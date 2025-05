La capitale de la Somalie, Mogadiscio, s'apprête à accueillir son premier match de football de haut niveau depuis le début de la guerre civile il y a plus de trois décennies. Des légendes africaines du football participeront à un match d'exhibition contre leurs homologues somaliens.

Le match, prévu mardi, se déroulera au stade de Mogadiscio et mettra en vedette des icônes du football africain telles que Samuel Eto’o du Cameroun, Emmanuel Adebayor du Togo et Jay-Jay Okocha du Nigeria.

Baptisé Legendary Peace Tour, cet événement vise à souligner les ambitions de la Somalie de revenir sur la scène internationale du football. Des délégations de la FIFA et de la Confédération africaine de football (CAF) devraient également visiter le pays prochainement.

La Fédération somalienne de football a déclaré que ce match d'exhibition a également pour objectif de redéfinir la perception mondiale de la stabilité du pays et de sa capacité à réintégrer la communauté sportive internationale.

« Une avancée majeure »

« Le fait que la Somalie puisse accueillir des matchs au stade de Mogadiscio est une avancée majeure pour notre profil footballistique », a déclaré Ali Abdi Mohamed, président de la Fédération somalienne de football.

« L'objectif est de montrer que nos stades sont prêts à accueillir des matchs de haut niveau. Nous voulons identifier les lacunes restantes pour répondre aux normes internationales », a-t-il ajouté.

Eto’o, Adebayor et Okocha sont déjà arrivés dans le pays. Leur présence marque la première visite de footballeurs internationaux de cette envergure à Mogadiscio depuis les années 1970.

Le stade de Mogadiscio était autrefois l'un des principaux lieux de football en Afrique de l'Est et a accueilli des tournois très fréquentés, comme la Coupe CECAFA des Nations en 1977.

Transformé en base militaire

Cependant, il a été transformé en base militaire au plus fort de la guerre civile et a, à un moment donné, accueilli des casques bleus de l'ONU et des troupes de la Mission de l'Union africaine en Somalie (Amisom) déployées pour protéger le gouvernement.

Il a rouvert en 2020 après des travaux de rénovation visant à restaurer son statut.

« En accueillant des joueurs de ce calibre, notre objectif est d'encourager et de convaincre sur la capacité de la Somalie à organiser des rencontres internationales, tant au niveau des clubs que des équipes nationales », a expliqué Mohamed. « Cela fait longtemps que nous n'avons pas accueilli un match de ce niveau. »

L'entrée au match sera gratuite et des milliers de fans sont attendus. La sécurité a été renforcée autour du stade.

Rencontre avec le président

Les légendes africaines visiteront ensuite le palais présidentiel pour une rencontre avec le président Hassan Sheikh Mohamud.

« Nous espérons que le peuple somalien contribuera à changer l'image du pays, assistera en grand nombre et montrera son soutien », a lancé le président de la Fédération somalienne de football. « Notre peuple mérite le football. Notre jeunesse mérite de rêver à nouveau. »

Ce match devrait constituer une étape cruciale vers l'organisation par la Somalie de rencontres officielles de la FIFA ou de la CAF dans un avenir proche.