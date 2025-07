Les exportations de la Turquie vers l'Afrique se sont rapprochées de 10 milliards de dollars au cours des six premiers mois de 2025, selon les données de l'Assemblée des Exportateurs Turcs (TIM), avec le Maroc en tête des destinataires.

Le Maroc a importé pour 1,8 milliard de dollars de biens turcs entre janvier et juin, se plaçant en tête du continent grâce à l'amélioration des relations bilatérales et à la proximité géographique de la Turquie, qui continuent de stimuler les échanges commerciaux.

L'Égypte suit avec 1,6 milliard de dollars d'importations, tandis que la Libye a reçu 1,3 milliard de dollars. Parmi les autres marchés clés figurent la Tunisie avec 554,1 millions de dollars, l'Afrique du Sud avec 303,5 millions de dollars et le Nigeria avec 242,3 millions de dollars.

En termes de croissance en valeur, les exportations de la Turquie vers le Maroc ont augmenté de 345 millions de dollars par rapport à la même période l'année dernière. Les exportations vers la Libye ont progressé de 262 millions de dollars, celles vers la République démocratique du Congo de 103 millions de dollars, le Niger de 91,5 millions de dollars et le Ghana de 68,1 millions de dollars.

Les produits chimiques arrivent en tête des exportations turques vers le continent, totalisant 1,3 milliard de dollars. Ils sont suivis par les céréales, grains, oléagineux et dérivés avec 1,2 milliard de dollars, l'acier avec 942,4 millions de dollars, les textiles et matières premières avec 675,5 millions de dollars, et les produits automobiles avec 619 millions de dollars.