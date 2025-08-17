Le nombre de décès liés à la route a considérablement augmenté par rapport à 2024, où 16 personnes avaient perdu la vie, selon un communiqué de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers.
Le Grand Magal est célébré par la confrérie soufie des Mourides et attire plusieurs millions de personnes dans cette ville du centre-ouest du pays pour commémorer l'exil en 1895 de leur guide, Cheikh Amadou Bamba, par les autorités coloniales françaises.
Le Grand Magal est l'une des dates les plus importantes du calendrier religieux au Sénégal. Les fidèles y récitent les poèmes de Bamba et prient sur son tombeau.
Excès de vitesse et comportements imprudents au volant
Au total, 33 décès ont été enregistrés en lien avec le Grand Magal de cette année, qui a été célébré mardi et mercredi derniers, a déclaré Yatma Dieye, chef de la division des relations publiques de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers.
La Brigade a pris en charge 341 accidents de la route et 7 interventions liées à des incendies, a-t-il précisé. Elle a également soigné 571 patients médicaux.
Les autorités ont attribué l'augmentation des décès sur les routes cette année à l'excès de vitesse et aux comportements "imprudents" des conducteurs sur des routes rendues glissantes par la pluie.