Les pompiers du Vatican ont installé une cheminée sur le toit de la chapelle Sixtine où, à partir du 7 mai, les cardinaux se réuniront en conclave pour élire un nouveau pape.

De cette cheminée mondialement connue s'échapperont de la fumée blanche ou noire, selon les résultats des différents tours de vote dans la chapelle Sixtine.

Le Vatican a annoncé lundi que des cardinaux du monde entier se réuniront au début du mois pour un conclave secret afin d'élire un nouveau souverain pontife, après le décès du pape François.

TRT Global - Hommages des dirigeants mondiaux au pape François lors d'un grand adieu à la basilique Saint-Pierre Après le deuil, les cardinaux se réuniront pour le conclave afin d'élire un nouveau pape pour diriger les 1,4 milliard de catholiques dans le monde. 🔗

Cette réunion à huis clos débutera le 7 mai dans la chapelle Sixtine, et environ 135 cardinaux sont attendus pour y participer.

L'élection du pape, un processus profondément enraciné dans une tradition séculaire, intervient après le décès du pape François survenu lundi dernier. Ses funérailles ont eu lieu samedi.

Il n'existe pas de délai officiel pour la durée du conclave, bien que les deux dernières élections papales, en 2005 et 2013, se soient conclues en deux jours.

Le pape François est né à Buenos Aires le 17 décembre 1936, d’un couple d'immigrants italiens. Il a étudié en Argentine, puis en Allemagne, avant d'être ordonné prêtre jésuite en 1969.

Pendant plus d'une décennie à la tête de l'Église catholique, il a été une figure à la fois admirée et controversée. Il s'est efforcé de réformer la bureaucratie vaticane, de lutter contre la corruption et de relever les défis majeurs au sein de l'Église.

TRT Global - Le pape François décède des suites d'une longue maladie à l'âge de 88 ans Le pape François, le premier pape latino-américain, est décédé à l'âge de 88 ans après 12 années de leadership marquées par des efforts de réforme et des problèmes de santé. 🔗

Le pape François avait été hospitalisé à Rome en février pour une bronchite qui s'était transformée en pneumonie bilatérale. Après 38 jours de traitement, il avait quitté l'hôpital pour poursuivre sa convalescence dans sa résidence au Vatican.