Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a averti que tout comme Daesh a été éliminé du système en Syrie, l'organisation terroriste PKK sera également éradiquée à terme. Il a expliqué que le PKK pourrait partir volontairement, par le biais de la paix et de la réconciliation, ou d'une autre manière.

Fidan a fait ces déclarations lors d'une conférence de presse conjointe à Doha dimanche, en présence du Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al Thani.

Rappelant que la Turquie n'accepte aucune tentative visant à porter atteinte à l'intégrité territoriale de la Syrie ou à saper sa souveraineté, Fidan a souligné qu'aucune initiative permettant le port d'armes en dehors de l'autorité centrale en Syrie ne serait acceptée non plus.

Fidan a indiqué qu'Ankara souhaite voir un environnement dans lequel la constitution et la gouvernance à élaborer en Syrie offriraient des opportunités égales à tous les groupes du pays, et a noté que des progrès positifs ont déjà été réalisés à cet égard.

Évoquant la situation difficile dans le pays, Fidan a ajouté que les discussions avec le Qatar et d'autres pays de la région se sont concentrées sur ce qui pourrait être fait dans des domaines tels que le développement, l'économie et les sanctions.

Respect de la souveraineté de la Syrie

Fidan a réitéré que la Turquie continuera de s'opposer aux groupes cherchant à exploiter la situation en Syrie pour atteindre leurs objectifs, en particulier ceux qui cherchent à nuire à l'intégrité territoriale et à la souveraineté de la Syrie.

"Nous attendons que l'accord signé entre les YPG et le gouvernement syrien ces derniers mois soit mis en œuvre. Notre sensibilité sur cette question est claire", a affirmé Fidan.

Il a également appelé l'organisation terroriste PKK à répondre positivement aux appels, à déposer les armes et à cesser d'entraver le retour à la normalité dans la région.

Fidan a souligné que la région lutte depuis des années contre la guerre, les troubles, l'occupation, les effusions de sang et les larmes, et qu'à l'époque moderne, il est nécessaire de se libérer de ces défis pour construire un système prospère, sûr, respectueux et libre.

Commerce bilatéral

La Turquie et le Qatar ont renforcé leurs liens au cours de la dernière décennie grâce à un partenariat stratégique établi en 2014. Les deux pays tiennent régulièrement des réunions de haut niveau et ont signé plus de 100 accords dans divers secteurs.

Le Comité stratégique de haut niveau, co-présidé par le président turc Recep Tayyip Erdogan et l'émir du Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al Thani, s'est réuni pour la dernière fois à Ankara en novembre 2024. La prochaine session devrait avoir lieu dans la capitale qatarie, Doha, plus tard cette année.

Ankara et Doha partagent des approches similaires concernant les conflits régionaux, en particulier sur les développements en Palestine et en Syrie.

Les deux gouvernements ont appelé à la fin des attaques israéliennes sur Gaza et continuent de travailler ensemble par le biais de canaux bilatéraux et de groupes multilatéraux tels que le Groupe de contact pour Gaza.

Le volume des échanges bilatéraux entre la Turquie et le Qatar a dépassé 1 milliard de dollars en 2024.