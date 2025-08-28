TURQUIE
Erdogan : La Turquie entre dans une nouvelle ère ​​avec son système de défense aérienne Dôme d’Acier
"Aucun pays ne peut envisager l'avenir avec confiance face aux défis actuels s'il ne développe pas son propre système de défense aérienne", a déclaré le président turc Recep Tayyip Erdogan.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a mis en avant l'importance de développer des systèmes de défense aérienne nationaux, particulièrement dans le contexte des défis sécuritaires actuels.

« Aucun pays ne peut envisager l'avenir avec confiance s'il ne développe pas son propre système de défense aérienne », a-t-il déclaré mercredi, lors de la cérémonie d'inauguration des travaux de l'entreprise de défense Aselsan à Ankara.

Recep Tayyip Erdogan a également souligné qu'avec le système de défense aérienne Dôme d’Acier, la Turquie accédera désormais à une « classe supérieure » en matière de défense aérienne.

Il a précisé que l'ajout de trois systèmes de défense aérienne moyenne portée HISAR, accompagnés de 21 véhicules, viendra renforcer la capacité de dissuasion de la Turquie à moyenne portée.

Le président a également affirmé que la Turquie mettait ses systèmes industriels de défense à la disposition de ses partenaires et alliés, tout en consolidant son efficacité diplomatique.

SOURCE DE L'INFORMATION:TRT Afrika and agencies
