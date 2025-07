Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré que 2024 avait été une année marquée par des réalisations significatives pour la Turquie, en citant les volumes d'exportation de l'année précédente lors de son discours à un événement organisé par l'Association des Exportateurs Turcs (TIM).

Selon une déclaration de la TIM publiée lundi, les dix principaux exportateurs en 2024 étaient les entreprises automobiles Ford, Toyota, Türkiye Petrol Rafinerileri, Kibar Dis Ticaret, Star Rafineri, TGS Dis Ticaret, Oyak-Renault, Vestel, Arcelik et Baykar.

L'économie turque a connu une croissance de 3,2 % en 2024 grâce à une stratégie axée sur l'investissement, l'emploi, la production et les exportations, et cette dynamique se poursuivra en 2025, a souligné le président Erdogan.

Il a rappelé que l'économie turque avait progressé de 2 % au premier trimestre 2025 par rapport à l'année précédente, marquant ainsi le 19e trimestre consécutif de croissance ininterrompue.

Il a remercié le programme économique à moyen terme pour avoir renforcé la résilience structurelle du pays en réduisant sa dépendance aux sources externes et en minimisant ses vulnérabilités.

Record d’exportations

Malgré les nombreux chocs subis au cours des trois derniers mois, le programme est resté solide, démontrant une résilience et une confiance renouvelées, a-t-il souligné.

Il a noté que les réserves de la Turquie avaient recommencé à augmenter depuis le début du mois de mai.

Il a déclaré que la prime de risque de la Turquie diminuait, tandis que la confiance dans la livre turque augmentait.

Notant que 2024 avait été une année record pour les exportations, Erdogan a déclaré : "Nous avons établi un record avec 262 milliards de dollars d'exportations en 2024. Nous avons augmenté notre part des exportations mondiales à 1,07 %."

"L'année dernière, le nombre d'entreprises réalisant des exportations de 1 milliard de dollars ou plus est passé à 18, tandis que celles avec des exportations de 100 millions de dollars ou plus ont atteint 302."

Il a affirmé que le pays continuerait de croître au même rythme en 2025, avec des exportations atteignant 24,8 milliards de dollars en mai, soit une augmentation de 2,7 % par rapport au même mois de l'année précédente, établissant un record mensuel pour la république.

Secteur de la défense

Le président Erdogan a affirmé : "Nous sommes l'un des principaux fabricants mondiaux dans de nombreux secteurs, notamment la défense et l'aviation, l'électroménager, l'automobile et l'énergie.”

En 2002, les exportations de défense et d'aviation s'élevaient à 248 millions de dollars, et en 2024, le chiffre d'affaires de la Turquie a dépassé 15 milliards de dollars uniquement pour les produits de défense, avec 6,7 milliards de dollars d'exportations vers 180 pays et régions différents, ce qui est une source de fierté, a-t-il précisé.

Lorsque les exportations de l'OTAN et des services sont incluses, les exportations totales de la Turquie atteignent 7,1 milliards de dollars.

"Nous avons réussi à devenir l'un des principaux pays au monde dans le domaine des véhicules aériens sans pilote (UAV) armés et non armés," a-t-il souligné.

Les entreprises turques produisent deux UAV sur trois vendus dans le monde, et la Turquie est devenue une marque mondiale dans les véhicules terrestres blindés, a-t-il ajouté.

Erdogan a indiqué que la demande pour l’avion chasseur national Kaan augmenterait dans les années à venir, ajoutant : "Nous espérons atteindre le même succès mondial dans les chasseurs que nous avons obtenu avec les véhicules aériens sans pilote."

Enjeux mondiaux

Erdogan a évoqué les guerres commerciales menées par le biais de barrières douanières qui ont encore approfondi le climat d'incertitude actuel, disant : "Nous faisons face à un processus où les risques augmentent et les menaces se diversifient dans de nombreux domaines, de l'économie à la politique mondiale en passant par les équilibres sociaux.

"Dans notre région en particulier, nous nous réveillons presque chaque jour avec de nouvelles tensions. Nous pouvons tous le constater dans une certaine mesure : établir un équilibre, assurer la stabilité et passer des eaux tumultueuses à des eaux calmes prendra encore un peu de temps."

Il a réitéré que la Turquie déterminait sa feuille de route, ses prévisions et ses stratégies en tenant compte de cette réalité : "Nous ne laissons rien au hasard ; nous nous préparons à tous les scénarios possibles."