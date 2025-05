Par Amir Zia

C’est un cercle vicieux. Une attaque militante majeure se produit quelque part dans le Cachemire administré par l’Inde ou en Inde, et en un clin d’œil, New Delhi accuse le Pakistan de l’avoir sponsorisée.

Les accusations indiennes sont toujours suivies de mesures diplomatiques et militaires punitives contre Islamabad, tandis que les politiciens du pays de 1,46 milliard d’habitants promettent de traduire en justice les auteurs de l’attaque et leurs soutiens. Le Pakistan, un pays de 250 millions d’habitants, réagit également avec fermeté et répond aux mesures indiennes coup pour coup.

Résultat : les deux rivaux et puissances nucléaires d’Asie du Sud se rapprochent dangereusement d’un conflit militaire total, jusqu’à ce que des efforts diplomatiques précipités de pays amis parviennent à éviter une confrontation militaire généralisée.

Ce schéma de relations entre le Pakistan et l’Inde dure depuis plus de deux décennies, déclenchant des affrontements militaires, des escarmouches frontalières et même des frappes aériennes transfrontalières.

Cependant, depuis l’arrivée au pouvoir en 2014 du gouvernement nationaliste hindou dirigé par le Premier ministre indien Narendra Modi, la fréquence et l’intensité de ces affrontements n’ont fait qu’augmenter.

Le gouvernement Modi a non seulement abandonné les pourparlers bilatéraux en 2016 après une attaque militante à Uri, mais, dans une tentative de pression sur le Pakistan, il a également veillé à ce qu’aucune compétition de cricket n’ait lieu entre ces deux pays passionnés de ce sport.

La dernière visite de l’Inde au Pakistan pour une série bilatérale remonte à 2006, tandis que le Pakistan s’est rendu en Inde pour une série bilatérale en 2012-2013.

L’attaque terroriste de Mumbai en 2008 et les incidents de violence ultérieurs dans le Cachemire administré par l’Inde ont conduit à la suspension complète des pourparlers bilatéraux et des matchs de cricket entre les deux parties.

De son côté, le Pakistan a appelé à plusieurs reprises à des discussions et à séparer la politique des terrains de jeu. Mais l’Inde de Modi est restée inflexible, adoptant une position ferme selon laquelle une diplomatie bilatérale normale et le cricket ne sont pas possibles avec le Pakistan tant qu’il continue de soutenir ce que New Delhi qualifie de terrorisme.

L’escalade récente

L’attaque terroriste du 22 avril dans la vallée pittoresque de Baisaran, près de Pahalgam, dans la région himalayenne disputée du Cachemire administrée par l’Inde, a de nouveau rapproché les deux pays du bord de la guerre.

Cinq hommes armés appartenant à un groupe militant peu connu, le Front de Résistance, ont mené l’attaque qui a tué 26 civils – 24 touristes hindous, un chrétien et un guide local musulman.

Comme par le passé, les médias indiens ont rapidement accusé le Pakistan de cette atrocité sans aucune preuve, tandis que New Delhi annonçait une série de mesures qui ont encore étouffé les relations entre les deux nations rivales.

Les mesures indiennes incluent jusqu’à présent une nouvelle dégradation des relations diplomatiques, l’arrêt du commerce et, dans une décision sans précédent et hautement dangereuse, la suspension du traité des eaux de l’Indus de 1960, garanti par la Banque mondiale, qui assurait le partage de six rivières du bassin de l’Indus – trois pour chaque pays.

Le Pakistan a répliqué, annonçant la suspension du commerce et l’interdiction pour les compagnies aériennes indiennes d’utiliser l’espace aérien pakistanais.

Islamabad a déclaré que toute tentative de l’Inde de bloquer le flux des rivières vers le Pakistan serait considérée comme un “acte de guerre” et recevrait une réponse appropriée.

Le monde attend maintenant avec impatience de voir si New Delhi enverra des troupes au sol ou optera pour une opération aérienne à l’intérieur du Pakistan ou de la partie du Cachemire qu’il administre, tandis qu’Islamabad promet de riposter à toute agression avec toute sa puissance.

