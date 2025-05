Le gazoduc Igdır-Nakhitchevan marque une étape clé dans la mise en œuvre des initiatives stratégiques entre la Turquie et l’Azerbaïdjan dans le secteur de l’énergie, a affirmé Recep Tayyip Erdogan.

“Aujourd’hui, nous réalisons un projet essentiel qui assurera la sécurité énergétique du Nakhitchevan sur le long terme”, a déclaré Erdogan mercredi, lors de la cérémonie d’inauguration du gazoduc en visioconférence, aux côtés du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev.

Il a souligné la volonté d’Ankara et de Bakou de mener conjointement tout type de projets en faveur de la paix, de la prospérité et de la stabilité régionales.

Unir les nations turciques

Erdogan a réaffirmé que la Turquie et l’Azerbaïdjan œuvrent pour “la paix, la stabilité et le développement”, précisant : “Notre seule ambition est d’instaurer la paix dans notre région. Nous voulons renforcer la coopération et progresser ensemble”.

De son côté, Aliyev a souligné que les projets de gazoducs et d’oléoducs ne se sont pas seulement traduits par un rapprochement entre la Turquie et l’Azerbaïdjan, mais ont aussi redessiné la carte énergétique de l’Eurasie.

Il a ajouté que l’unité entre Ankara et Bakou représente une contribution majeure au monde turcique, saluant le rôle du président Erdogan dans le renforcement des liens entre les nations turcophones.