Les Nigérians observent un jour férié en hommage à l'ancien président Muhammadu Buhari, décédé dimanche alors qu'il recevait des soins dans un hôpital de Londres, au Royaume-Uni.

Buhari doit être enterré mardi dans sa résidence située dans l'État de Katsina, au nord du pays, selon des responsables de l'État.

Voici quelques-unes des citations mémorables de l'ancien président, dont certaines ont suscité des réactions tant au niveau national qu'international.

« J'appartiens à tout le monde, personne ne me possède » – (2015)

Peu après avoir prêté serment pour son premier mandat le 29 mai 2015, le nouveau président a rapidement exprimé son engagement envers tous les citoyens.

Buhari a déclaré : « J'appartiens à tout le monde et personne ne me possède. Quelques personnes ont exprimé la crainte que si je revenais au pouvoir, je les punirais. Cette crainte est infondée. Je ne regarderai pas en arrière. Ce qui s'est passé appartient déjà au passé. »

Ces propos ont attiré beaucoup d'attention au niveau national, car Buhari était auparavant arrivé au pouvoir par un coup d'État militaire en 1983. Il avait alors exercé le rôle de dirigeant militaire pendant 20 mois.

« La situation des jeunes » – (2018)

Le 18 avril 2018, lors d'une conférence économique organisée par le Commonwealth à Londres, Buhari a fait un commentaire peu flatteur sur la jeunesse nigériane.

Il a affirmé : « Nous avons beaucoup de jeunes. Plus de 60 % de la population a moins de 30 ans. La plupart d'entre eux n'ont pas été scolarisés et ils prétendent que le Nigeria est un pays riche en pétrole, alors ils restent inactifs et s'attendent à ce que le gouvernement leur fournisse gratuitement un logement, des soins de santé et une éducation. »

Le président semblait critiquer les jeunes Nigérians en les qualifiant de paresseux lors d'un forum sur le développement économique. Cela a déclenché un débat sur les réseaux sociaux sous le hashtag #LazyNigerianYouths.

« Je ne suis pas mort, je suis toujours en vie » – (2018)

Fin 2018, des rumeurs circulaient sur l'état de santé de Buhari. Certains évoquaient même l'idée qu'il aurait été remplacé par un sosie.

À l'époque, Buhari, âgé de 75 ans, se trouvait à l'étranger pour recevoir des soins médicaux. Il était alors pressenti pour un second mandat lors des élections prévues en février 2019.

Répondant aux préoccupations publiques sur son état de santé, Buhari a indiqué : « Certaines personnes pensent que j'ai été remplacé par quelqu'un d'autre, mais c'est bien moi, je vous l'assure. »

Il a ajouté : « Beaucoup de gens souhaitaient ma mort lorsque j'étais malade. Certains sont même allés voir le vice-président en espérant devenir son adjoint, car ils pensaient que j'étais mort. »