Par Pauline Odhiambo

À seulement 23 ans, Ayra Starr a battu des records et s'est imposée dans l'histoire de la musique nigériane. La jeune étoile montante de l'Afrobeats est devenue la première artiste féminine nigériane à dépasser le milliard de vues sur YouTube, détrônant ainsi le précédent record de Yemi Alade avec 805 millions de vues.

Ce jalon, atteint grâce à une combinaison de ses singles à succès et de morceaux viraux, consolide la position d'Ayra Starr comme l'une des exportations musicales africaines à la croissance la plus rapide. Son titre nominé aux Grammy Awards, "Rush", a généré plus de 450 millions de vues, contribuant de manière significative à ses chiffres records.

L'accomplissement d'Ayra Starr marque un moment important pour la représentation féminine dans l'industrie musicale nigériane, dominée par les hommes. Elle rejoint désormais un cercle restreint d'artistes nigérians — dont Burna Boy, Wizkid, Davido, Rema et Ckay — ayant franchi la barre du milliard de vues sur YouTube.

Girl power

Les fans ont célébré cet exploit sur les réseaux sociaux, saluant son ascension fulgurante depuis ses débuts en 2021.

"Ayra Starr est la preuve que les femmes et les filles nigérianes ont le pouvoir de dominer à l'échelle mondiale", déclare Adanna Okeke, une fan dévouée de Lagos, à TRT Afrika. "Elle brise les barrières à un si jeune âge, et ce n'est que le début."

Certains attribuent son succès en partie à la vague mondiale de l'Afrobeats.

"Elle est talentueuse, sans aucun doute, mais n'ignorons pas le fait que l'Afrobeats est à son apogée dans le monde entier en ce moment", explique Tunde Ojo, un DJ basé à Abuja, la capitale du Nigeria. "Aurait-elle atteint un milliard de vues si elle avait débuté il y a cinq ans ? Probablement pas", tempère-t-il.

Gen Z fanbase

Les analystes de l'industrie soulignent cependant que le succès d'Ayra Starr est une combinaison de talent, de timing et de stratégie.

"Ayra Starr représente la nouvelle génération d'artistes africains qui comprennent les tendances mondiales tout en restant fidèles à leurs racines", confie Lola Adeleke, critique musicale et analyste culturelle basée à Lagos, à TRT Afrika. "Son style mélange l'Afrobeats avec la pop contemporaine et le R&B, ce qui la rend attrayante pour les publics africains et internationaux. Les chiffres ne mentent pas — elle est une force."

Le producteur musical Femi Akinwale ajoute : "Ce jalon ne concerne pas seulement les vues ; il s'agit d'influence. La capacité d'Ayra Starr à se connecter avec les auditeurs de la génération Z grâce à des paroles pertinentes et des mélodies entraînantes est ce qui la distingue."

Reine de l’Afrobeats

Avec une nomination aux Grammy Awards déjà à son actif et maintenant un record historique sur YouTube, Ayra Starr ne montre aucun signe de ralentissement. Les rumeurs d'un deuxième album et de collaborations internationales potentielles excitent déjà ses fans, qui attendent avec impatience ses prochaines étapes.

Alors qu'elle continue de repousser les limites, une chose est claire : Ayra Starr ne se contente pas de créer des tubes — elle écrit l'histoire. Si sa trajectoire actuelle est un indicateur, le monde doit se préparer à d'autres réalisations révolutionnaires de la nouvelle reine nigériane de l'Afrobeats.

"Je ne fais que commencer", a-t-elle récemment posté sur X, laissant entendre de grands projets à venir.