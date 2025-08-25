Au cours d'une rencontre internationale, des universitaires, des acteurs sociaux convergent au Niger pour célébrer et préserver le patrimoine culturel et linguistique Songhay-zarma-dendi dont la communauté est répartie à travers de nombreux États d'Afrique de l'Ouest.

Les problématiques sécuritaires et environnementales comptent parmi les sujets qui occupent les membres de cette communauté fiers de leur culture et de leur patrimoine traditionnel.

Une langue doit sa survie et son succès à la fois au nombre de ses locuteurs, de même qu'à leur diversité.

En effet, les exemples de langues mortes sont si nombreux dans l'histoire et à portée de main, pour comprendre que faute d'usage, une langue peut disparaître, laissant derrière elle un peuple acculturé et qui n'est vivant qu'en apparence.

Comme le disait une célèbre écrivaine, "lorsqu'une langue meurt avec ses couleurs, ses nuances, le peuple meurt aussi".

Afin de s'éviter pareil sort, la communauté songhay-zarma-dendi présente dans de nombreux pays en Afrique, notamment dans le Sahel, organise chaque mois d'août une rencontre internationale dans l'un des pays membres.

Pour l'édition 2025, l'honneur est revenu à Niamey, la capitale nigérienne.

Deux jours durant, les participants célèbrent la diversité culturelle de leur communauté et mettent surtout en valeur leur langue, langue qu'ils parlent avec enthousiasme et fierté.

Le Pr Mamoudou Djibo, historien et homme politique nigérien, a présidé le comité d'organisation de l'édition 2025.

Comme pour les autres éditions, la tradition a été respectée et valorisée afin de garantir, par des activités et des moments de réflexion, la survie de leur identité culturelle.

"Cette rencontre culturelle internationale vise avant tout à réunir l'ensemble des communautés linguistiques de l'espace songhoi, zarma dendi. Nous invitons toutes les populations, parce que nous ne connaissons pas toutes les parentés. Et nous disons que cette découverte, cette mise en symbiose, peut aider à la cohésion nationale. Ça peut aider à créer ce qu’on appelle l’obligation de ‘’Amana’’ entre les populations. Des gens qui se savent redevables par ‘’Amana’’ sont obligés de se respecter et de coopérer, et cela participe à l’unité nationale au Niger", confie Mamoudou Djibo à TRT Afrika.