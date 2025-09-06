AFRIQUE
Le petit-fils de Mandela rejoint la flottille à destination de Gaza pour briser le siège israélien
Mandla Mandela rejoindra 10 citoyens sud-africains à bord de la Global Sumud Flotilla.
Mandla Mandela, petit-fils de Nelson Mandela, s'apprête à embarquer pour la Tunisie afin de rejoindre la flottille Global Sumud à destination de Gaza. / Reuters
6 septembre 2025

Le petit-fils de l'ancien président sud-africain Nelson Mandela s'apprête à rejoindre un convoi en route vers Gaza pour briser le siège israélien imposé à l'enclave, a annoncé jeudi la Flottille Globale Sumud.

Dans une publication sur le réseau social américain X, la flottille a indiqué que Mandla Mandela se joindra à 10 citoyens sud-africains à bord de la Flottille Sumud.

La flottille a quitté Barcelone plus tôt cette semaine avec environ 200 activistes, politiciens et artistes provenant de 44 pays. Elle doit partir de Tunisie dimanche en direction de Gaza.

« Beaucoup d'entre nous qui ont visité les territoires occupés en Palestine n'en sont revenus qu'avec une seule conclusion : les Palestiniens subissent une forme d'apartheid bien pire que celle que nous avons connue », a déclaré Mandela aux journalistes à l'aéroport de Johannesburg alors qu'il se préparait à prendre un vol pour la Tunisie afin de rejoindre la flottille en route pour Gaza.

« Nous croyons que la communauté internationale doit continuer à soutenir les Palestiniens, tout comme elle s'est tenue à nos côtés. »

Pression et sanctions

Mandela, dont le pays s'oppose fermement à la guerre génocidaire menée par Israël, a souligné que la fin de l'apartheid en Afrique du Sud en 1994 était le résultat d'une pression intense et de sanctions imposées par d'autres nations.

« Ils ont isolé l'Afrique du Sud de l'apartheid et ont fini par la faire s'effondrer. Nous croyons que le moment est venu de faire de même pour les Palestiniens. »

En novembre 2023, l'Afrique du Sud a déposé une demande auprès de la Cour internationale de justice pour enquêter sur les attaques israéliennes à Gaza.

Un mois plus tard, elle a déposé une plainte contre Israël auprès de la cour basée à La Haye, accusant Tel-Aviv de violer la Convention des Nations Unies de 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide.

En novembre 2024, la Cour pénale internationale (CPI) a émis des mandats d'arrêt internationaux contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et l'ancien ministre de la Défense Yoav Gallant, les accusant de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis contre les Palestiniens à Gaza.

SOURCE DE L'INFORMATION:TRT Afrika and agencies