Les puissances mondiales, y compris des hauts responsables des États-Unis, sont en contact avec les dirigeants des deux pays pour tenter de désamorcer la situation. La Russie, la Chine, l’Iran voisin et certains pays clés du Moyen-Orient ont tous appelé les dirigeants pakistanais et indiens à faire preuve de retenue et à résoudre leurs différends par la diplomatie.

De Pulwama à Pahalgam

L'impasse entre le Pakistan et l'Inde à la suite de l'incident de Pahalgam rappelle le mois de février 2019, lorsque les deux pays sont passés dangereusement près d'une guerre à la suite de l'attentat suicide contre les véhicules de la Central Reserve Police Force dans le district de Pulwama, au Cachemire administré par l'Inde, qui a tué une quarantaine de membres du personnel de sécurité.

À l'époque, l'Inde avait également accusé Jaish-e-Mohammed, une organisation basée au Pakistan, d'être responsable de l'incident, mais l'auteur de l'attentat suicide a ensuite été identifié comme étant un jeune Cachemirien, Adil Ahmad Dar.

Les allégations indiennes de l'époque ont été suivies d'une frappe aérienne imprudente de l'autre côté de la frontière internationale, sur une partie inhabitée de la région de Balakot, dans le nord du Pakistan. Bien que New Delhi ait affirmé avoir visé un camp de militants, les preuves au sol allaient à l'encontre de l'affirmation indienne.

Cependant, l'armée de l'air pakistanaise a riposté dans les heures qui ont suivi l'attaque et, dans un geste symbolique, a bombardé à proximité des positions militaires indiennes de l'autre côté de la frontière contestée du Cachemire.

Au cours d'un combat aérien, le Pakistan a abattu au moins un avion indien, tenant ainsi sa promesse de riposter en cas d'attaque. Toutefois, l'armée pakistanaise affirme avoir abattu deux avions de combat indiens.

Auparavant, des affrontements similaires avaient eu lieu entre le Pakistan et l'Inde à la suite de l'attaque par des militants de la base aérienne indienne de Pathankot en janvier 2016 et du quartier général de la brigade de l'armée indienne près de la ville d'Uri en septembre 2016.

Même si le monde parvient d'une manière ou d'une autre à désamorcer les dernières tensions, il y aura toujours la crainte qu'une poignée d'acteurs non étatiques plonge à nouveau l'Asie du Sud dans une crise similaire en perpétrant un attentat visant le personnel de sécurité indien ou les civils.

Si l'on s'en tient à la compréhension indienne, il semble que New Delhi ait fait porter au Pakistan la responsabilité de la paix en Inde et dans sa partie du Cachemire - l'une des régions les plus militarisées au monde.

Par conséquent, si les mesures de lutte contre l'incendie sont indispensables pour éviter un conflit généralisé entre les deux puissances nucléaires, il est essentiel de s'attaquer aux causes profondes du problème entre les deux voisins.

Le poids de l'histoire

Islamabad affirme qu'au lieu de blâmer le Pakistan, l'Inde devrait se pencher sur les raisons qui ont conduit à la lutte armée et au militantisme du côté indien du Cachemire, où les Nations unies avaient promis d'organiser un plébiscite en 1948 pour permettre aux Cachemiriens de choisir s'ils voulaient vivre avec le Pakistan ou l'Inde. Cette promesse n'a pas encore été tenue.

Le Cachemire, seule région à majorité musulmane de l'Inde, a déjà été à l'origine de deux guerres majeures (1948 et 1965) et d'un conflit limité sur les hauteurs de Kargil en 1999.

Une insurrection sanglante fait également rage dans le Cachemire administré par l'Inde depuis 1989, tuant des milliers de personnes. Ces dernières années, les attaques de la guérilla contre les forces indiennes ont diminué, mais la région reste instable et New Delhi doit recourir à une force excessive pour la maintenir sous contrôle.

Alors que des milliers de Cachemiris croupissent dans les prisons, les forces indiennes sont accusées de violations flagrantes des droits de l'homme, notamment de torture, d'exécutions sommaires et de viols.

Le 5 août 2019, le gouvernement nationaliste hindou du Premier ministre Narendra Modi a modifié le statu quo en abolissant les articles 370 et 35-A de la Constitution, qui accordaient une semi-autonomie minimale et symbolique à la région occupée.

En violant ses propres garanties constitutionnelles, les résolutions de l'ONU et les accords bilatéraux avec le Pakistan, l'Inde a fait de cette région contestée une partie de son territoire de l'Union, dans un contexte d'oppression étatique accrue et d'une série de mesures régressives comprenant une nouvelle série d'arrestations et de mesures répressives à l'encontre des travailleurs politiques et de l'opposition, ainsi que des restrictions sur les médias et l'internet.

Les changements constitutionnels ont également permis à New Delhi de prendre des mesures qui modifieraient à terme la démographie du Cachemire, faisant craindre aux musulmans du Cachemire de devenir une minorité sur leur propre terre.

Dans le passé, les non-Kashmiris n'étaient pas autorisés à acheter des biens immobiliers ou à obtenir le domicile de cette région contestée, y compris le droit de vote. Mais les amendements constitutionnels controversés d'août 2019 ont changé tout cela.

Les groupes internationaux de défense des droits de l'homme reconnaissent que la répression de l'État indien s'est accrue au Cachemire administré par l'Inde à la suite des modifications constitutionnelles unilatérales du 5 août 2019.

Une impasse

Le Pakistan affirme qu'en détruisant le statu quo, l'Inde a rendu impossible toute diplomatie conventionnelle et toute relation normale. Le gouvernement d'Islamabad, alors dirigé par le premier ministre Imran Khan, avait annoncé, tout en réduisant les liens diplomatiques et commerciaux avec l'Inde, qu'il n'organiserait pas de discussions bilatérales avec New Delhi tant que celle-ci ne reviendrait pas sur ses mesures constitutionnelles controversées.

Le gouvernement pakistanais actuel, dirigé par le Premier ministre Shehbaz Sharif, a poursuivi les politiques de son prédécesseur, bien que des pressions internes aient été exercées par les milieux commerciaux et d'affaires ainsi que par une partie de la classe politique pour ouvrir le commerce avec l'Inde et normaliser les relations.

Même les pacifistes pakistanais ont les mains liées, car il ne semble pas y avoir de partisans de la paix en Inde. Les Indiens ont rendu impossibles les discussions pour le plaisir de discuter.

La diplomatie coercitive du Premier ministre Modi est perçue comme lui procurant des dividendes politiques dans la politique populiste intérieure de l'Inde, où la carte anti-Pakistan et anti-musulmane fait vendre. Alors que les relations avec l'Inde ne figurent guère dans les campagnes électorales pakistanaises, la rhétorique anti-pakistanaise est un argument de vente majeur lors des élections indiennes.

Pour le gouvernement Modi, exercer une pression sur le Pakistan à un moment où il apparaît politiquement divisé et économiquement faible semble plus judicieux d'un point de vue stratégique que de s'engager.

Toutefois, la plupart des forces politiques rivales au Pakistan ont déjà resserré les rangs face au défi indien qui se profile à l'horizon. Même le principal parti d'opposition, le Pakistan Tehreek-e-Insaf, a annoncé qu'il soutiendrait les forces armées en cas d'attaque de l'Inde, bien qu'il ait gardé ses distances avec le gouvernement Shehbaz, même dans les circonstances actuelles.

En résumé, même si la crise de Pahalgam est évitée grâce aux efforts diplomatiques internationaux, le Pakistan et l'Inde continueront à maintenir leur attitude hostile l'un envers l'autre en raison de ce qu'ils considèrent comme des positions de principe et de contraintes intérieures.

Aucun gouvernement ne peut se permettre de cligner des yeux le premier dans l'atmosphère tendue actuelle.

Par conséquent, une période relative de paix froide reste la meilleure option pratique pour les deux parties jusqu'à ce qu'une solution originale ou mutuellement acceptée soit trouvée au conflit prolongé du Cachemire, solution dans laquelle les Cachemiris devraient également avoir leur mot à dire et s'approprier le processus, conformément aux résolutions des Nations unies.