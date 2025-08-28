Le président turc Recep Tayyip Erdogan a mis en avant l'importance de développer des systèmes de défense aérienne nationaux, particulièrement dans le contexte des défis sécuritaires actuels.

« Aucun pays ne peut envisager l'avenir avec confiance s'il ne développe pas son propre système de défense aérienne », a-t-il déclaré mercredi, lors de la cérémonie d'inauguration des travaux de l'entreprise de défense Aselsan à Ankara.

Recep Tayyip Erdogan a également souligné qu'avec le système de défense aérienne Dôme d’Acier, la Turquie accédera désormais à une « classe supérieure » en matière de défense aérienne.