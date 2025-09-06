Le petit-fils de l'ancien président sud-africain Nelson Mandela s'apprête à rejoindre un convoi en route vers Gaza pour briser le siège israélien imposé à l'enclave, a annoncé jeudi la Flottille Globale Sumud.

Dans une publication sur le réseau social américain X, la flottille a indiqué que Mandla Mandela se joindra à 10 citoyens sud-africains à bord de la Flottille Sumud.

La flottille a quitté Barcelone plus tôt cette semaine avec environ 200 activistes, politiciens et artistes provenant de 44 pays. Elle doit partir de Tunisie dimanche en direction de Gaza.

« Beaucoup d'entre nous qui ont visité les territoires occupés en Palestine n'en sont revenus qu'avec une seule conclusion : les Palestiniens subissent une forme d'apartheid bien pire que celle que nous avons connue », a déclaré Mandela aux journalistes à l'aéroport de Johannesburg alors qu'il se préparait à prendre un vol pour la Tunisie afin de rejoindre la flottille en route pour Gaza.

« Nous croyons que la communauté internationale doit continuer à soutenir les Palestiniens, tout comme elle s'est tenue à nos côtés. »

Pression et sanctions