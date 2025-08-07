SOCIÉTÉ ET CULTURE
L'Égypte va ouvrir un nouveau musée d'un milliard de dollars
L'Égypte veut attirer cinq millions de visiteurs par an, ce qui constituera un important coup de pouce pour l'industrie touristique.
L'Égypte a annoncé l'ouverture du Grand Musée égyptien le 1er novembre 2025. / Photo : Reuters
il y a 10 heures

L'Égypte a annoncé mercredi que son nouveau musée archéologique tant attendu, d'une valeur d'un milliard de dollars, situé près des pyramides de Gizeh, ouvrira officiellement ses portes le 1er novembre après plusieurs retards.

Les autorités espèrent que le Grand Musée Égyptien (GEM), qui abrite les trésors de Toutankhamon parmi une collection de plus de 100 000 artefacts de l'Égypte antique, attirera des visiteurs du monde entier.

Le Premier ministre Moustafa Madbouly a déclaré lors d'une réunion du cabinet que le président Abdel Fattah el-Sissi avait approuvé la nouvelle date d'ouverture.

Selon les responsables, avec une superficie de 50 hectares (124 acres), le musée sera le plus grand au monde consacré à une seule civilisation.

Un coup de pouce pour le secteur touristique

Le Premier ministre Madbouly a qualifié cette ouverture d'"événement exceptionnel" qui mettra en valeur le patrimoine culturel de l'Égypte et attirera des visiteurs du monde entier.

Elle avait été initialement prévue pour le 3 juillet, mais a été reportée après l'attaque par Israël des installations nucléaires iraniennes le 13 juin, déclenchant une guerre de 12 jours qui a entraîné la fermeture de l'espace aérien dans une grande partie du Moyen-Orient.

Le projet a également été confronté à une série de défis, notamment l'impact de la pandémie de COVID-19.

Les autorités entend attirer cinq millions de visiteurs par an, offrant ainsi un coup de pouce majeur à l'industrie touristique, qui constitue une source clé de devises étrangères pour l'Égypte.

SOURCE:TRT Afrika and agencies
