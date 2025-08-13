Par Betül Uygur

Le 9 février, dans une chambre modeste de l’hôpital universitaire de Banjul, un minuscule bébé prématuré pousse son premier cri.

En Gambie, le plus petit pays du continent africain avec à peine trois millions d’habitants, ces “premiers bonjours” fragiles se muent trop souvent en adieux précoces.

Faute d’infrastructures médicales suffisantes, de nombreux nouveau-nés ne survivent pas, et trop de mères perdent la vie pendant ou peu après l’accouchement, sans avoir pu serrer leur enfant contre elles.

Lors d’une visite sur place, une délégation de l’Université d’Ankara a mesuré, une fois encore, l’ampleur de cette tragédie: les taux de mortalité maternelle et infantile y dépassent largement la moyenne mondiale.

La réponse a été immédiate. En partenariat avec la TİKA (Agence turque de coopération et de développement), l’Université d’Ankara a décidé de soutenir le seul hôpital universitaire du pays, l’Edward Francis Small Teaching Hospital, en lançant le Projet de protection de la santé maternelle et infantile en Gambie.

Des médecins turcs chevronnés se sont rendus à Banjul pour former leurs homologues gambiens, participer aux visites médicales et partager leurs vécus sur le terrain.

En retour, des médecins et infirmiers locaux ont été accueillis dans les hôpitaux universitaires d’Ankara pour des stages d’observation.

«Sauver la vie des enfants et des bébés gambiens» : telle est, selon le recteur Prof. Necdet Ünüvar, la mission qui unit désormais ces deux pays amis.

Dans ce cadre, le petit prématuré du 9 février est devenu un symbole.

Premier bébé en Gambie réanimé grâce à un respirateur, il a reçu de son père un prénom en guise de gratitude: Selim Türkiye.

Aujourd’hui âgé de six mois, il grandit en pleine santé et illumine chaque journée de ses sourires. Il est le premier à s’accrocher à la vie grâce à cette coopération, mais il ne sera pas le dernier. Chaque jour, d’autres bébés survivent, des mères rentrent chez elles avec leur enfant dans les bras. Là où hier la vie se brisait, elle reprend souffle.

La Turquie, avec la force du cœur, tend la main aux mères et à leurs enfants.

Une réalité qui touche tout le continent

La Gambie n’est qu’un visage parmi tant d’autres d’un problème bien plus vaste.

En Afrique subsaharienne, près d’un adulte sur cinq âgé de 15 à 49 ans vit avec le VIH/SIDA dans certains pays, un fardeau qui réduit considérablement l’espérance de vie.

Chaque année, plus de 200 000 femmes meurent pendant leur grossesse ou leur accouchement. Environ 1,1 million de bébés s’éteignent au cours de leur premier mois de vie.

Pourtant, les recherches montrent qu’une grande partie de ces drames pourraient être évités grâce à des soins simples et abordables.

Les deux tiers des personnes séropositives dans le monde vivent en Afrique, et chaque jour, des milliers d’enfants succombent encore à des maladies que l’on sait prévenir.

C’est pourquoi la réduction de la mortalité maternelle et infantile reste l’un des objectifs les plus urgents du programme de développement des Nations unies.

La Turquie, un partenaire de santé pour l’Afrique

Face à cette réalité, la Turquie a choisi de s’engager pleinement. Premier donateur humanitaire mondial en proportion de son revenu national, elle construit, en partenariat avec la TİKA et le ministère de la Santé, des hôpitaux dans plusieurs pays africains, offrant chaque année des soins à des milliers de patients.

Dès les années 2000, des ONG turques ont lancé des projets humanitaires sur le continent. Parmi eux: des campagnes de dépistage et des opérations chirurgicales gratuites menées par des médecins bénévoles jusque dans les zones les plus isolées.