La Turquie a lancé sa cinquième expédition scientifique dans l'Arctique, visant à répondre à des questions cruciales sur l'avenir de la planète à travers 19 projets différents, en se concentrant particulièrement sur l'environnement marin de cette région.

Cette expédition, menée sous le patronage de la Présidence de la Turquie, rassemble des représentants du Conseil de recherche scientifique et technologique (TÜBITAK), de la Direction de la navigation, de l'hydrographie et de l'océanographie (SHOD), de l'agence de presse Anadolu, ainsi que des universités d'Istanbul, d'Ankara et d'Izmir. Trois chercheurs étrangers, originaires de Bulgarie, d'Argentine et d'Équateur, participent également à cette mission.

La scientifique et coordinatrice de l'expédition, Burcu Özsoy, a déclaré à l'agence Anadolu que neuf chercheurs turcs et trois chercheurs étrangers participent cette année aux projets.

« Nous avons déjà effectué des mesures GNSS et météorologiques dans un rayon de 3 000 miles autour de l'île de Svalbard (un archipel norvégien situé entre la Norvège continentale et le pôle Nord) dans le cadre de nos études sur les sciences marines », a expliqué Özsoy.

« L'impact de la fonte des glaces sur l'écosystème marin sera déterminé grâce à des échantillons d'eau de mer et de sédiments collectés en environ 70 points, tandis que les mesures météorologiques contribueront à élargir nos connaissances. Toutes les publications internationales issues de ces analyses renforceront le rôle de la Turquie dans la recherche scientifique en Arctique », a-t-elle ajouté.

Le capitaine de l'expédition, Doğaç Baybars Işıklar, participe à l'ensemble des 19 projets, tandis que son adjoint, Erhan Arslan, est chargé des mesures des paramètres météorologiques. La photojournaliste de l'agence Anadolu, Şebnem Coşkun, a documenté l'engagement scientifique de la Turquie en Arctique à travers des photographies, des vidéos et des rapports de terrain.

Le lieutenant Mustafa Kanat, du SHOD, a réalisé des mesures océanographiques pour identifier les zones de l'Arctique adaptées aux mesures bathymétriques par satellite et analyser les conditions océanographiques uniques de la région.