie était sous domination coloniale britannique et, après sa découverte, le crâne de Broken Hill a été rapidement transporté au Royaume-Uni et donné à ce qui est aujourd'hui le Musée d'histoire naturelle de Londres, où il est toujours exposé à ce jour.

Un appel à la justice

Au début de l'année 2023, j'ai visité le musée national et mon guide passionné m'a assuré que l'homme de Broken Hill, alias l'homme de Kabwe, serait restitué à la Zambie cette année-là.

Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Depuis 1972, le gouvernement zambien fait campagne pour le retour de l'homme de la colline brisée, mais ces appels sont restés vains jusqu'à présent.

En réponse aux appels renouvelés du gouvernement zambien et des citoyens concernés, l'UNESCO a adopté en 2024 une résolution demandant au Royaume-Uni de restituer le crâne, mais en vain.

L'homme de Broken Hill est l'un des nombreux objets historiques et culturels prélevés en Zambie et dans d'autres pays africains et qui sont aujourd'hui conservés dans des musées européens.

Ces objets n'ont pas été simplement collectés ; ils ont été saisis sans consentement sous le régime colonial, au mépris de leur importance pour les communautés auxquelles ils ont été enlevés.

Aujourd'hui, ils sont conservés dans des institutions qui tirent profit de leur exposition, tandis que les pays d'origine sont privés de la possibilité de partager leur patrimoine culturel et leur histoire avec leur population, avec les avantages économiques qui en découlent.

Un nombre impressionnant de 500 000 objets d'art africains se trouvent dans des institutions à travers l'Europe (et les États-Unis). Le Musée royal de l'Afrique centrale, également connu sous le nom de Musée de l'Afrique, en compte à lui seul 180 000.

Le musée tire ses origines du roi de Belgique Léopold II, qui a impitoyablement gouverné l’ex-Congo (actuelle RDC) comme sa colonie privée et dont on estime que 10 millions de Congolais sont morts sous son règne.

En 1897, 267 Congolais, hommes, femmes et enfants, ont été emmenés de force en Belgique et exposés dans un "zoo humain" pour justifier la domination coloniale. Cette exposition populaire est devenue par la suite ce qui est aujourd'hui le Musée de l'Afrique, qui se trouve sur le même site. Ce n'est là qu'une des nombreuses histoires sinistres qui se cachent derrière les collections européennes d'objets africains.

Le rapatriement numérique et au-delà

Ces dernières années, le rapatriement numérique est apparu comme un moyen de restaurer un certain sentiment de propriété.

Par exemple, le Women's History Museum of Zambia a commencé à archiver et à préserver numériquement des objets zambiens se trouvant en Suède.

Le musée d'ethnographie de Suède, par exemple, possède plus de 600 objets provenant de Zambie.

Le rapatriement numérique du Musée de l'histoire des femmes vise à combler le fossé des connaissances culturelles en rendant accessibles aux Zambiens des objets culturels zambiens longtemps éloignés de leurs communautés.

Ces objets comprennent notamment des paniers de pêche et des masques de cérémonie. Bien que cette initiative soit louable et constitue un pas en avant, d'autres mesures sont nécessaires.

Les archives numériques sont utiles, mais elles ne peuvent pas remplacer l'objet original, ni réparer l'injustice historique du vol.

Certains affirment que ces objets appartiennent à l'humanité tout entière, et pas seulement à leur pays d'origine. Cependant, ce raisonnement ne s'applique pas aux objets européens ; personne ne suggère que les antiquités grecques ou les fossiles découverts en Europe devraient être exposés dans les musées africains pour le bénéfice de « l'humanité ».

Certains pays européens ont commencé à prendre des mesures de restitution. La France, par exemple, a restitué 26 objets au Bénin en 2021, marquant ainsi une étape importante dans la reconnaissance des torts du passé.

Toutefois, de nombreux autres objets culturels béninois se trouvent toujours en France. En outre, il existe encore des cas de refus catégorique ou de propositions de « prêt » d'objets volés à leur pays d'origine, ce qui est à la fois absurde et irrespectueux, car on ne peut pas prêter ce qui n'a jamais appartenu à quelqu'un.

Une voie unie vers le rapatriement

L'Union africaine s'emploie activement à récupérer le patrimoine volé de l'Afrique, notamment dans le cadre d'une collaboration avec la Communauté des Caraïbes (CARICOM) en vue d'obtenir des réparations et le retour d'objets culturels.

Son Conseil économique, social et culturel (ECOSOCC) a également souligné que le rapatriement est un élément clé de la lutte contre les injustices historiques. L'action collective renforce ces efforts : en travaillant ensemble, les nations africaines peuvent exercer une pression diplomatique et juridique plus forte qu'aucun pays ne pourrait le faire seul.

Il va sans dire que le retour des objets culturels et historiques s'accompagne de la responsabilité de construire des infrastructures appropriées pour les accueillir. La restitution de ces objets doit être minutieusement planifiée.

Le rapatriement n'est pas seulement une question de restitution d'objets, c'est une question de reconquête de l'identité, de la dignité et de l'histoire. Le retour des biens culturels africains est attendu depuis longtemps, et il est temps que les institutions occidentales reconnaissent que le patrimoine volé ne peut pas rester éternellement derrière des vitres dans des pays étrangers.

L'auteur, Jolezya Adeyemo, est une rédactrice indépendante, une consultante éditoriale basée à Lusaka. Elle s'intéresse à l'histoire et à la culture africaines. Elle est diplômée en relations internationales de l'université du Queensland, en Australie.

Clause de non-responsabilité : Les opinions exprimées par l’auteur ne reflètent pas nécessairement celles de TRT Afrika.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp