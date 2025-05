L'attaque d'artillerie a visé le camp d'Abu Shouk, d'après la cellule locale de réponse d'urgence, l'une des centaines à travers le pays fournissant une aide de première ligne depuis le début de la guerre entre l'armée et les RSF en avril 2023.

Selon cette cellule, "le marché et d'autres parties du camp, y compris des mosquées et des habitations proches des infrastructures publiques", ont été touchés. Elle a ajouté que les préoccupations liées à la sécurité empêchaient les premiers secours de recenser toutes les victimes.

Le camp d'Abu Shouk abrite des dizaines de milliers de personnes déplacées par les violences, tant des conflits précédents au Darfour que de la guerre actuelle.

Frappes de drones

Depuis qu'ils ont perdu le contrôle de la capitale Khartoum en mars, les RSF ont intensifié leurs attaques sur El-Fasher – la dernière capitale d'État du Darfour encore sous contrôle de l'armée – ainsi que sur les camps de déplacés voisins de Zamzam et Abu Shouk.

Le mois dernier, les RSF ont pris le contrôle de Zamzam après une offensive sanglante qui a forcé 400 000 personnes à fuir le camp, autrefois refuge pour jusqu'à un million de déplacés.

Le conflit, désormais dans sa troisième année, a fragmenté ce pays d'Afrique du Nord-Est, l'armée contrôlant le centre, l'est et le nord, tandis que les RSF dominent presque tout le Darfour et, avec leurs alliés, certaines parties du sud.

À environ 1 000 kilomètres (620 miles) à l'est, une panne d'électricité de plusieurs jours à Khartoum, causée par des frappes de drones sur des centrales électriques, a perturbé les soins de santé dans les principaux hôpitaux de la ville, a déclaré dimanche Médecins sans frontières (MSF).

Infrastructures clés ciblées

Mercredi, des frappes de drones attribuées aux RSF ont visé trois centrales électriques dans la ville jumelle de Khartoum, Omdurman, provoquant une importante panne d'électricité dans tout l'État, selon le bureau des médias du gouverneur de Khartoum.

Ces dernières semaines, les RSF ont lancé une campagne de frappes de drones sur des infrastructures clés dans le nord-est contrôlé par l'armée, y compris le siège du gouvernement à Port-Soudan.

"La panne d'électricité a touché presque toute Omdurman, y compris les hôpitaux du ministère de la Santé soutenus par MSF, Al Nao et Al Buluk", a déclaré MSF dans un communiqué.

Les deux hôpitaux "manquent désormais d'électricité, d'oxygène et d'eau", a ajouté l'organisation, précisant que "les soins de santé à tous les niveaux sont perturbés."

Réseau d'eau "hors service"

MSF a également signalé que le réseau local d'eau "ne fonctionne pas", augmentant le risque de propagation du choléra dans la ville alors que les habitants "se tourneront vers d'autres sources d'eau."

Le système de santé déjà fragile du Soudan a été poussé "au point de rupture" par la guerre, selon l'Organisation mondiale de la santé.

Jusqu'à 90 % des hôpitaux du pays ont été contraints de fermer à un moment donné en raison des combats, selon le syndicat des médecins, avec des établissements de santé pris d'assaut, bombardés et pillés.