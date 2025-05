De 1895 à 1963, le Kenya a subi la domination coloniale britannique et les communautés locales se sont soulevées pour la défier.

Parmi ces communautés, les Giriama, qui font partie du groupe ethnique plus large des Mijikenda, ont trouvé leur champion en la personne de Mekatilili wa Menza, qui les a guidés dans leur lutte pour la liberté.

L'arrivée des "Blancs"

Mekatilili est née dans les années 1840 à Kilifi, un comté côtier où vivent les Giriama.

Son nom de naissance était Mnyazi wa Menza, mais après avoir donné naissance à un fils, elle a été nommée Mekatilili, ce qui signifie "mère de Katilili".

Enfant, elle était très curieuse et écoutait souvent les récits de sa grand-mère sur le passé de la communauté Giriama. Un récit en particulier est resté gravé dans sa mémoire : celui d'une prophétesse Giriama nommée Mepoho, qui avait prévu l'arrivée des "Blancs" sur la côte kenyane.

Selon cette prophétie, l'arrivée des étrangers entraînerait la perte des terres, de la liberté et de l'autodétermination du peuple Giriama.

Cependant, Mepoho a également prédit qu'une femme forte se lèverait parmi les Giriama pour lutter contre cette oppression. Mekatilili se doutait-elle qu'elle serait celle qui accomplirait cette prophétie ?

Leader et combattante

Mekatilili est devenue une femme féroce et compétente. Jeune, elle faisait du commerce, se rendant souvent à Malindi, une ville située à une certaine distance de son village. Son centre commercial se situait au marché de Takaungu, près de Kilifi, où elle rencontrait des colons britanniques.

Elle prend rapidement conscience de leurs droits et de leur égoïsme. En 1895, le Kenya devient officiellement un protectorat britannique.

Les Britanniques enlevaient les populations locales afin de les soumettre aux travaux forcés, et le frère de Mekatilili, Mwarandu, fut l'un de ceux qui furent enlevés par des marchands d'esclaves.

Cet événement a profondément irrité Mekatilili et a fait naître en elle le désir de résister à la domination britannique.

Déterminée à protéger les terres et les droits de son peuple, Mekatilili a commencé à mobiliser les Giriama face à l'oppression.

Elle a utilisé les chants et les danses traditionnels comme moyen de communication, ralliant sa communauté et renforçant sa détermination.

En tant que veuve, elle jouissait d'un statut particulier dans la société Mijikenda, ce qui lui permettait de s'exprimer publiquement sur des questions importantes.

Un acte de défi

En août 1913, Mekatilili a affronté avec audace l'administrateur britannique de la région côtière, Arthur Champion.

Elle est entrée dans une réunion qu'il organisait et l'a défié de continuer à opprimer son peuple. Dans un moment qui a choqué à la fois Champion et ses fonctionnaires, Mekatilili l'a giflé, consolidant ainsi sa place de leader défiant.

Ses actions attirent l'attention des autorités britanniques, qui ont commencé à la surveiller de près.

Mais plus elles cherchaient à la supprimer, plus son influence grandissait.

Peu après la confrontation avec Champion, Mekatilili a réuni la communauté Giriama de Kilifi pour une grande réunion, au cours de laquelle les anciens ont juré qu'aucun Giriama ne coopérerait avec les Britanniques.

Emprisonnement et évasion

En représailles, les Britanniques confisquent un cinquième des terres des Giriamas, déplacent des familles, tuent plus de 150 personnes, incendient 5 000 maisons et détruisent les lieux de rencontre traditionnels.

En octobre 1913, Mekatilili et un autre chef de communauté, Wanje wa Mwadorikola, sont arrêtés et transportés à Kisii, une ville située à plus de 800 kilomètres, où ils sont emprisonnés.

Mais Mekatilili ne se laisse pas décourager. En avril 1914, elle et Wanje parviennent à s'échapper et entreprennent un long et pénible voyage de retour vers Kilifi.

Une fois rentrée chez elle, Mekatilili n'a pas perdu de temps pour rallier à nouveau sa communauté et l'exhorter à poursuivre la lutte contre la domination britannique.

Victoire et retrait des Britanniques

En octobre 1914, le peuple Giriama a lancé un grand soulèvement, qui a fait de nombreuses victimes.

Cependant, la Première Guerre mondiale (1914-1918) en cours affaiblit les ressources britanniques, limitant leur capacité à réprimer la résistance. Face à la pression croissante, l'administrateur britannique Arthur Champion finit par abandonner.

Le peuple Giriama a été autorisé à rétablir ses structures de direction traditionnelles. Mekatilili est nommée chef du conseil des femmes et Wanje devient le chef général du conseil Giriama.

Mekatilili est décédée au milieu des années 1920 de causes naturelles, mais son héritage demeure un puissant symbole de résistance.

Son nom est gravé dans l'histoire des populations côtières du Kenya et son histoire continue d'inspirer des générations.

