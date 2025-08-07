L'Égypte a annoncé mercredi que son nouveau musée archéologique tant attendu, d'une valeur d'un milliard de dollars, situé près des pyramides de Gizeh, ouvrira officiellement ses portes le 1er novembre après plusieurs retards.

Les autorités espèrent que le Grand Musée Égyptien (GEM), qui abrite les trésors de Toutankhamon parmi une collection de plus de 100 000 artefacts de l'Égypte antique, attirera des visiteurs du monde entier.

Le Premier ministre Moustafa Madbouly a déclaré lors d'une réunion du cabinet que le président Abdel Fattah el-Sissi avait approuvé la nouvelle date d'ouverture.

Selon les responsables, avec une superficie de 50 hectares (124 acres), le musée sera le plus grand au monde consacré à une seule civilisation.

Un coup de pouce pour le secteur touristique