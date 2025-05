L'armée soudanaise a annoncé jeudi la découverte de fosses communes contenant des centaines de civils à Omdurman, la ville jumelle de Khartoum.

Selon un communiqué militaire, 648 personnes étaient détenues par les Forces de Soutien Rapide (FSR) dans une école, dans des conditions "horribles et inhumaines" dans le quartier de Salha à Omdurman.

"Environ 465 personnes sont mortes et ont été enterrées dans des fosses communes, dont certaines contenaient plus de 27 corps", a indiqué l'armée.

Pour l'heure, aucune réaction n'a été donnée par le groupe paramilitaire concernant la déclaration de l'armée.

Mardi, l'armée soudanaise a déclaré Khartoum "complètement libéré" des FSR après des mois de combats intenses.

Depuis avril 2023, les FSR combattent l'armée pour le contrôle du Soudan, entraînant des milliers de morts et créant l'une des pires crises humanitaires au monde.

Plus de 20 000 personnes ont été tuées et 15 millions de personnes ont été déplacées, selon les Nations Unies et les autorités locales. Toutefois, des recherches menées par des chercheurs américains estiment le nombre de morts à environ 130 000.