Par Edward Qorro

Le Championnat d'Afrique des Nations 2024 (CHAN 2024) est une compétition biennale de football masculin réservée aux joueurs évoluant dans les championnats nationaux de leurs pays respectifs. Cette édition est actuellement co-organisée par la Tanzanie, le Kenya et l'Ouganda.

Cette année, le tournoi CHAN 2024 est au stade des quarts de finale, après la fin des matchs de la phase de groupes. Cependant, des grandes nations du football comme le Nigeria, la Zambie et l'Afrique du Sud n'ont pas réussi à se qualifier.

Dans le football africain, le CHAN et la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) sont les tournois phares de ce sport. Cependant, bien qu'ils soient tous deux organisés par la Confédération Africaine de Football (CAF), ils présentent des différences notables.

Promouvoir le football local

La CAN reste le tournoi le plus prestigieux depuis sa création en 1957.

Le CHAN, introduit en 2009, est exclusivement réservé aux joueurs évoluant dans les championnats nationaux. L'objectif est de promouvoir le développement du football local en encourageant les fédérations nationales à investir dans leurs ligues domestiques et à offrir une vitrine aux joueurs locaux.

« C'est une vitrine pour les meilleurs joueurs locaux d'Afrique, offrant souvent un tremplin pour que des étoiles montantes puissent décrocher des opportunités à l'étranger », a expliqué la CAF dans un communiqué. Par exemple, le milieu de terrain kényan Mohammed Bajaber avait été sélectionné pour participer au CHAN 2024, mais il a été déclaré inéligible cinq jours avant le début du tournoi après avoir rejoint le club tanzanien Simba Sports Club.

En revanche, la CAN est ouverte à tous les joueurs éligibles, quel que soit leur club professionnel. Qu'il s'agisse de Victor Osimhen du Nigeria, évoluant à Galatasaray en Turquie, ou de Mohamed Salah d'Égypte, jouant pour Liverpool en Angleterre, ils peuvent être appelés à participer à la CAN.