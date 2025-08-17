Le nombre de décès liés à la route a considérablement augmenté par rapport à 2024, où 16 personnes avaient perdu la vie, selon un communiqué de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers.

Lire aussi : Rena Wakama, la coach nigériane qui a placé le basketball africain à un autre niveau

Le Grand Magal est célébré par la confrérie soufie des Mourides et attire plusieurs millions de personnes dans cette ville du centre-ouest du pays pour commémorer l'exil en 1895 de leur guide, Cheikh Amadou Bamba, par les autorités coloniales françaises.

Le Grand Magal est l'une des dates les plus importantes du calendrier religieux au Sénégal. Les fidèles y récitent les poèmes de Bamba et prient sur son tombeau.